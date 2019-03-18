Суд в Чечне вынес приговор правозащитнику Оюбу Титиеву

Глава чеченского офиса правозащитного центра "Мемориал" обвинялся в хранении наркотиков в крупном размере. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре, ссылаясь на отсутствие доказательств виновности Титиева.
Шалинский городской суд Чечни в понедельник, 18 марта, приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к 4 годам лишения свободы.
Он будет отбывать срок в колонии-поселении.
Правозащитник обвинялся по статье о хранении наркотиков в крупном размере (ч. ст. 228 УК РФ). Прокуратура просила приговорить Титиева к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей. В то же время адвокаты настаивали на оправдательном приговоре, ссылаясь на отсутствие доказательств виновности их подзащитного и положительные характеристики личности Титиева, данные многочисленными свидетелями.
В своем последнем слове 12 марта Оюб Титиев сказал, что судебный процесс по его делу "побил рекорд лицемерия и цинизма". Он поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку, и попросил прощения у своей семьи и близких за страдания, которые они перенесли в связи с уголовным делом против него.
Титиев вину не признает
Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года и помещен под арест. По версии следствия, правозащитник "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Глава чеченского отделения "Мемориала" вину не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили.
В "Мемориале" считают, что Титиев арестован на основании фальсифицированных доказательств, при этом нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией России. Вскоре после задержания Титиева телевидение Чечни показало выступление главы республики Рамзана Кадырова, который назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свой народ.
В понедельник на последнее заседание суда в Шали прибыли сотрудники посольств Германии, Франции, Норвегии, Канады, представительства Европейского Союза в России, а также представители общественных организаций - ПЦ "Мемориал", "Общественного вердикта", Комитета против пыток, Московской Хельсинкской группы, "Международной амнистии", "Гражданского содействия", Civil Rights Defenders и Frontline Defenders, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Мемориала".
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: