Столтенберг заявил, что НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

Выступая в парламенте США по случаю 70-летия альянса, генсек НАТО Столтенберг призвал членов организации объединиться перед лицом "беспримерных вызовов".
НАТО не хочет новой холодной войны с Россией, однако будет проводить эффективную политику сдерживания. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду, 3 апреля, перед обеими палатами Конгресса США в Вашингтоне по случаю 70-летия альянса.
"Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны", - заявил Столтенберг, отметив, что НАТО не стоит также проявлять наивность в отношениях с Россией.
Столтенберг осудил аннексию Крыма
В своей речи Столтенберг жестко осудил аннексию Россией Крыма и призвал Москву вернуться к выполнению договора по нераспространению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По словам Столтенберга, 29 стран-членов НАТО должны быть готовы к окончанию действия данного договора. При этом он подчеркнул, что НАТО не хочет изолировать Россию и стремится к улучшению отношений.
Столтенберг также заявил, что самое масштабное за несколько десятилетий усиление коллективной обороноспособности НАТО происходит "не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для того, чтобы сохранить мир".
"НАТО не собирается размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования, - подчеркнул Столтенберг. - Однако альянс всегда будет предпринимать необходимые меры для эффективного сдерживания".
Поддержка Трампа в вопросе увеличения расходов на оборону
Говоря о роли трансатлантических отношений, Столтенберг призвал страны-члены НАТО преодолеть разногласия. "В будущем мы будем еще более нуждаться в нашем альянсе", - подчеркнул Столтенберг, отметив, что НАТО стоит перед "беспримерными вызовами".
Во вторник, 2 апреля, накануне своего выступления в Конгрессе США, Столтенберг провел также встречу с президентом США Дональдом Тампом. В беседе с ним генсек НАТО поддержал обращенное к членам альянса требование Трампа увеличить расходы на военные нужды.
По словам Столтенберга, тот факт, что союзники увеличили расходы на оборону, сделало альянс еще сильнее. Речь Столтенберга в Конгрессе стала первым случаем выступления представителя какой-либо международной организации перед обеими палатами американского парламента.
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