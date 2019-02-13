Средние зарплаты в Германии: новые данные

Гессен, Баден-Вюртемберг и Гамбург - именно в этих регионах Германии, по статистике Gehalt.de, работать выгоднее всего. В среднем здесь платят от 47 до 51 тысячи евро в год до вычета налогов. При этом в столицах федеральных земель заработок выше: в Штутгарте (Баден - Вюртемберг) и Мюнхене (Бавария) можно рассчитывать на 56 тысяч евро брутто. Исключение - Гессен: во Франкфурте-на-Майне платят больше, чем в столице Висбадене. Самые низкие зарплаты в восточной части страны. Например, за год специалисты в Саксонии-Анхальт получают около 35 тысяч евро брутто.

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