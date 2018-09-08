Судьба дизельных автомобилей в Германии: наступает решающий момент

Можно по-разному относится к тому, что происходит сейчас в Германии вокруг легковых автомобилей с дизельными двигателями. Одни считают, что идет "война на уничтожение" весьма успешной технологии, другие воспринимают происходящее как "битву" за чистый воздух и здоровье людей. В любом случае в этих "боевых действиях" вскоре произойдет коренной перелом.

5 сентября административный суд в столице земли Гессен Висбадене обязал власти Франкфурта-на-Майне ввести широкомасштабный запрет на въезд в город дизелей. Это решение резко обострило ситуацию и требует от правительства ФРГ незамедлительного принятия кардинальных решений на национальном уровне.

"Дизельный саммит": на что были готовы автоконцерны

Коротко суть проблемы. Во многих крупных городах Германии есть отдельные районы, где уровень загрязнения воздуха вот уже ряд лет значительно превышает допустимые нормы. Речь идет, прежде всего, о крайне вредных для человека оксидах азота, которые в атмосферу выбрасывают главным образом автомобили с дизельными двигателями. Поэтому экологи начали через суды добиваться решений, обязывающих городские власти обеспечить выполнение предписанных законом нормативов, что чаще всего предполагает введение запретов на въезд в город (или в определенные его районы) дизелей.

5 сентября 2018 года. Суд в Висбадене рассматривает вопрос о запретах на въезд дизелей во Франкфурт

Подобные запреты бьют по интересам как держателей дизельных автомобилей, которых лишают возможности добираться до работы (а то и до дома), так и автостроителей, у которых стремительно падают продажи автомобилей с дизельными двигателями. А ведь именно немецкий автопром выпускает большое число таких машин, и их производство обеспечивает работой множество людей.

Поэтому политики в интересах крупных групп избирателей и автоконцерны в интересах своих акционеров и сотрудников договорились на состоявшемся в августе 2017 года в Берлине "дизельном саммите" всеми силами добиваться предотвращения каких-либо запретов на въезд в города. Ради достижения этой цели автостроители начали выплачивать держателям старых дизельных автомобилей, соответствующих экологическим стандартам Евро-4 и ниже, утилизационную премию при покупке ими новых моделей, а также обязались актуализировать программное обеспечение в более новых дизельных автомобилях стандартов Евро-5 и Евро-6.

Софт или железо?

Экологи, целый ряд экспертов и политиков, а также немалая часть общественности резко раскритиковали решения "дизельного саммита". По их мнению, одной лишь актуализации софта, призванной сделать выхлопные газы более чистыми, недостаточно. Нужно непременно браться за "железо", иными словами - устанавливать в автомобилях дополнительные устройства (катализаторы), способствующие очищению выхлопов.

Различные модели катализаторов

Причем, по мнению многих, оплачивать такое переоборудование бегающих по дорогам страны относительно новых дизелей обязаны именно автостроители. Ведь нельзя же взваливать эти расходы на автовладельцев, которых концерны до недавнего времени просто обманывали, представляя дизели куда более экологичными, чем они оказались на самом деле. Этот обман был разоблачен в ходе разразившегося осенью 2015 года "дизельного скандала".

Автостроители, естественно, предъявленное требование отвергли: они не хотят тратить немалые деньги (от 1500 до 5000 евро на автомобиль) на переоснащение уже проданных машин, они заинтересованы в сбыте новых. За прошедший после "дизельного саммита" год с небольшим позиция немецкого автопрома не изменилась. Зато кардинально изменилась ситуация в стране. Если в августе 2017 года запреты на въезд в города еще только маячили на горизонте как теоретическая угроза, то теперь они стали реальностью.

2018 год: города Германии начали вводить запреты на въезд

Первым такой запрет в мае 2018 года ввел Гамбург. И хотя городские власти по сути дела закрыли всего две улицы (на одном участке длинною в 580 метров запретили проезд легковых и грузовых дизельных автомобилей, на другом, полуторакилометровом, только грузовиков), шума в Германии было очень много.

