 Спекулянт с бомбой: как прошел суд по делу о взрыве автобуса ″Боруссии″ | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 27.11.2018

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Германия

Спекулянт с бомбой: как прошел суд по делу о взрыве автобуса "Боруссии"

​​​​​​​В Германии завершился громкий судебный процесс. Суд в Дортмунде вынес приговор уроженцу России, подложившему взрывные устройства к автобусу "Боруссии" ради выигрыша на бирже.

Сергей В. и два конвоира в зале суда в Дортмунде 27 ноября

В зале суда в Дортмунде 27 ноября

"Это был необычный процесс, если говорить о самом преступлении, мотивах преступника и жертвах", - сказал судья Петер Виндгэттер (Peter Windgätter), открывая 27 ноября 2018 года последнее судебное заседание по делу о взрыве у автобуса футбольного клуба "Боруссия". На самом деле, процесс беспрецедентный: на скамье подсудимых оказался уроженец России, гражданин РФ и ФРГ, которого обвинили в том, что ради наживы он покусился на жизнь сразу 28 человек, в основном футболистов.

На заседании суда в Дортмунде 8 января 2018 года

На заседании суда в Дортмунде 8 января 2018 года Сергей В. признался в организации взрыва

Внимание к судебному процессу было огромным: в здание земельного суда в Дортмунд приехали десятки журналистов и простых зрителей, среди которых, конечно, были фанаты "Боруссии". Для Дортмунда "Боруссия" - больше, чем просто футбольный клуб. Да что там для Дортмунда - для всей Германии: ведь, по опросам, именно дортмундцы из года в год вызывают у немцев больше всех симпатий среди клубов бундеслиги.

За что в Дортмунде осудили Сергея В.

Сергей переехал из России в Германию в 13 лет. В местной школе у него были проблемы из-за нехватки знаний немецкого языка - он остался на второй год. Служил в бундесвере, торговал акциями на бирже, потом выучился на электрика и стал вполне успешным специалистом. В последнее время зарабатывал на ТЭЦ в Тюбингене 3500 - 3700 евро в месяц до вычета налогов. В какой-то момент ему этого стало мало (со слов судьи, он хотел оставить родителям деньги, если с ним что-нибудь случится).

В октябре 2016 года Сергей придумал план обогащения: взорвать автобус с игроками "Боруссии", чтобы заработать на падении акций клуба (акции "Боруссии" находятся в свободной продаже на бирже). Он долго искал в интернете, как сделать взрывчатку. Съездил на разведку в Дортмунд. В ночь на 11 апреля 2017 года он заложил по маршруту следования автобуса "Боруссии" три взрывных устройства, которые начинил металлическими штифтами.

Затем на взятые в кредит деньги купил деривативы - своего рода биржевые пари на то, что курс акций упадет. Вечером того же дня, когда футболисты "Боруссии" отправились на домашний матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", он привел взрывное устройство в действие, когда автобус поравнялся со бомбами.

План спекуляции против "Боруссии" не сработал

Автобус дортмундской футбольной команды Боруссия после взрыва 11 апреля 2017 года

Автобус дортмундской футбольной команды "Боруссия" после взрыва 11 апреля 2017 года

Вот только взрыв оказался нелетальным, шока на бирже вызвать не удалось. После закрытия сделки Сергей В. получил всего около 5900 евро прибыли, хотя рассчитывал заработать не меньше сотни тысяч. Технарь по образованию, Сергей В. недооценил, что его спекулятивные операции на бирже могут кого-то заинтересовать.

Он пытался увести следователей по ложному следу, подкинув на место происшествия признательные записки от имени террористов из "Исламского государства". Но полиция все равно быстро нашла Сергея В. - благодаря внимательному фанату "Боруссии" из Австрии. Он первым обратил внимание на необычные ставки на бирже, касающиеся его любимой акции, и подал сигнал тревоги банку, клубу и полиции.

Хотел или не хотел убить футболистов?

Единственный шанс избежать пожизненного заключения для подсудимого защита видела в том факте, что взрывы "лишь" нанесли ранение игроку (позже он ушел из "Боруссии", сославшись в том числе на травму), вывели из строя полицейского (из-за ранения он до сих пор не может работать) и нанесли ущерб клубу (клуб тогда вылетел из Лиги чемпионов).

Контекст

Взрывы у автобуса команды из Дортмунда были устроены для игры на понижение. Выходец из России Сергей В. подозревается в попытке заработать на обвале акций футбольного клуба. (21.04.2017)

Немецкая полиция задержала предполагаемого исполнителя покушения на футболистов дортмундской "Боруссии". DW собрала главные факты. (21.04.2017)

Три взрыва произошли в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов, в котором должны были встретиться "Боруссия" и "Монако". Ранен защитник немецкой команды. Матч перенесен на сутки. (11.04.2017)

Адвокат защиты Карл Хайденрайх (Carl Heydenreich) настаивал на том, что спекулянт, устроивший взрывы у автобуса "Боруссии", хотел исключительно  заработать, но ни в коем случае не хотел убить кого-то. Утверждения подсудимого и его защиты суд счел несостоятельными, указав на то, что у Сергея В. было достаточно возможностей произвести взрыв, не калеча людей, но он ими не воспользовался.

Судья охарактеризовал Сергея В. как, с одной стороны, "человека стеснительного", с другой - страдающего нарциссизмом. Судмедэксперт пришел к выводу о наличии некоторых недостатков психического развития, но в целом - о полной вменяемости спекулянта с взрывчаткой. В итоге присяжные признали Сергея В. виновным, а суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет. 

"Отрешенный нарцисс"

Сам обвиняемый - длинные распущенные волосы, одежда белый верх, черный низ - принял решение суда довольно безучастно. Обвинение требовало для Сергея В. пожизненного заключения, поэтому после объявления приговора прокурор заявил, что должен подумать об апелляции. Также сдержанно отреагировала и сторона защиты, заявив, что дождется письменного решения суда. Только представители самого клуба, выступившего соистцом вместе с прокуратурой, выразили удовлетворение приговором. "Пожизненное наказание обычно длится 15 лет. Суд назначил ему 14 лет. Не такая большая разница", - сказал журналистам представляющий интересы "Боруссии" адвокат Альфонс Беккер (Alfons Becker). Он имел в виду, что после 15 лет, проведенных в тюрьме, осужденный пожизненно получает право подать прошение о помиловании.

Сам клуб сегодня может спокойно смотреть на события апреля прошлого года: Сергею В. не удалось нанести клубу долговременного и серьезного урона. Несмотря прежде всего на значительный психологический ущерб и временный кризис, "Боруссия" сумела восстановиться и сегодня уверенно лидирует в таблице бундеслиги.

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