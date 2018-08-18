Спектакль Pussy Riot получил награду на фестивале в Эдинбурге

Спектаклю Riot Days, в основу которого легла одноименная книга участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, на фестивале искусств "Фриндж" в Эдинбурге присуждена награда Angels Award шотландской газеты The Herald. Об этом Алехина сообщила DW в воскресенье, 19 августа.

"Мы вчера получили статуэтку Herald Award", - рассказала она.

На церемонии награждения активистка поблагодарила учредителей награды, отметив, что коллектив впервые отмечен премией.

Вслед за ней перед собравшимися выступил режиссер постановки, лауреат премии "Золотая маска" Юрий Муравицкий. Он сказал слова поддержки в адрес украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в российскую колонию, и содержащегося под домашним арестом художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

Фотографии Сенцова, Титиева, Дмитриева

Как пояснила Мария Алехина в беседе с DW, "фотографии политических заключенных, которые сейчас находятся за решеткой", включены в обновленный видеоряд спектакля.

"Сейчас там не черный экран, как было раньше, а снимки" Олега Сенцова, руководителя регионального представительства "Мемориала" в Чечне Оюба Титиева и главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, рассказала участница Pussy Riot. "Это мы сделали к фестивалю", - пояснила она.

Алехина планирует вернуться в Россию

По словам Алехиной, тур по Великобритании в ближайшее время будет продолжен. "Мы выступаем еще в пяти городах - в том числе, в Ливерпуле и Кардиффе", - отметила активистка.

При этом она подтвердила, что по завершении гастролей планирует вернуться в Россию.

Ранее участница панк-группы Pussy Riot смогла выехать из РФ вопреки наложенному на нее запрету властей покидать пределы страны. В беседе с журналистами она не вдавалась в подробности, как ей удалось это сделать, пошутив лишь, что "на волшебном пони добралась до Эдинбурга".

Активистка предположила, что, введя запрет на выезд, власти РФ наказывают ее за акцию 7 августа, проведенную вместе с православным активистом Дмитрием Цорионовым (Энтео) возле приемной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Тогда в знак протеста против пыток и тяжелого труда заключенных в колониях они прикрепили ко входу здания растяжку "ФСИН = ГУЛАГ".

Спектакль по книге Марии Алехиной Riot Days демонстрируется на фестивале искусств "Фриндж" в столице Шотландии с 10 по 19 августа.

Театральный смотр продлится до 27 августа. В 2016 году в рамках фестиваля было показано свыше 50 тыс. представлений более чем на 294 площадках города.

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