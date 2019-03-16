Суд в Иране приговорил ветерана ВМС США к 10 годам тюрьмы

Суд в Иране приговорил гражданина США к 10 годам лишения свободы. Адвокат 46-летнего Майкла Уайта подтвердил в субботу, 16 марта, что его подзащитный получил два года тюремного заключения за оскорбление верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи и десять лет за размещение в интернете фотографии личного характера. Ветеран Военно-морских сил США будет отбывать оба срока одновременно.

Адвокат Марк Зейд подчеркнул, что "очень озабочен здоровьем" своего подзащитного из-за его медицинских показателей. "Нам сообщили, что в настоящий момент он находится в хорошем состоянии", - добавил Зейд. Уайту запрещено напрямую общаться с родственниками.

Познакомился с девушкой онлайн и приехал в Иран

Гражданина Соединенных Штатов арестовали в июле 2018 года в городе Мешхед на северо-востоке Ирана. Американец приехал в Исламскую Республику, чтобы повидать девушку, с которой он познакомился в интернете. Близкие Уайта заявили, что у него была действующая виза для поездки в Иран.

В пенитенциарных учреждениях Исламской Республики находятся еще трое граждан США, обвиненных в шпионаже и подстрекательствах к мятежу. Местонахождение еще одного американца, пропавшего в Иране в 2007 году, остается неизвестным.

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