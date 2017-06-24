Стажировка в Германии: как снять жилье на короткий срок

В таких крупных городах, как Мюнхен, Гамбург или Берлин квартиру найти довольно сложно, особенно если вы не планируйте снимать ее более шести месяцев. Цены на такое жилье нередко на порядок выше, чем при аренде от одного года. Если вы хотите снять дешевое и комфортное жилье, то нужна особая тактика.

Договор о субаренде

Среди студентов и молодых специалистов, которые собираются некоторое время пожить в другом городе, чтобы, например, пройти практику, востребована аренда жилья на ограниченный срок (Zwischenmiete). Ее главный принцип заключается в том, что вы снимайте квартиру не у арендодателя, а у квартиросъемщика, и договор об аренде действует только в течение оговоренного промежутка времени.

В договоре должны быть прописаны сроки аренды

Такое жилье, как правило, уже полностью меблированное, при том что цены на него умеренные, так как квартиры сдаются лишь на то время, пока квартиросъемщик находится в отпуске, учится по обмену в зарубежном вузе или работает в другом городе.

Если вы не хотите переплачивать маклеру, лучше поискать жилье самому. Самые популярные сайты по поиску квартиры на короткий срок - www.wg-gesucht.de , www.immobilienscout24.de, www.zwischenmiete.de и www.studenten-wg.de. Можно также воспользоваться русской версией сайта www.airbnb.ru. Но из-за того, что изначально сайт предполагает посуточную аренду и больше рассчитан на путешественников, цены на нем выше средней месячной арендной платы в Германии.

Самое выгодное решение

Дешевле всего арендовать комнату в студенческом общежитии или снять комнату в студенческой коммуналке (Wohngemeinschaft, или WG). Цены на такие комнаты колеблются в пределах 200-500 евро в зависимости от региона и города. "Меньше всего вы платите в том случае, если живете в квартире с несколькими соседями. В последние годы интерес к таким комнатам значительно вырос", - рассказывает в интервью DW Аннегрет Мюльбайер (Annegret Mülbaier) из пресс-службы WG-gesucht.de. По ее словам, раньше этот вид жилья пользовался популярностью только у студентов. Сегодня все больше людей, работающих в разных городах, предпочитают делить квартиру. Аренда такой комнаты хороша не только умеренной платой: у жильца появляется возможность познакомиться с новыми людьми, узнать город и улучшить знания немецкого языка.

Как и при обычной аренде, размер квартплаты может быть указан без учета коммунальных услуг (Kaltmiete), а может включать в себя коммунальные расходы (Warmmiete) - плату за воду, отопление, холодную и горячую воду, а иногда и вывоз мусора, уборку дома и уход за садом. Последний вариант при сдаче квартиры на короткий срок более распространен. Интернет и телефон придется оплачивать дополнительно, но при аренде комнаты в коммуналке эти услуги обходятся дешевле, поскольку их стоимость разбрасывают на всех жильцов. В государственных студенческих общежитиях пользование интернетом и вовсе бесплатное.

Правила безопасности

Некоторые арендодатели предлагают не подписывать договор на короткий срок, чтобы избежать бумажной волокиты. Это незначительно сократит время поиска жилья, но в таком случае квартиросъемщик остается юридически незащищенным. Эксперты настоятельно рекомендуют заключать договор аренды, даже если вы планируйте провести в квартире не более месяца.

"Платформы по поиску жилья обычно не предполагают никакой юридической помощи. Поэтому мы советуем заранее связаться со своим арендодателем и четко обговорить с ним все пункты договора", - говорит Аннегрет Мюльбайер.

Расторжение договора аренды всегда должно быть в письменной форме. Важно убедиться, что владелец получил ваше уведомление, поэтому лучше отправить его по почте заказным письмом. Как правило, срок уведомления составляет три месяца до окончания срока действия договора. В случае временной аренды срок обычно сокращается до нескольких недель. Важно, чтобы в договоре четко были прописаны срок действия и условия расторжения.

В коммуналке придется подстраиваться под соседей

Важный фактор - соседи

Перед тем, как принять окончательное решение об аренде, важно узнать, кто ваши соседи. Лучше всего снимать жилье с теми, кто ведет похожий образ жизни. Если вам предстоит много работать в тишине и покое, то веселая студенческая компания за стенкой этому вряд ли будет способствовать.

Несмотря на то, что вы не собирайтесь задерживаться в квартире надолго, чтобы чувствовать себя комфортно после заселения в нее, лучше сразу узнать об правилах совместного проживания и их соблюдать. Важно уметь подстраиваться под других жильцов коммуналки и быть готовым пойти на компромисс. Если новичок не готов придерживаться установленного порядка, то соседи могут попросить его съехать.

