 Спецпредставитель правительства ФРГ готов к новым спадам в отношениях с Россией | Новости из Германии о Германии | DW | 04.01.2019

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Германия

Спецпредставитель правительства ФРГ готов к новым спадам в отношениях с Россией

В 2019 году ничто не предвещает улучшения отношений с Россией, заявил уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ. В то же время на востоке Украины могут произойти подвижки.

Дирк Визе

Дирк Визе

Германо-российские отношения в наступившем году будут не менее сложными - и не только из-за Владимира Путина, заявил уполномоченный правительства Германии по контактам с Россией Дирк Визе (Dirk Wiese) в интервью изданию Saarbrücker Zeitung, вышедшему в четверг, 3 января.

2018 год показал, что политика Кремля "может быть непредсказуемой", как в случаях с отравлением Скрипалей, договором о РМСД и "опасной игрой мускулами в Азовском море", отметил Визе. Поэтому нужно настроиться на дальнейшие спады в отношениях, полагает политик. В частности, в связи с грядущими президентскими выборами в Украине "у Германии останется немного возможностей для компромиссов", пояснил Визе, не уточнив, что конкретно имеется в виду. Он также исходит из того, что после мартовских выборов можно будет надеяться на подвижки в мирном процессе урегулирования конфликта в Восточной Украине.

Контекст

Уполномоченный правительства Германии по контактам с Россией Дирк Визе рассказал DW об отношении к санкциям против Москвы, "Северному потоку-2", минским соглашениям и правым популистам. (05.11.2018)

После первой поездки в Россию новый уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с РФ Дирк Визе в интервью DW рассказал о визовой либерализации, санкциях и ЧМ-2018. (05.06.2018)

Кроме того, продолжил уполномоченный правительства, неопределенность политической ситуации в России будет расти и тормозить любые процессы, поскольку неизвестно, кто придет к власти в стране после 2024 года и не будет ли это тот же Владимир Путин. "Согласно нынешней конституции, эра Путина заканчивается в 2024 году. Но я бы не стал утверждать это с большой долей уверенности", - резюмировал спецпредставитель по России. В то же время Визе напомнил, что на уровне гражданского общества у немцев и россиян будет много возможностей для сотрудничества в 2019 году - например, Петербургский диалог в июле и Год науки и высшего образования.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе стал уполномоченным правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ в апреле 2018 года. До своего назначения он не занимался вопросами, связанными с Россией.

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    Автор: Андрей Гурков


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Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

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