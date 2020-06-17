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Субкультура

На этой странице автоматически появляются все публикации, посвященные теме различных субкультур в Германии, Европе и на постсоветском пространстве.

THE SONG REMAINS THE SAME, Robert Plant and Jimmy Page of Led Zeppelin, 1976 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MBDSORE EC001

Метал полезен для здоровья, или Путь сатанинского грохота к мейнстриму 17.06.2020

Хеви-метал долго считали даже не музыкой, а грохотом. Сегодня он привлекает людей всех социальных слоев и возрастов. Андеграундная субкультура превратилась в массовое явление.
2.5.2019, Moskau Russland, Nachtclub 'Pluton' in Moskau, Russland

Танцы отменяются: когда и за что закрывали вечеринки в России 03.05.2019

Майские праздники - благодатное время для проведения вечеринок. Однако, судя по опыту минувшего года, и их организаторов, и их посетителей в РФ могут ждать неприятные сюрпризы.
Beschreibung: Rap-Battle zwischen 2 russischen MCs Oxxxymiron und Gnojnyj hat über 11 Mio Abrufe und viel Aufmerksamkeit erzeugt. Schlagworte: Rap battle, Oxxxymiron, Gnojnyj, Video, Aufrufe Jahr/Ort: 2017

Комментарий: Рэп-баттл - политресурс и приговор либеральной интеллигенции 15.08.2017

На наших глазах произошла презентация силы, с которой нельзя не считаться и которую вполне можно привлечь в союзники. Александр Плющев о рэп-баттлах - специально для DW.
Modenschau von seenbefore am 21.01.2016 in Berlin auf dem Lavera Showfloor während der Berlin Fashion Week im E-Werk. Foto: Jens Kalaene/dpa | Copyright: picture-alliance/dpa/J. Kalaene

Какие очки носят немецкие хипстеры 13.10.2016

Ну разве можно представить себе хипстера без очков! Уважающий себя стиляга будет носить их даже при отличном зрении - вставив в оправу стекла без диоптрий. А какие очки в моде?
Viorel Sima - Fotolia young bearded man relaxing on a table in the studio and looking away from the camera. on a black studio background beard; bearded; big; blond; boy; casual; caucasian; dramatic; facial; fashion; glasses; grown; guy; hair; hairstyle; handsome; happy; hipster; jeans; jacket; latin; long; look; male; man; model; people; person; retro; sexy; shirt; style; studio; sit; seated; sitting; relax; rest; down; sunglasses; unshaved; vintage; young; shade; shadow; red; dark; table; away; side; beard; bearded; big; blond; boy; casual; caucasian; dramatic; facial; fashion; glasses; grown; guy; hair; hairstyle; handsome; happy; hipster; jeans; jacket; latin; long; look; male; man; model; people; person; retro; sexy; shirt; style; studio; sit; seated; sitting; relax; rest; down; sunglasses; unshaved; vintage; young; shade; shadow; red; dark; table; away; side

От хиппи до хипстеров: эволюция субкультур 08.04.2016

Хиппи, панки, готы, - сегодня представители этих течений не так часто встречаются на улице, как раньше. Что с ними стало, и почему веганы - это субкультура, а хипстеры - нет?
23.05.2015 Vier viktorianische Damen werden bei ihrem Spaziergang während des Wave-Gotik-Treffens (WGT) am 23.05.2015 in Leipzig von Passantinnen bestaunt. Seit Freitag hatten sich tausende Anhänger zum WGT getroffen. Das Festival, eines der weltweit größten Szene-Events seiner Art, feiert im kommenden Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (C): picture-alliance/dpa/J. Woitas

Лейпциг в черном: леденящая история готов в фотографиях 15.03.2016

Вот уже четверть века в Лейпциге проходит ежегодный фестиваль готической субкультуры. Праздник, без которого сегодня уже трудно представить себе этот город.
Zwei Besucher des Wave Gotik Treffens laufen am Freitag (10.06.2011) durch Leipzig. Am gleichen Tag beginnt das Wave-Gotik-Treffen (WGT) 2011. Die Stadt wird zu Pfingsten zum 20. Mal zum Mekka für Anhänger der Schwarzen Szene. Zu dem düsteren Spektakel erwartet der Veranstalter bis Pfingstmontag etwa 20 000 aufwendig gekleidete und oft auch stark geschminkte Besucher. Fünf Tage lang prägen die Gothics das Leipziger Stadtbild: 200 Rock- und Elektrobands, Mittelaltermärkte, Friedhofsführungen, ein viktorianisches Picknick oder gar Kurse in alten Stricktechniken stehen auf dem Programm. Das Leipziger Wave-Gotik-Treffen gilt als größte Veranstaltung seiner Art. Foto: Jan Woitas dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Готы в Лейпциге - фестиваль субкультуры 15.03.2016

Вот уже четверть века в Лейпциге проходит ежегодный фестиваль готической субкультуры Wave-Gotik-Treffen (WGT). Экзотическая тусовка стала неотъемлемой частью жизни города.
Neuer Instagram-Trend: Russenhocke Copyright: David Schmidt

