 Суд в Швеции отклонил апелляцию ″Газпрома″ на решение по спору с ″Нафтогазом″ | Новости из Германии об Украине | DW | 27.11.2019

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Украина

Суд в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение по спору с "Нафтогазом"

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции не выявил ошибок в решении Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" заплатить Украине 2,6 миллиарда долларов.

Табличка Нафтогаз Украины

Апелляционный суд шведского округа Свеа подтвердил решение Стокгольмского арбитража по конфликту с "Нафтогазом Украины" о поставках российского газа, отклонив жалобу российского концерна. Апелляционный  суд не выявил ошибок арбитражного суда в ходе арбитражного разбирательства, говорится в заявлении, распространенном в среду, 28 ноября.

Контекст

Верховная рада приняла закон об анбандлинге "Нафтогаза". В Киеве это называют важным шагом в предстоящих переговорах с "Газпромом" о транзите газа в Европу. (01.11.2019)

Эксперты говорят об окончательной победе "Нафтогаза" в газовом споре с российской компанией. Однако действия "Газпрома" показывают, что все не так однозначно. (01.03.2018)

Кроме того, в заявлении указывается, что еще два спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут рассмотрены в 2020 году. Решение апелляционного суда не может быть обжаловано.

Решение Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов за недостаточные объемы транзита газа.

28 мая того же года "Газпром" обратился в апелляционный суд шведского округа Свеа с требованием об отмене вердикта Стокгольмского арбитража, а 7 июня подал в тот же суд ходатайство о приостановлении исполнения решения арбитража, связанного с попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного взыскания средств.

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    Автор: Андрей Гурков


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