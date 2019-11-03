Страх и ненависть в Берлине: за что немцы ополчились на электросамокаты

Нет проще способа навлечь на себя гнев окружающих, чем рассказать им о том, на чем ты добирался на работу. Не на метро, не на автобусе, не на велосипеде… "Я ненавижу электросамокаты", - дружно говорят в ответ сразу трое коллег.

В немецких газетах - ни дня без новостей об электросамокатах. "В Потсдаме прохожие подрались из-за электросамокатов". "В Берлине женщина упала самоката и получила тяжелые травмы". "В Эрфурте несколько полицейских ранены в драке с прохожими, которые вступились за пьяную водительницу самоката". "В Бонне врачи борются за жизнь водителя самоката, который на полном ходу врезался в машину такси".

По всему Берлину расставлено 15 тысяч самокатов

При этом по статистике каждый день на немецких дорогах гибнет как минимум один велосипедист и три автомобилиста. Но когда говорят эмоции, цифры молчат.

Электросамокаты были допущены на улицы немецких городов в июне этого года - четыре с половиной месяца назад. Ожидалось, что они станут экологичной альтернативой автомобилям, но вместо этого они стали красной тряпкой. На самокаты жалуются все - и пешеходы, и велосипедисты, и автомобилисты.

Может показаться, что Германия, которая так гордится своей терпимостью и экологичным образом жизни, сплотилась в коллективном отторжении самокатов с электроприводом.

В чем же дело?

Электросамокаты против правил и порядка

Правила и порядок, основанный на правилах, - святая святых немецкого образа жизни. Электросамокаты бесстыдно покушаются и на то, и на другое. Их водители без зазрения совести катаются по тротуарам (что запрещено правилами), и оставляют взятые напрокат самокаты где попала (создавая беспорядок на тротуарах).

Велосипедисты, конечно, ничем не лучше - в Берлине считается хорошим тоном проезжать на красный свет, "подрезать" пешеходов и кричать на городские автобусы, показывая им средний палец, но все это не вызывает такого гнева общественности, как электросамокаты - маленькие и симпатичные игрушки для взрослых.

Роланд Штимпель

“Ничего симпатичного в них нет, - категоричен Роланд Штимпель (Roland Stimpel) из Немецкого союза пешеходов. - Они стоят поперек дороги, люди спотыкаются и падают. Они разбросаны везде - у подъездов домов, у входов в метро, они свалены кучами, и все это - не собственность конкретных людей, а имущество компаний, которые зарабатывают на том, что не платят за использование общественных мест в качестве парковок".

Этим летом в Берлине прошел первый митинг против электросамокатов. С тех пор, говорит Штимпель, возмущение общественности только выросло. Причина - на берлинских тротуарах остается все меньше места для пешеходов. По его словам, единственный город Германии, поступивший правильно с электросамокатами, - Бремен. Мэрия установила там такие правила лицензирования, что бизнес по прокату самокатов потерял смысл.

"Как пешеходы мы, конечно, не против того, чтобы вместо больших и вонючих машин по улицам ездили маленькие электрические самокаты, - говорит Штимпель. - Мы против того, чтобы у нас воровали пространство".

15 тысяч самокатов на весь Берлин

По всей столице Германии расставлено примерно 15 тысяч электросамокатов. По сравнению с машинами и велосипедами в городе с населением в три миллиона человек - это капля в море. Количество погибших в ДТП с участием самокатов - ноль. Один из лидеров немецкого рынка проката самокатов - берлинский стартап Tier. Его пресс-секретарь Бодо фон Браунмюль (Bodo von Braunmühl) говорит о повышенном внимании общественности в самокатам с тихой улыбкой психотерапевта.

Бодо Браунмюль

По его словам, в волне протестов и публикаций нет ничего удивительного. "Города и без того переполнены, машин слишком много, и велосипедов становится все больше, - говорит он. - Теперь к ним добавились электросамокаты, а это значит, власти городов должны искать решения, которые сократят количество машин и расширят пространство для двухколесных средств".

По его словам, дело не в самокатах, а в узких велодорожках - например, в Копенгагене с его развитой структурой у горожан нет никаких конфликтов с электросамокатами. Он говорит, что Берлин - это особый случай. Здесь пешеходы порой умышленно опрокидывают самокаты, создавая видимость хаоса на тротуарах. В маленьких немецких городах - например, в Билефельде - обстановка куда спокойнее.

Полиция раздает брошюры на пяти языках

Полиция завалена жалобами на новое транспортное средство. Чтобы хоть как-то унять страсти, полицейские раздают на улицах брошюры на пяти языках с указаниями, как правильно ездить на самокате.

Берлинская полиция раздает брошюру на пяти языках о том, как правильно пользоваться электросамокатами

"Я могу понять возмущение общественности, - говорит начальник отдела безопасности дорожного движения Райнер Печ (Rainer Paetsch). - Самокаты появились на улицах всего четыре месяца назад, а велосипеды существуют испокон времен и в количествах, не сопоставимых с самокатами. К велосипедам все привыкли, все знают, чего от них ждать. И хотя число ДТП с участием велосипедов несопоставимо выше, чем с самокатами, фокус общественного внимания прикован именно к последним".

Он считает, что через год-другой люди привыкнут к самокатам и страсти улягутся.

"А как с этим в Москве?", - интересуется у меня полицейский. "В Москве у полиции другие заботы", - говорю я. "У нас вообще-то тоже", - улыбается он.

"Электросамокаты - большой потенциал для конфликтов"

"Я надеюсь, что драк из-за самокатов больше не будет - говорит Роланд Штимпель из союза пешеходов. - Но потенциал для конфликтов большой. Потому что водители электросамокатов часто ездят пьяными, причем нередко это туристы, приехавшие издалека". Пьяный иностранец на электросамокате - этот "образ врага" не более, чем клише. По статистике компании Tier, 90 процентов клиентов используют для оплаты проезда кредитные карты, выданные немецкими банками и лишь 10 процентов - иностранные.

"Я верю, что общественность скоро успокоится", - говорит Райнер Печ из полиции Берлина. Для описания ситуации с электросамокатами в Берлине он использует модное слово "хайп".

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