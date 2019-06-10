Списки и программы - всё о лидерах парламентской гонки в Украине

На досрочных выборах в Украине 21 июля шансы на преодоление пятипроцентного барьера для прохождения в парламент имеют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос". Таковы результаты различных социологических опросов, проведенных в Украине в последнее время. Согласно им, партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского может получить более 40 процентов голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - более 10 процентов и более пяти процентов голосов - другие упомянутые политические силы. Все эти партии уже представили свои предвыборные списки и программы. DW собрала самую важную информацию о пятерке партий, лидирующих в избирательной гонке, о кандидатах в депутаты в партийных списках и их идеях.

Новые и неизвестные лица "Слуги народа"

На первый взгляд, "Слуга народа" по-прежнему намерен сдержать обещание и ввести в парламент новых людей. По крайней мере, ни одного действующего народного депутата в представленном избирательном списке этой партии нет. В первой десятке - соратники Зеленского по студии "Квартал 95" и предвыборной президентской кампании, а также директор телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Однако уже за пределами первой десятки обозреватели насчитали по меньшей мере семь человек, которые сейчас являются помощниками народных депутатов или были таковыми раньше, а также несколько пресс-секретарей "старых" политиков и партий. При этом даже сторонники Зеленского критикуют появление в списках лиц, успевших "засветиться" в украинской политике с отрицательной стороны или, наоборот, тех, информацию о которых невозможно найти даже с помощью Google.

Кандидаты от "Слуги народа" на съезде в Киеве 9 июня

Играя на опережение, в партии Зеленского объявили так называемые "постпраймериз", призвав сообщать о лицах, недостойных находиться в избирательном списке "Слуги народа". На момент публикации статьи стало известно как минимум о четырех кандидатах, которые таким образом были исключены из первой редакции списка.

Предвыборная программа "Слуги народа" выглядит довольно пестро. Так, партия намерена отменить депутатскую неприкосновенность, бороться с коррупцией, усилить прямую демократию через референдумы и перенести многие государственные услуги "в смартфон". Также политическая сила хочет ввести обязательное медицинское страхование и закрепить базовую зарплату учителя на уровне не меньшем, чем три минимальные зарплаты. Что же касается западной интеграции Украины, сотрудничество с ЕС и НАТО хотят "расширять", не вдаваясь в подробности, каким образом это должно происходить.

Призрак Партии регионов

Избирательный список "Оппозиционной платформы - За жизнь", наоборот, изобилует фамилиями, которые хорошо известны украинцам еще со времен Партии регионов. Его возглавляют сопредседатели платформы - бывший "регионал" Юрий Бойко и Вадим Рабинович, который в 2014 был избран в Раду по списку "Оппозиционного блока". В первой десятке избирательного списка - Сергей Левочкин, бывший глава администрации экс-президента Виктора Януковича, Виктор Медведчук, кум российского президента Владимира Путина, и близкий соратник Медведчука, владелец каналов NewsOne, 112 и ZIK, Тарас Козак.

Виктор Медведчук

На сайте этой политической силы не опубликована ее программа, однако в разделе "Инициативы" отмечается, что одной из главных задач является "восстановление мира в стране", реализация минских соглашений в полном объеме, прекращение боевых действий в Донбассе и закрепление внеблокового статуса Украины во внешней политике.

Также на съезде партии Медведчук заявил, что официальный Киев должен радикальным образом пересмотреть условия соглашения о свободной торговле с ЕС и условия участия Украины во Всемирной торговой организации. Ожидаемо роль России в войне в Донбассе и аннексии Крыма в документах и выступлениях членов "Оппозиционной платформы - За жизнь" не упоминаются вообще.

Экс-президентская солидарность Порошенко

Список партийного проекта экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" состоит из народных депутатов или чиновников лишь наполовину. Там, кроме него самого, не только его соратники по "Блоку Петра Порошенко", но и представители "Народного фронта", среди которых, например, спикер Верховной рады Андрей Парубий.

На съезде партии "Европейская солидарность"

Впрочем, в списке есть и новые лица: командующий десантно-штурмовыми силами, генерал-лейтенант Михаил Забродский или волонтер и командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич. В партии отдельно отмечают, что 30 процентов списка "Европейской солидарности" составляют женщины, а треть этого списка была сформирована по результатам праймериз.

Аббревиатура названия партии, ЕС, прекрасно иллюстрирует ее главные программные пункты - обеспечение дальнейшего движения Украины в Евросоюз и НАТО. Среди главных задач, которые Порошенко озвучил на съезде политической силы, - сохранение соответствующей нормы конституции, получение плана действий для членства в НАТО не позднее 2023 года и достижение критериев, необходимых для вступления в ЕС, в этот же срок. "Идем, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - отметил экс-президент во время партийного съезда. Правда, каким именно образом "Европейская солидарность" сможет делать это, будучи, как заявил ее лидер, в оппозиции, Порошенко не уточнил.

Верные бойцы Тимошенко

Юлия Тимошенко решила не экспериментировать и сделала ставку на проверенных соратников, среди которых заместитель председателя фракции "Батькивщина" в парламенте Сергей Соболев, один из руководителей предвыборной кампании Тимошенко Александр Абдуллин, ее адвокат в "газовом деле" 2011 года Сергей Власенко и руководители областных партийных организаций. Также в списке внимание привлекают внефракционный народный депутат, бизнесмен Сергей Тарута и бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Юлия Тимошенко выступает перед сторонниками партии "Батькивщина"

Свои планы в парламенте Тимошенко не скрывает - она не собирается идти в оппозицию и призывает создать после выборов "коалицию действия", в основу которой должен быть положен ее "Новый курс", разработанный еще перед президентскими выборами. При этом в документе предлагаются шаги, которые могут противоречить друг другу. Например, снижение налоговой нагрузки с одновременным повышением государственных расходов на дешевые кредиты для промышленности и фермеров, инвестиции в инфраструктуру, развитие технопарков и "цифрового правительства" на основе технологии блокчейн.

Новый голос Вакарчука

Список партии "Голос" певца Святослава Вакарчука, с одной стороны, трудно назвать однозначно составленным из "новых лиц", ведь в нем присутствуют немало бывших чиновников и правительственных советников. Впрочем, все они, как, например, бывшая заместитель министра экономического развития Юлия Клименко или заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, имеют среди экспертов положительную репутацию настроенных на реформы людей и, собственно, сами попали в политику из экспертной среды или бизнеса.

Также в списке широко представлены активисты, инновационные предприниматели и правозащитники. Однако, кроме лидера партии, фронтмена группы "Океан Эльзы", и 30-го номера в списке, шоумена Сергея Притулы, они мало известны широкой публике. "Голос", как и другие партии-лидеры, не обошли стороной скандалы - двух мажоритарщиков от политической силы вычеркнули за их прошлое сотрудничество с Медведчуком и "Оппозиционным блоком".

Как и "Европейская солидарность", партия Вакарчука также делает акцент на евроатлантической интеграции Украины и сохранении ее территориальной целостности. "Голос", к тому же, обещает обеспечить "новую политическую культуру и инклюзивную демократию", рост экономики благодаря инновациям и образованию, равные права для всех, толерантность в обществе и сохранение при этом украинской культуры. Текст программы партии, содержится лишь на двух страницах, состоит преимущественно из общих фраз, которые определяют общую философию новой политической силы, впрочем, не содержат конкретных шагов или мер.

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