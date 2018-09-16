 Суд в Аргентине добивается ареста экс-президента Киршнер | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.09.2018

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Мир

Суд в Аргентине добивается ареста экс-президента Киршнер

Судья попросил лишить парламентской неприкосновенности бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер, являющуюся членом Сената.

Кристина Киршнер

Кристина Киршнер

Суд в Буэнос-Айресе внес ходатайство о лишении парламентской неприкосновенности бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер, обвиняемой в коррупции. В понедельник, 17 сентября, судья Клаудио Бонадио выдал ордер на арест 65-летней Киршнер, который будет возможен после снятия иммунитета.

Контекст

Экс-президент в настоящее время является депутатом Сената и защищена парламентской неприкосновенностью от ареста, но не от судебного преследования. Киршнер вменяется в вину участие в преступном сговоре с целью получения взяток. Речь идет об общей сумме в 140 миллионов евро, незаконно полученных в 2005-2015 годах.

В августе в Буэнос-Айресе был приговорен к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду. Его признали виновным в том, что он в 2010 году в бытность министром экономики страны помог печатной компании Ciccone Calcografica избежать банкротства в обмен на долю в ней. Это предприятие владеет монополией на печать денежных банкнот и ведомственных документов. Амадо Буду занимал должность министра экономики Аргентины с 2009 по 2011 годы. В 2011-2015 годах он был вице-президентом при главе государства Кристине Киршнер.

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    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


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