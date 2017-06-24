Стажировка в Германии: как снять жилье на короткий срок

Вы собирайтесь в Германию на языковой курс или стажировку? Где искать квартиру? Как сэкономить на аренде? DW рассказывает о тонкостях найма жилья на ограниченный срок.
В таких крупных городах, как Мюнхен, Гамбург или Берлин квартиру найти довольно сложно, особенно если вы не планируйте снимать ее более шести месяцев. Цены на такое жилье нередко на порядок выше, чем при аренде от одного года. Если вы хотите снять дешевое и комфортное жилье, то нужна особая тактика.
Договор о субаренде
Среди студентов и молодых специалистов, которые собираются некоторое время пожить в другом городе, чтобы, например, пройти практику, востребована аренда жилья на ограниченный срок (Zwischenmiete). Ее главный принцип заключается в том, что вы снимайте квартиру не у арендодателя, а у квартиросъемщика, и договор об аренде действует только в течение оговоренного промежутка времени.
Такое жилье, как правило, уже полностью меблированное, при том что цены на него умеренные, так как квартиры сдаются лишь на то время, пока квартиросъемщик находится в отпуске, учится по обмену в зарубежном вузе или работает в другом городе.
Если вы не хотите переплачивать маклеру, лучше поискать жилье самому. Самые популярные сайты по поиску квартиры на короткий срок - www.wg-gesucht.de , www.immobilienscout24.de, www.zwischenmiete.de и www.studenten-wg.de. Можно также воспользоваться русской версией сайта www.airbnb.ru. Но из-за того, что изначально сайт предполагает посуточную аренду и больше рассчитан на путешественников, цены на нем выше средней месячной арендной платы в Германии.
Самое выгодное решение
Дешевле всего арендовать комнату в студенческом общежитии или снять комнату в студенческой коммуналке (Wohngemeinschaft, или WG). Цены на такие комнаты колеблются в пределах 200-500 евро в зависимости от региона и города. "Меньше всего вы платите в том случае, если живете в квартире с несколькими соседями. В последние годы интерес к таким комнатам значительно вырос", - рассказывает в интервью DW Аннегрет Мюльбайер (Annegret Mülbaier) из пресс-службы WG-gesucht.de. По ее словам, раньше этот вид жилья пользовался популярностью только у студентов. Сегодня все больше людей, работающих в разных городах, предпочитают делить квартиру. Аренда такой комнаты хороша не только умеренной платой: у жильца появляется возможность познакомиться с новыми людьми, узнать город и улучшить знания немецкого языка.
Как и при обычной аренде, размер квартплаты может быть указан без учета коммунальных услуг (Kaltmiete), а может включать в себя коммунальные расходы (Warmmiete) - плату за воду, отопление, холодную и горячую воду, а иногда и вывоз мусора, уборку дома и уход за садом. Последний вариант при сдаче квартиры на короткий срок более распространен. Интернет и телефон придется оплачивать дополнительно, но при аренде комнаты в коммуналке эти услуги обходятся дешевле, поскольку их стоимость разбрасывают на всех жильцов. В государственных студенческих общежитиях пользование интернетом и вовсе бесплатное.
Правила безопасности
Некоторые арендодатели предлагают не подписывать договор на короткий срок, чтобы избежать бумажной волокиты. Это незначительно сократит время поиска жилья, но в таком случае квартиросъемщик остается юридически незащищенным. Эксперты настоятельно рекомендуют заключать договор аренды, даже если вы планируйте провести в квартире не более месяца.
"Платформы по поиску жилья обычно не предполагают никакой юридической помощи. Поэтому мы советуем заранее связаться со своим арендодателем и четко обговорить с ним все пункты договора", - говорит Аннегрет Мюльбайер.
Расторжение договора аренды всегда должно быть в письменной форме. Важно убедиться, что владелец получил ваше уведомление, поэтому лучше отправить его по почте заказным письмом. Как правило, срок уведомления составляет три месяца до окончания срока действия договора. В случае временной аренды срок обычно сокращается до нескольких недель. Важно, чтобы в договоре четко были прописаны срок действия и условия расторжения.
Важный фактор - соседи
Перед тем, как принять окончательное решение об аренде, важно узнать, кто ваши соседи. Лучше всего снимать жилье с теми, кто ведет похожий образ жизни. Если вам предстоит много работать в тишине и покое, то веселая студенческая компания за стенкой этому вряд ли будет способствовать.
Несмотря на то, что вы не собирайтесь задерживаться в квартире надолго, чтобы чувствовать себя комфортно после заселения в нее, лучше сразу узнать об правилах совместного проживания и их соблюдать. Важно уметь подстраиваться под других жильцов коммуналки и быть готовым пойти на компромисс. Если новичок не готов придерживаться установленного порядка, то соседи могут попросить его съехать.
Смотрите также:
Жизнь в Германии: студенческие общежития изнутри
_____________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp