 Суд в Польше отменил запрет на проведение марша националистов | Новости из Германии о Европе | DW | 09.11.2018

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Европа

Суд в Польше отменил запрет на проведение марша националистов

Наличие ксенофобских слоганов на прошлом марше не является основанием для его запрета в текущем году, решил суд в Варшаве. Накануне мэр города запретила шествие.

Демонстрация националистов в Варшаве в 2017 году

Демонстрация националистов в Варшаве в 2017 году

Суд в Варшаве отменил запрет на проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши. Доводов, представленных столичными властями, недостаточно, говорится в решении, вынесенном в четверг, 8 ноября. Ожидается, что власти города подадут апелляцию.

Накануне мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила мероприятие. Градоначальница выразила озабоченность способностью полиции Варшавы обеспечить безопасность шествия. Годом ранее по инициативе экстремистской группировки "Национально-радикальный лагерь" на улицы города вышли около 60 тысяч человек, многие их которых выкрикивали расистские лозунги и несли провокационные транспаранты. Однако суд счел, что ксенофобские слоганы на прошлом марше не являются основанием для его запрета в текущем году.

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Национал-консервативное правительство Польши в качестве реакции на запрет объявило о проведении альтернативного марша по тому же маршруту. Шествие должен был возглавить президент страны Анджей Дуда. После вердикта суда представители правительства призвали отмеnить национальный праздник совместным маршем.

Польша потеряла свою независимость в конце XVIII века после нескольких разделов ее территории Россией, Пруссией и Австрией. Суверенное польское государство появилось вновь на политических картах только 11 ноября 1918 года. Эта дата считается днем нового обретения польской независимости.

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