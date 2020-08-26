Справилась ли ФРГ с миграционным кризисом: цифры и факты

Фразу Ангелы Меркель "Мы справимся!", ставшую девизом ее миграционной политики, в ФРГ обсуждают по сей день. Официальные факты и цифры показывают, удалось ли канцлеру сдержать обещание.
Тысячи беженцев в начале сентября 2015 года разбили палаточный лагерь на железнодорожном вокзале Будапешта. Венгерское правительство делало вид, что ничего не происходит, и пыталось как можно быстрее избавиться от них, отправляя на поездах в Австрию. Ситуация обострилась 4 сентября, когда в направлении Австрии вдоль скоростной автомагистрали устремился неконтролируемый поток идущих пешком беженцев.
Чтобы избежать гуманитарной катастрофы, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) приняла решение разрешить этим людям и десяткам тысяч других, ищущих убежище, которые шли в Европу по так называемому "балканскому маршруту", в течение нескольких дней въезд в Германию со стороны Австрии. "Мы справимся!", - сказала тогда Меркель, и эта фраза стала девизом ее миграционной политики. В результате в 2015 году в ФРГ было подано около миллиона заявлений о предоставлении убежища, в 2016 году - еще около 750 000 таких заявлений, а слова Меркель стали предметом ожесточенных дискуссий среди немцев.
Сегодня, пять лет спустя, жители Германии по-прежнему обсуждают фразу "Мы справимся!" - и порой не менее эмоционально. Но теперь нет смысла строить предположения, удалось ли Меркель выполнить обещание: об этом можно судить по недавно обнародованным официальным фактам и цифрам.
С 2015 года число лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища в Германии, значительно сократилось. На тот момент с ходатайством о предоставлении убежища к немецким властям обратились в общей сложности почти миллион человек. Большинство из них прибыли из Сирии, Афганистана и Ирака. Иными словами, из регионов, где военные действия или угроза террористических атак были частью повседневной жизни людей.
Власти ФРГ предоставили убежище не всем просителям. Но в период миграционного кризиса, начавшегося в 2015 году, доля положительных решений о предоставлении статуса беженца была особенно высока. Отчасти это можно объяснить тем, что в Германию прибыло очень много беженцев из Сирии, где в то время уже шла война.
Нуждалась ли Германия в мигрантах для того, чтобы восполнить нехватку квалифицированной рабочей силы? Или они были слишком большой нагрузкой для системы социального обеспечения страны? Среди немцев по-прежнему нет единства в этом вопросе. В то время как правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) утверждали, что Германия не справится с расходами на беженцев, и обосновывали свое неприятие миграционной политики правительства ФРГ именно этой причиной, представители других политических партий в бундестаге и объединений работодателей подчеркивали их значение для рынка труда.
Сегодня очевидно, что значительная часть людей, приехавших в Германию в качестве просителей убежища, в первую очередь, нуждается в обучении, чтобы найти здесь работу. Уровень образования мигрантов существенно отличается в зависимости от страны происхождения.
Частичное отсутствие образования и недостаточное знание немецкого языка - основные причины того, что многие беженцы в Германии изначально не смогли найти себе работу. В то же время 2 из 3 человек, прибывших в Германию из других стран ЕС, которые живут здесь и экономически активны, смогли трудоустроиться. Однако их доля все еще ниже, чем до 2015 года, поэтому работа по дальнейшей интеграции беженцев еще предстоит.
Определенного прогресса удалось достичь и в решении жилищного вопроса. Многие из тех просителей убежища в ФРГ, кто в 2016 году жил в общежитии, к настоящему времени нашли съемное жилье. Что же касается отношения жителей Германии к фразе Ангелы Меркель "Мы справимся!", сказанной пять лет назад, в разгар миграционного кризиса, они до сих пор расходятся во мнениях. В целом число тех, кто выступал против приема беженцев, с 2015 года возросло.
На сегодняшний день всего 11 процентов немцев считают, что Германия должна принимать больше беженцев, чем раньше. Этот возросший скептицизм проявляется и в уровне поддержки миграционной политики Ангелы Меркель: ее отвергает чуть больше половины жителей ФРГ. И даже многие из тех, кто раньше разделял убежденность канцлера ФРГ, звучавшую во фразе "Мы справимся!", сегодня уже не уверены в этом.
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