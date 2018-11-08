Суд в Польше отменил запрет на проведение марша националистов

Суд в Варшаве отменил запрет на проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши. Доводов, представленных столичными властями, недостаточно, говорится в решении, вынесенном в четверг, 8 ноября. Ожидается, что власти города подадут апелляцию.

Накануне мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила мероприятие. Градоначальница выразила озабоченность способностью полиции Варшавы обеспечить безопасность шествия. Годом ранее по инициативе экстремистской группировки "Национально-радикальный лагерь" на улицы города вышли около 60 тысяч человек, многие их которых выкрикивали расистские лозунги и несли провокационные транспаранты. Однако суд счел, что ксенофобские слоганы на прошлом марше не являются основанием для его запрета в текущем году.

Национал-консервативное правительство Польши в качестве реакции на запрет объявило о проведении альтернативного марша по тому же маршруту. Шествие должен был возглавить президент страны Анджей Дуда. После вердикта суда представители правительства призвали отмеnить национальный праздник совместным маршем.

Польша потеряла свою независимость в конце XVIII века после нескольких разделов ее территории Россией, Пруссией и Австрией. Суверенное польское государство появилось вновь на политических картах только 11 ноября 1918 года. Эта дата считается днем нового обретения польской независимости.

Смотрите также:

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Остатки варшавского гетто. Фото 13 октября 1945 года.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Королевский замок.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Варшавская биржа.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Сентябрь 1939 года: после налета германской авиации.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Польские ветераны 31 июля 2004 года принимают участие в церемонии открытия музея Варшавского восстания.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Первые жертвы Второй мировой войны. Эта женщина погибла во время полевых работ в сентябре 1939 года неподалеку от Варшавы.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Канцлер Германии Герхард Шредер 1 августа 2004 года у мемориала жертвам Варшавского восстания.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава 19 апреля 1943 года: во время восстания в Варшавском гетто.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава У фотографа. Фото 1946 года.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Городские укрепления средневековой Варшавы.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Офисное здание в центре города. Фото 2004 года.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Варшава в руинах. Фото 1945 года.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Депортация евреев из Варшавы.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Адольф Гитлер 5 октября 1939 года приветствует солдат вермахта в оккупированной Варшаве.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Разрушения в центре Варшавы. Фото 2 октября 1939 года.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Деловой центр города. Фото 2003 года.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Рыночная площадь в историческом центре города.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Высотное здание в центре города – памятник сталинской эпохи.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава Гостиница Holiday Inn в центре города.

Варшава: шесть десятилетий после войны Варшава После подавления восстания в Варшавском гетто.

