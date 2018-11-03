 Средиземноморская миграция пока не опустилась ниже докризисного уровня | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2018

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Европа

Средиземноморская миграция пока не опустилась ниже докризисного уровня

По данным IOM, в 2018 году по Средиземному морю в Европу прибыло уже около 100 тысяч человек. За весь 2013 год таких случаев было около 89 тысяч.

Беженцы в Средиземном море

Беженцы в Средиземном море

Уровень нелегальной миграции по Средиземному морю по-прежнему существенно превышает показатели докризисного периода. Как следует из сообщения, которое в воскресенье, 4 ноября, распространила Международная организация по миграции (IOM), в 2018 году уже около 100 тысяч человек прибыли в Европу по Средиземному морю, в то время как за весь 2013 год общее количество случаев нелегальной миграции не превысило 89 тысяч.

С 2014 года это число росло - тогда было зарегистрировано более 251 тысячи прибывших, а в следующем 2015 году - уже свыше 1 миллиона. Далее количество беженцев, воспользовавшихся морским путем, снова пошло на спад - в 2016 году их было менее 370 тысяч, в 2017 - менее 178 тысяч.

При этом, в отличие от периода до начала миграционного кризиса, Испания остается главной страной прибытия. Если в 2013 году чуть более 3000 беженцев прибыли в Европу через Испанию, то в 2018 году их количество уже превысило 47 тысяч - почти столько же, сколько в других странах, вместе взятых (Италия, Греция, Мальта и Кипр). Похожая ситуация наблюдается и в Германии: к концу сентября немецкими ведомствами принято около 142 тысяч заявок на получение убежища, а во всем 2013 году их было подано 127 тысяч.

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С 2013 года Германия приняла почти 2 миллиона беженцев

За время с 2013 года по сегодняшний день ФРГ приняла почти столько же претендующих на убежище, сколько в целом прибыло беженцев через средиземноморское побережье. По данным IOM, за указанный промежуток времени по морю в Испанию, Грецию, Италию, Мальту и Кипр прибыло чуть более 2 миллионов беженцев, а в ведомствах Германии было зарегистрировано около 1,9 миллиона заявок на получение официального статуса беженца.

При этом по-прежнему бóльшая часть мигрантов, чьи заявления были отклонены в том числе из-за невозможности установить личность подававшего прошение, не могут быть высланы из страны. Немецкому Федеральному ведомству по миграции и беженцам (BAMF) известно, что часть беженцев сознательно избавилась от идентифицирующих документов, чтобы повысить шансы на получение официального статуса.

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