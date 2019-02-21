Суд в Берлине оштрафовал гинекологов по измененному закону о рекламе абортов

В Германии вынесено судебное решение по первому в стране делу, касающемуся измененного закона о рекламе абортов. В пятницу, Административный суд в Берлине приговорил к штрафам двух столичных гинекологов, предоставивших расширенную информацию об услугах по искусственному прерыванию беременности.

Совладелицам частной практики Беттине Габер (Bettina Gaber) и Верене Вайер (Verena Weyer) придется выплатить по 2 тысячи евро штрафа плюс судебные издержки за то, что на своей интернет-странице они указали услугу "медикаментозного прерывания беременности без наркоза". Ранее также отмечалось, что аборт осуществляется "в защищенной атмосфере".

Нельзя указывать форму проведения аборта

По мнению судьи Кристине Матиак (Christine Mathiak), подобное описание услуги запрещено и новым изданием параграфа 219а уголовного кодекса, утвержденным в марте. Врачи имеют право лишь указывать, что они делают аборт, но не в какой форме, подчеркнула она. При этом судья не удовлетворила ходатайство прокуратуры о штрафах в размере 7,5 тысячи евро, учтя признание вины подсудимым, а также отсутствие судимостей.

В середине марта бундесрат принял законопроект, изменяющий параграфу 219а уголовного кодекса, который запрещал публичное информирование о собственных или чужих услугах по прекращению беременности и предусматривал наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Изменения в законодательстве

Согласно новой норме, врачам разрешено предоставлять информацию, в частности в интернете, о том, что они проводят процедуру аборта, но они должны направлять клиенток за детальной информацией в Федеральную врачебную палату. В то же время медикам запрещается публиковать сведения о том, какие методы они используют при прерывании беременности.

Это нововведение, которое стало компромиссом между партиями, входящими в правительственную коалицию, вызвало критику, в частности, со стороны врачей и некоторых представителей оппозиции. Бундестаг поддержал законопроект в конце февраля.

В ФРГ прерывание беременности является противозаконным, однако при определенных случаях не наказывается: с момента оплодотворения должно пройти не более 12 недель, кроме того, беременная должна пройти консультацию в признанном государством учреждении не менее чем за три дня до операции. По данным Федерального статистического ведомства, с января по сентябрь 2018 года в стране было сделано 76 365 абортов, примерно столько же, как и за аналогичный период предыдущего года.

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