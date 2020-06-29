 Страны ЕС готовы ввести санкции против нарушителей эмбарго в Ливии | Новости из Германии о Европе | DW | 18.07.2020

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Европа

Страны ЕС готовы ввести санкции против нарушителей эмбарго в Ливии

Меркель, Макрон и Конте объявили, что будут обсуждать введение санкций против стран, которые поставляют оружие в Ливию. Чаще всего в этом обвиняют Турцию и Россию.

На набережной в Бенгази

На набережной в Бенгази

Германия, Франция и Италия объявили, что готовы обсуждать введение санкций против внешних сил, поставляющих оружие сторонам в гражданской войне в Ливии. Берлин, Париж и Рим призвали в субботу, 18 июля, в совместном заявлении "все ливийские партии, а также их иностранных помощников немедленно остановить боевые действия и поставки вооружения во всей стране". "Иностранные силы" должны прекратить свое вмешательство и придерживаться введенного ООН эмбарго на поставки оружия, сказано в тексте.

"Мы готовы рассмотреть возможность введения санкций, если продолжатся нарушения эмбарго по морю, земле или воздуху", - заявили канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Стороны обсудили совместную позицию во время субботней встречи в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе.

Критика Макрона

Евросоюз неоднократно выступал с критикой вмешательства иностранных сил в военный конфликт в Ливии, чаще всего в этой связи назывались Турция и Россия. В частности, в конце июня Макрон в разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил действия бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Москву неоднократно обвиняли в привлечении наемников из ЧВК Вагнера для участия в гражданской войне в Ливии на стороне командующего "Ливийской национальной армией" (ЛНА) Халифы Хафтара.

Турцию Макрон в этом же разговоре обвинил в прямой военной операции на территории североафриканской страны и отправке в Ливию членов исламистских группировок из Сирии. Подобные действия неприемлемы и несут в себе "угрозу для Европы", отметил президент Франции.

Конфликт в Ливии

В Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Сегодня находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. А на востоке, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, ведущий наступление на Триполи, поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара в той или иной форме поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция же поддерживает правительство в Триполи.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении еще на один год срока запрета на поставки оружия в Ливию.

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    В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.

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    Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.

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    Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.

  • Халифа Хафтар

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Ключевая фигура: Халифа Хафтар

    Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".

  • Боевики Ливийской национальной армии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Они контролируют почти всю страну

    У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

  • Халифа Хафтар в Москве в ушанке

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Союзник России и агент ЦРУ

    На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

  • Фаиз Сарадж и Реджеп Тайип Эрдоган

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    Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

  • Отряд, сражающийся на стороне Правительства национального согласия Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Оборона Триполи с турецкой помощью

    В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

  • Руины города Сирт после изгнания сторонников ИГ

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Разгром местного ИГ

    Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

  • Владимир Путин, Ангела Меркель и Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции по Ливии в Берлине

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Саммит в Берлине: поиск решения

    19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

  • Спасение беженцев на надувной лодке в море

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    Евросоюз озабочен потоком беженцев

    У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.

    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

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Эскалация конфликта в Ливии (08.04.2019)  

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