Срочно требуются разведчики: где и как спецслужбы ФРГ ищут сотрудников

Немецкой полиции и спецслужбам не хватает сотрудников. Даже в вагонах метро и раздевалках фитнес-клубов можно увидеть объявления о вакансиях. Но легко ли устроиться туда на работу?
Берлинское метро - это не только транспортное средство, но и ярмарка вакансий, причем порой весьма неожиданных. Например, в вагонах метро висят объявления о поиске новых сотрудников в Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка ФРГ) под девизом: "Творить добро в тишине".
Созвучен этому и слоган другой силовой структуры - Федерального ведомства по уголовным делам (BKA): "Делать правильное". Причем BKA ищет новых сотрудников - и прежде всего IT-специалистов - не только в городском транспорте, но и, например, в региональных фитнес-клубах, где в раздевалках висят объявления о вакансиях.
На сайте другой немецкой спецслужбы - Службы внешней разведки Германии (BND) - тоже свыше трех десятков открытых вакансий, примерно половина из них - в области информационных технологий.
Карьера в разведке - открытый конкурс и хорошая стипендия
По данным берлинской газеты Tagesspiegel, в Федеральном ведомстве по охране конституции работает около 3500 человек, а в службе внешней разведки Германии - около 6500 человек. Каждый год в Службу внешней разведки поступает от 1200 до 1500 резюме от желающих работать в этой структуре. 200 человек приглашаются на вступительный экзамен, который состоит из нескольких этапов.
Самым сложным из них считается письменный тест, в ходе которого проверяется не только знание немецкого и английского языков или математики, но и способность к логическому мышлению, концентрации и запоминанию. Тех, кто успешно справится с письменными и устными заданиями, а также пройдет последующий за ними медосмотр, подвергнут пристрастной проверке - в том числе и на связи с иностранными спецслужбами и спецслужбами бывшей ГДР, а также на наличие судимостей. Кроме этого, претенденты обязаны указать ссылки на все свои аккаунты в социальных сетях.
Кандидаты, прошедшие строгие конкурсный отбор, допускаются к обучению по специальности "Разведывательные службы" в Центре разведывательного обучения и повышения квалификации в Берлине (Zentrum für nachrichtendienstliche Aus- und Fortbildung), во время которого они получают стипендию в размере около 1323 евро, что значительно выше среднего. Одна из ключевых предпосылок для работы как спецслужбах, так и в полиции - гражданство Германии.
В полицию - без отжиманий и "хризантем"
Специалистов не хватает не только спецслужбам, но и федеральной полиции. В этом году на пенсию уходят 853 сотрудника федеральной полиции Германии, а с учетом новых ставок общее число вакансий в этом году составит 2150.
Чтобы пополнить свои ряды, федеральная полиция снизила требования для поступления на службу. Так, в диктанте по немецкому языку было повышено допустимое число ошибок и исключено слово "хризантема" (Chrysantheme), поскольку абитуриенты слишком часто ошибаются в его написании. А из теста по физической подготовке для будущих полицейских вычеркнули прыжки в длину и отжимания, заменив их эстафетным бегом. Новость об этом вызвала бурю шуток в немецких СМИ. Однако от этого желающим служить в полиции не легче - тест для них состоит из письменного диктанта, экзамена по физической подготовке, медосмотра и индивидуального собеседования.
Госструктурам не хватает IT-специалистов
"Практически всем государственным структурам ФРГ - и не только полиции - срочно требуются IT-специалисты, причем речь не только о борьбе с киберпреступностью, но и о безопасности в социальных сетях,- говорит Томас-Габриэль Рюдигер (Thomas-Gabriel Rüdiger), эксперт по кибербезопасности из Высшей школы полиции Бранденбурга. - Закрыть вакансии на федеральном и региональном уровне очень не просто".
"Я считаю подобные рекламные кампании явным признаком того, насколько драматична ситуация с поиском кадров, - говорит президент Совета по кибербезопасности Ханс-Вильгельм Дюнн (Hans-Wilhelm Dünn). - Федеральные ведомства отчаянно ищут IT-экспертов". По его словам, реклама в метро ничего не даст до тех пор, пока не будут решены структурные проблемы, связанные с нехваткой специалистов.
Почему же спецслужбам не хватает сотрудников? Причины весьма прозаичны. Во-первых, объясняет Рюдигер, деньги - в госструктурах не платят так хорошо, как платят IT-специалистам в частном секторе. Во-вторых, имидж. Госструктуры проигрывают молодым и динамичным стартапам. Это отпугивает многих из тех, кому работа на государство не кажется достаточно креативной и привлекательной.
"Поскольку выпускников мало, а вакансий много, все больше информатиков предпочитают хорошо оплачиваемую работу в бизнесе", - говорит Дюнн. К тому же, по его словам, кибербезопасность все еще не считается самой привлекательной специализацией в Германии.
Аналоговые госструктуры в высокотехнологичной стране
Томас Рюдигер согласен: в Германии царит нехватка IT-специалистов. Причины дефицита он объясняет тем, что немецкое общество слишком поздно задумалосьо цифровизации - что привело к недостатку образовательных программ в области IT.
Германия плетется в хвосте европейского рейтинга цифровизации госструктур, говорит Дюнн. В таблице DESI (Digital Economy and Society Index) ФРГ занимает 26-е место из 28 - позади только Греция и Италия. "Даже такая мелочь, как подача заявления на новый паспорт, в большинстве регионов связана с личным визитом и бумажным формуляром, - говорит Дюнн. - Для такой высокотехнологичной страны, как Германия, это позор".
Полиция и спецслужбы - не исключение. "Устаревшие процессы и недостаточные взаимосвязи затрудняют борьбу с преступностью и разведывательную работу", - говорит Дюнн.
Между тем пресс-служба Службы внешней разведки (BND) не ответила на письменный запрос DW, отправленный по электронной почте. Пресс-служба Федерального ведомства по охране конституции отказалась от любых комментариев по поводу рекламной кампании "Творить добро в тишине".
А тем временем в берлинском метро появилась реклама еще одного ведомства - министерства иностранных дел. Там тоже разыскивают специалистов в области информационных технологий. Девиз рекламной кампании: "Цифровая дипломатия - ваша IT-карьера".
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