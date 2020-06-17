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На этой странице автоматически появляются все публикации, посвященные теме различных субкультур в Германии, Европе и на постсоветском пространстве.
Хеви-метал долго считали даже не музыкой, а грохотом. Сегодня он привлекает людей всех социальных слоев и возрастов. Андеграундная субкультура превратилась в массовое явление.
Майские праздники - благодатное время для проведения вечеринок. Однако, судя по опыту минувшего года, и их организаторов, и их посетителей в РФ могут ждать неприятные сюрпризы.
На наших глазах произошла презентация силы, с которой нельзя не считаться и которую вполне можно привлечь в союзники. Александр Плющев о рэп-баттлах - специально для DW.
Ну разве можно представить себе хипстера без очков! Уважающий себя стиляга будет носить их даже при отличном зрении - вставив в оправу стекла без диоптрий. А какие очки в моде?
Хиппи, панки, готы, - сегодня представители этих течений не так часто встречаются на улице, как раньше. Что с ними стало, и почему веганы - это субкультура, а хипстеры - нет?
Вот уже четверть века в Лейпциге проходит ежегодный фестиваль готической субкультуры. Праздник, без которого сегодня уже трудно представить себе этот город.
Вот уже четверть века в Лейпциге проходит ежегодный фестиваль готической субкультуры Wave-Gotik-Treffen (WGT). Экзотическая тусовка стала неотъемлемой частью жизни города.
Снимки, для которых позируют сидя на корточках, заполняют социальные сети. DW выяснила, почему немцы приседают ради удачного кадра.
"Несогласные в России - это не просто политическое движение, это субкультура сопротивления тотальной лжи и насилию. Она становится последним островком здравого смысла", - пишет Жанна Немцова в статье для Die Zeit.
Каждое лето немецкая деревушка Вакен превращается в эпицентр тяжелого рока, где проходит крупнейший в мире фестиваль хеви-метал. Фанаты собираются уже за несколько дней до начала.
От готических концертов до вампирских прогулок по кладбищу: один из крупнейших в мире фестивалей "темной сцены" проходит в Германии.
Немецкий фотограф Петра Галл сняла уникальные кадры о зарождении байкерского движения в СССР. DW поговорила с куратором ее выставки Мишей Бастером и узнала, что случилось с Галл.
Молодежной субкультуре 1980-х годов в Германии посвящена передвижная экспозиция, подготовленная немецким Гёте-Институтом для показа в музеях и выставочных залах мира.
Молодежь Таджикистана проявляет большой интерес к субкультурам. В стране появляются представители самых разных неформальных течений. Что этому способствует?
Энергичные танцы и веселье без устали - вот главные принципы субкультуры, которая воскрешает времена рок-н-ролла в Германии.
Специфика моды на музыку, одежду, прически и "самоощущение" пятидесятых годов (всего того, что объединяет понятие "рокабилли") состоит в том, что это сегодня не столько мода, сколько образ жизни.
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