Установка в Гамбурге дорожного знака, запрещающего въезд дизелей до нормы Евро-5

Затем, в июне, суд в Ахене обязал городские власти ввести ограничения на движение дизельных автомобилей с января 2019 года, если до этого содержание окисей азота в воздухе не будет снижено до нормы, что представляется невыполнимым. В июле суд в Штутгарте подтвердил право местных властей ради защиты здоровья людей ограничивать движение дизелей, и сейчас в городе, где находятся штаб-квартиры и головные заводы автостроителей Daimler и Porsche, готовятся к введению запретов с января следующего года.

И вот теперь последовало судебное решение по Франкфурту-на-Майне. Оно по сравнению с предыдущими самое масштабное и жесткое. С 1 февраля 2019 года въезд в центр города запретят дизелям экологического стандарта Евро-4 и ниже, а также старым автомобилям с бензиновыми двигателями стандартов Евро-1 и Евро-2. А полгода спустя, с 1 сентября 2019 года, запрет распространится еще и на относительно новые дизели, отвечающие стандарту Евро-5.

Владельцам "невъездных" автомобилей требуется помощь

При этом ни в одном другом крупном городе ФРГ нет такого количества дизелей. Под запрет подпадут 73 тысячи старых дизельных автомобилей в самом Франкфурте (четверть всех зарегистрированных легковых машин) плюс сопоставимое число автомобилей, на которых на работу в финансовую столицу Германии ежедневно приезжают жители окрестных населенных пунктов.

Непримиримые министры: Свенья Шульце и Андреас Шойер

Так что затронуты жизненные интересы сотен тысяч автовладельцев и членов из семей. Что им теперь делать со своими "невъездными" автомобилями? А ведь в земле Гессен, где правит коалиция консерваторов из ХДС и "зеленых", 28 октября предстоят выборы в земельный парламент.

Теперь все взоры обращены на Берлин, на федеральное правительство: Германии явно требуется срочное общенациональное решение по дизелям. Но какое? В правящей коалиции под руководством лидера ХДС Ангелы Меркель (Angela Merkel) столкнулись две труднопримиримые позиции.

Кого поддержит канцлер в спорах о дизеле?

Министр охраны окружающей среды Свенья Шульце (Svenja Schulze) от имени социал-демократов требует принятия закона, который обязал бы автостроителей за свой счет отозвать проданные ранее дизельные автомобили в автомастерские и оснастить их дополнительными устройствами для очистки выхлопов. По ее мнению, только так можно защитить интересы рядовых автовладельцев, чтобы они не пострадали трижды: их обманули по поводу экологических свойств дизелей, подержанные автомобили с такими двигателями резко упали в цене, а теперь им еще и грозят запреты на въезд во все новые и новые города.

Свенью Шульце готовы поддержать некоторые видные политики ХДС. К тому же ее точку зрения разделяют оппозиционные партии "зеленых", левых и либералов. Один из вариантов решения: переоснащать только относительно новые дизели, отвечающие стандарту Евро-5.

Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер (Andreas Scheuer), представляющий баварскую консервативную партию ХСС, традиционного партнера ХДС, категорически против переоснащения. Его аргументы: неразумно заставлять автостроителей вкладывать немалые деньги в установку катализаторов на старых легковых автомобилях, тем более, что не совсем понятны последствия для двигателей.

Андреас Шойер считает, что куда эффективнее для очищения воздуха было бы переоснащение автобусов и дизельного автотранспорта городских служб, к тому же принятые за последний год меры по сокращению вредных выбросов еще просто не успели дать ощутимого результата, но это вскоре произойдет. Следует учитывать, что в Баварии находятся штаб-квартиры и головные заводы автостроителей BMW и Audi и что в этой федеральной земле тоже предстоят выборы, уже 14 октября, причем результаты опросов у ХСС пока не очень хорошие.

Ангела Меркель объявила, что правительство примет решение о судьбе дизельных автомобилей до конца сентября. По мнению наблюдателей, канцлер ФРГ пока склонялась к точке зрения министра транспорта Шойера. Тем временем экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) продолжает последовательно отстаивать в судах свое требование о введении запретов на въезд дизелей. В данный момент она подала иски против властей 28 городов.

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