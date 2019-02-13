 Средние зарплаты в Германии: новые данные | Карьера | DW | 12.02.2019

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Карьера

Средние зарплаты в Германии: новые данные

Портал Gehalt.de опубликовал свежую статистику о зарплатах в разных регионах Германии. Самый высокий заработок - у жителей Гессена.

Зарплата в Германии

Гессен, Баден-Вюртемберг и Гамбург - именно в этих регионах Германии, по статистике Gehalt.de, работать выгоднее всего. В среднем здесь платят от 47 до 51 тысячи евро в год до вычета налогов. При этом в столицах федеральных земель заработок выше: в Штутгарте (Баден - Вюртемберг) и Мюнхене (Бавария) можно рассчитывать на 56 тысяч евро брутто. Исключение - Гессен: во Франкфурте-на-Майне платят больше, чем в столице Висбадене. Самые низкие зарплаты в восточной части страны. Например, за год специалисты в Саксонии-Анхальт получают около 35 тысяч евро брутто.

Средние зарплаты в Германии

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Немецкие зарплаты на старте

  • Инженеры

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Инженеры

    Из всех выпускников вузов инженеры, задействованные в химической и автомобильной промышленности, получают самые высокие стартовые зарплаты в Германии. В первом случае их годовой доход достигает 53 тысяч евро до вычета налогов, а автоинженеры получают 51 тысячу. Шансы на такую зарплату зависят от региона: в Баден-Вюртемберге, например, этих специалистов ждет доход выше среднего.

  • Компьютер

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    IT-cпециалисты

    Портал по поиску работы StepStone выяснил, что получают в Германии люди с высшим образованием и опытом работы не более двух лет. Все зарплаты указаны до вычета налогов. Айтишники лучше всего зарабатывают в Гессене. На старте можно рассчитывать на 52 тысячи евро в год, но только тем, кто занят в банковской и машиностроительной сферах. В среднем на старте IT-специалисты получают 44 тысячи евро.

  • Врачи

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Врачи

    Выпускники медицинских факультутетов в первые годы работы получают около 50 тысяч евро в год. Докторам с зарубежным образованием врачебная практика в Германии возможна только со специальным разрешением.

  • Маркетинг

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Маркетологи

    Получать степень магистра или нет - важный вопрос для маркетологов. В Германии от этого зависит их зарплата: к примеру, доход магистра в области event-менеджмента почти на 20 процентов больше, чем у бакалавра. Наиболее прибыльная для маркетологов - работа в автоконцернах. Здесь можно рассчитывать на 53 тысячи евро в год.

  • Ученые

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Ученые

    Химики и физики устроившись на работу сразу после окончания университета могут порадоваться высокой зарплате: обычно их годовой доход превышает 50 тысяч евро. А вот географы получают не так много - в среднем 35 тысяч в год.

  • Учителя

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Учителя

    Средняя зарплата педагогов на старте - 37 тысяч евро в год. При этом в Германии сейчас наблюдается дефицит учителей начальных классов и преподавателей технических предметов. Поэтому эту профессию можно назвать очень перспективной.

  • Специалисты по продажам

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Специалисты по продажам

    Выгоднее всего специалистам по продажам работать на юге Германии: в крупных химических и электротехнических концернах, а также в компаниях по производству медицинского оборудования они получают до 52 тысяч евро в год.

  • HR-менеджер

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    HR-менеджеры

    Работа с персоналом в аудиторских компаниях, энергетических и автомобильных концернах - лучший вариант для молодого HR-специалиста. Именно в одной из этих сфер бизнеса он получит самый выгодный договор: как минимум, на 42 тысячи евро в год.

  • Финансисты и бизнес-аналитики

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Финансисты и бизнес-аналитики

    Франкфурт-на-Майне - золотая жила не только для опытных финансистов, но и для новичков. Аналитики со степенью магистра в этом городе могут зарабатывать до 55 тысяч евро в год (самая высокая зарплата в этой сфере), налоговые консультанты получают намного меньше - около 40 тысяч.

  • Порт Гамбурга

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Специалисты по логистике

    Для дистрибьюторов и менеджеров по логистике магистратура тоже важна. Такие специалисты получают в среднем на четверть больше, чем бакалавры. Их годовой оклад в Германии равен 48 тысячам евро.

  • Стартовые зарплаты в Германии

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Разные зарплаты

    Конечно, такие высокие стартовые зарплаты обусловлены востребованностью специалистов на рынке труда. Самый низкий доход у спортивных тренеров и работников турфирм, самый высокий - у тех, кто занят в химической или нефтеперерабатывающей промышленности.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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Работа в Германии: зарплаты на старте

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