Средние зарплаты в Германии: новые данные

Гессен, Баден-Вюртемберг и Гамбург - именно в этих регионах Германии, по статистике Gehalt.de, работать выгоднее всего. В среднем здесь платят от 47 до 51 тысячи евро в год до вычета налогов. При этом в столицах федеральных земель заработок выше: в Штутгарте (Баден - Вюртемберг) и Мюнхене (Бавария) можно рассчитывать на 56 тысяч евро брутто. Исключение - Гессен: во Франкфурте-на-Майне платят больше, чем в столице Висбадене. Самые низкие зарплаты в восточной части страны. Например, за год специалисты в Саксонии-Анхальт получают около 35 тысяч евро брутто.
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Работа в Германии: зарплаты на старте
Инженеры
Из всех выпускников вузов инженеры, задействованные в химической и автомобильной промышленности, получают самые высокие стартовые зарплаты в Германии. В первом случае их годовой доход достигает 53 тысяч евро до вычета налогов, а автоинженеры получают 51 тысячу. Шансы на такую зарплату зависят от региона: в Баден-Вюртемберге, например, этих специалистов ждет доход выше среднего.
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Работа в Германии: зарплаты на старте
IT-cпециалисты
Портал по поиску работы StepStone выяснил, что получают в Германии люди с высшим образованием и опытом работы не более двух лет. Все зарплаты указаны до вычета налогов. Айтишники лучше всего зарабатывают в Гессене. На старте можно рассчитывать на 52 тысячи евро в год, но только тем, кто занят в банковской и машиностроительной сферах. В среднем на старте IT-специалисты получают 44 тысячи евро.
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Работа в Германии: зарплаты на старте
Врачи
Выпускники медицинских факультутетов в первые годы работы получают около 50 тысяч евро в год. Докторам с зарубежным образованием врачебная практика в Германии возможна только со специальным разрешением.
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Работа в Германии: зарплаты на старте
Маркетологи
Получать степень магистра или нет - важный вопрос для маркетологов. В Германии от этого зависит их зарплата: к примеру, доход магистра в области event-менеджмента почти на 20 процентов больше, чем у бакалавра. Наиболее прибыльная для маркетологов - работа в автоконцернах. Здесь можно рассчитывать на 53 тысячи евро в год.
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Работа в Германии: зарплаты на старте
Ученые
Химики и физики устроившись на работу сразу после окончания университета могут порадоваться высокой зарплате: обычно их годовой доход превышает 50 тысяч евро. А вот географы получают не так много - в среднем 35 тысяч в год.
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Работа в Германии: зарплаты на старте
Учителя
Средняя зарплата педагогов на старте - 37 тысяч евро в год. При этом в Германии сейчас наблюдается дефицит учителей начальных классов и преподавателей технических предметов. Поэтому эту профессию можно назвать очень перспективной.
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Работа в Германии: зарплаты на старте
Специалисты по продажам
Выгоднее всего специалистам по продажам работать на юге Германии: в крупных химических и электротехнических концернах, а также в компаниях по производству медицинского оборудования они получают до 52 тысяч евро в год.
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Работа в Германии: зарплаты на старте
HR-менеджеры
Работа с персоналом в аудиторских компаниях, энергетических и автомобильных концернах - лучший вариант для молодого HR-специалиста. Именно в одной из этих сфер бизнеса он получит самый выгодный договор: как минимум, на 42 тысячи евро в год.
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Работа в Германии: зарплаты на старте
Финансисты и бизнес-аналитики
Франкфурт-на-Майне - золотая жила не только для опытных финансистов, но и для новичков. Аналитики со степенью магистра в этом городе могут зарабатывать до 55 тысяч евро в год (самая высокая зарплата в этой сфере), налоговые консультанты получают намного меньше - около 40 тысяч.
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Работа в Германии: зарплаты на старте
Специалисты по логистике
Для дистрибьюторов и менеджеров по логистике магистратура тоже важна. Такие специалисты получают в среднем на четверть больше, чем бакалавры. Их годовой оклад в Германии равен 48 тысячам евро.
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Работа в Германии: зарплаты на старте
Разные зарплаты
Конечно, такие высокие стартовые зарплаты обусловлены востребованностью специалистов на рынке труда. Самый низкий доход у спортивных тренеров и работников турфирм, самый высокий - у тех, кто занят в химической или нефтеперерабатывающей промышленности.
Автор: Ксения Сафронова