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Немецкие общежития изнутри Жилье по карману Большинство студенческих общежитий в Германии являются государственными. Желающие получить место в одном из них выстраиваются в очереди. Что вполне понятно: по сравнению с частным такое жилье не ударит по карману. Например, за эти 11 квадратных метров в общежитии Бонна студент платит 217 евро в месяц.

Немецкие общежития изнутри Рядом с вузом Сегодня в немецких общежитиях живут 10 процентов студентов. Наибольшим спросом такое жилье пользуется у первокурсников и иностранцев. Больше всего общежитий - в Кельне, Берлине, Мюнхене, Штутгарте и Бонне. В Бонне 32 общежития. Каждый второй их житель - из-за рубежа. Расположение вблизи университета - еще одно преимущество. Например, это боннское общежитие стоит рядом с факультетом педагогики.

Немецкие общежития изнутри В хорошем состоянии За шесть минут отсюда можно добраться на автобусе до центра города. Восьмиэтажное здание 1963 года постройки было полностью обновлено. Это видно и по холлу с почтовыми ящиками. Сегодня здесь 156 отдельных комнат для студентов с общими кухней и санузлом, а также четыре комнаты с умывальником.

Немецкие общежития изнутри Каждому - по шкафчику Зачастую комнаты в общежитиях сдаются уже с мебелью. Но если кровать, шкаф и рабочий стол все же придется покупать самому, то в кухне необходимое оборудование в любом случае будет. Отдельный шкафчик для еды и посуды вам обеспечен. А вот устанавливать свой холодильник в целях безопасности разрешают далеко не во всех общежитиях.

Немецкие общежития изнутри В стиле модерн Эта боннская вилла эпохи модерна в престижном районе Поппельсдорф - тоже общежитие. С 1982 года здесь живут студенты. Впрочем, для любителей старины созданы все современные условия. Комнаты сдаются с мебелью. В них есть интернет и кабельное телевидение.

Немецкие общежития изнутри В стиле модерн Минимальный размер комнаты на одного человека - 9 квадратных метров. Обойдется такое жилье в 195 евро. Стоимость студии на двоих с мини-кухней - от 311 евро в месяц. В этом случае в распоряжении студентов 30 квадратов.

Немецкие общежития изнутри Коммуналка В этом современном здании по соседству студенческое жилье организовано по принципу коммуналок.

Немецкие общежития изнутри Ужин на троих В коммунальной квартире у каждого жильца своя комната. Обычно такое жилье рассчитано на троих-пятерых человек. Делить с остальными придется санузел и кухню.

Немецкие общежития изнутри Все включено Студия на одного человека с мини-кухней и душем - еще один распространенный формат жилья. Правда, такая комната будет стоить немного дороже. Например, в этом боннском общежитии на набережной Рейна 18 квадратных метров обойдутся в 260 евро. В стоимость входят расходы на отопление, электричество и воду. Впрочем, это относится ко всем государственным общежитиям в Германии.

Немецкие общежития изнутри В мини-формате Так выглядит мини-кухня, или кухонная ниша (Kochnische). Кстати, украшать плакатами разрешается только свою комнату. В целом, независимо от города, заявку на общежитие следует подавать в режиме онлайн - на сайте местного отделения Общества по поддержке учащихся вузов (Studentenwerk). Больше шансов получить комнату у того, кто отметит сразу несколько вариантов.

Немецкие общежития изнутри Для вечеринок Немецкое общежитие не ограничивается комнатой. Студенты ценят и его инфраструктуру. Здесь есть помещения со стиральными машинками, велосипедные стоянки, а в некоторых случаях - тренажерные залы и даже гаражи для автомобилей. Но главное - есть помещения, где можно вечером собраться, например, на шумную вечеринку. Как этот бар в подвале 17-этажного общежития на севере Бонна.

Немецкие общежития изнутри Главное - участие Вместе можно посмотреть фильм и поиграть в настольный футбол. За организацию мероприятий отвечают так называемые менторы - студенты, которых путем голосования выбирают сами жильцы.

Немецкие общежития изнутри Малосемейка Продуман и вариант для студентов с детьми. В этом общежитии в Поппельсдорфе есть квартиры с числом комнат от двух до четырех. Жилая площадь составляет 45-90 квадратных метров. Пять процентов немецких студентов становятся родителями во время учебы.

Немецкие общежития изнутри С видом на Бонн Условия в таких общежитиях максимально приближены к домашним, вплоть до возможности уютно позавтракать на балконе. Жилье для студентов с детьми есть в большинстве университетских городов. Помимо общежитий в задачи Общества по поддержке учащихся вузов также входит обустройство игровых площадок и организация детских садов. Автор: Татьяна Вайнман



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