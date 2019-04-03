Столтенберг заявил, что НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

НАТО не хочет новой холодной войны с Россией, однако будет проводить эффективную политику сдерживания. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду, 3 апреля, перед обеими палатами Конгресса США в Вашингтоне по случаю 70-летия альянса.

"Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны", - заявил Столтенберг, отметив, что НАТО не стоит также проявлять наивность в отношениях с Россией.

Столтенберг осудил аннексию Крыма

В своей речи Столтенберг жестко осудил аннексию Россией Крыма и призвал Москву вернуться к выполнению договора по нераспространению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Столтенберга, 29 стран-членов НАТО должны быть готовы к окончанию действия данного договора. При этом он подчеркнул, что НАТО не хочет изолировать Россию и стремится к улучшению отношений.

Столтенберг также заявил, что самое масштабное за несколько десятилетий усиление коллективной обороноспособности НАТО происходит "не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для того, чтобы сохранить мир".

"НАТО не собирается размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования, - подчеркнул Столтенберг. - Однако альянс всегда будет предпринимать необходимые меры для эффективного сдерживания".

Поддержка Трампа в вопросе увеличения расходов на оборону

Говоря о роли трансатлантических отношений, Столтенберг призвал страны-члены НАТО преодолеть разногласия. "В будущем мы будем еще более нуждаться в нашем альянсе", - подчеркнул Столтенберг, отметив, что НАТО стоит перед "беспримерными вызовами".

Во вторник, 2 апреля, накануне своего выступления в Конгрессе США, Столтенберг провел также встречу с президентом США Дональдом Тампом. В беседе с ним генсек НАТО поддержал обращенное к членам альянса требование Трампа увеличить расходы на военные нужды.

По словам Столтенберга, тот факт, что союзники увеличили расходы на оборону, сделало альянс еще сильнее. Речь Столтенберга в Конгрессе стала первым случаем выступления представителя какой-либо международной организации перед обеими палатами американского парламента.

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