Немцы стали приседать по-русски 24.02.2016

Снимки, для которых позируют сидя на корточках, заполняют социальные сети. DW выяснила, почему немцы приседают ради удачного кадра.
07.04.2015 * A woman lays a flower tribute at a place where Boris Nemtsov, a charismatic Russian opposition leader and sharp critic of President Vladimir Putin, was gunned down on Feb. 27, 2015 near the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, April 7, 2015. Supporters of Russian opposition politician Boris Nemtsov gathered at a Moscow bridge where he was gunned down Feb. 27 to commemorate 40 days since his death, a special day in the Orthodox Christian tradition. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Немецкая пресса: Убийцы перед мужеством бессильны 08.08.2015

"Несогласные в России - это не просто политическое движение, это субкультура сопротивления тотальной лжи и насилию. Она становится последним островком здравого смысла", - пишет Жанна Немцова в статье для Die Zeit.
Zwei Festivalbesucher feiern am Donnerstag (02.08.2012) auf dem Wacken Open Air Festival (Kreis Steinburg). Vom 02.- 04.08.2012 findet das größte Heavy-Metal-Festival der Welt in Wacken statt. Foto: Daniel Reinhardt dpa/lno +++(c) dpa - Bildfunk+++

Адская громкость в немецкой глуши: тяжелый метал "оккупирует" Вакен 30.07.2015

Каждое лето немецкая деревушка Вакен превращается в эпицентр тяжелого рока, где проходит крупнейший в мире фестиваль хеви-метал. Фанаты собираются уже за несколько дней до начала.
Zwei Besucher des Wave Gotik Treffens laufen am Freitag (10.06.2011) durch Leipzig. Am gleichen Tag beginnt das Wave-Gotik-Treffen (WGT) 2011. Die Stadt wird zu Pfingsten zum 20. Mal zum Mekka für Anhänger der Schwarzen Szene. Zu dem düsteren Spektakel erwartet der Veranstalter bis Pfingstmontag etwa 20 000 aufwendig gekleidete und oft auch stark geschminkte Besucher. Fünf Tage lang prägen die Gothics das Leipziger Stadtbild: 200 Rock- und Elektrobands, Mittelaltermärkte, Friedhofsführungen, ein viktorianisches Picknick oder gar Kurse in alten Stricktechniken stehen auf dem Programm. Das Leipziger Wave-Gotik-Treffen gilt als größte Veranstaltung seiner Art. Foto: Jan Woitas dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Лейпциге начался саммит готов 22.05.2015

От готических концертов до вампирских прогулок по кладбищу: один из крупнейших в мире фестивалей "темной сцены" проходит в Германии.
***Das Bild darf nur zusammen mit dem Artikel Auf der Spur Night Wolves veröffentlich werden. ***

По следу "Ночных волков": российские байкеры глазами немецкого фотографа 08.05.2015

Немецкий фотограф Петра Галл сняла уникальные кадры о зарождении байкерского движения в СССР. DW поговорила с куратором ее выставки Мишей Бастером и узнала, что случилось с Галл.
Die letzten Reste der Häuser und damit der alten Grenzmauer in der Bernauer Straße in Berlin werden am 07.08.1980 von Pioniertruppen der DDR entfernt. Vom 13.08.1961, dem Tag des Mauerbaus, bis zum Mauerfall am 09.11.1989 waren die Bundesrepublik Deutschland und die DDR durch den Eisernen Vorhang zwischen West und Ost getrennt.

"Гениальные диллетанты" стартуют в Минске 23.04.2015

Молодежной субкультуре 1980-х годов в Германии посвящена передвижная экспозиция, подготовленная немецким Гёте-Институтом для показа в музеях и выставочных залах мира.
, Duschanbe 2015 Jugendliche in Tajikistan, Skateboard, Subkulturen, Duschanbe 2015

Таджикистан: есть ли будущее у субкультур? 26.02.2015

Молодежь Таджикистана проявляет большой интерес к субкультурам. В стране появляются представители самых разных неформальных течений. Что этому способствует?
#39195777 - young dancing couple in bright colour wear © Sergey Nivens

Привет из прошлого: немцы и рокабилли 13.09.2013

Энергичные танцы и веселье без устали - вот главные принципы субкультуры, которая воскрешает времена рок-н-ролла в Германии.
ARCHIV - Modell und Taenzerin Dita Von Teese praesentiert am 23. September 2008 Unterwaesche in London. Ein Tanz der Stripperin Dita von Teese garniert den deutschen Grand-Prix-Auftritt des Duos Alex Swings Oscar Sings am 16. Mai 2009 in Moskau. Als Miss Kiss ist die amerikanische Burlesque-Taenzerin Beigabe zu dem Song Miss Kiss Kiss Bang, wie der NDR am Mittwoch, 29. April 2009, mitteilte. (AP Photo/Joel Ryan) ** zu APD4393 ** FILE - U.S. burlesque dancer Dita Von Teese sits on a giant Wonderbra, to celebrate a new collection of lingerie she designed which was inspired by her love of the burlesque scene and 1940's glamour, in central London, Tuesday Sept. 23 2008. (AP Photo/Joel Ryan)

С чубом по жизни: рокабилли-мода в Германии 21.09.2011

Специфика моды на музыку, одежду, прически и "самоощущение" пятидесятых годов (всего того, что объединяет понятие "рокабилли") состоит в том, что это сегодня не столько мода, сколько образ жизни.
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