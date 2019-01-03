 Спасательная операция в Магнитогорске объявлена завершенной | Новости из Германии о России | DW | 03.01.2019

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Россия

Спасательная операция в Магнитогорске объявлена завершенной

Под завалами жилого дома в Магнитогорске обнаружены тела 39 погибших, в том числе шести детей. Спасательная операция закончена.

Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске

Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске

Спасательная операция на месте взрыва дома в Магнитогорске объявлена завершенной. "Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", - заявил в беседе с РИА "Новости" в четверг, 3 января, первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян. По его словам, опознаны шесть детей, 12 мужчин и 20 женщин, предстоит опознать еще одно тело.

Контекст

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Обнародован список опознанных жертв обрушения подъезда в Магнитогорске. Следователи отрабатывают "все возможные версии". Число жертв трагедии превысило 35 человек. (03.01.2019)

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел утром 31 декабря. В результате один из подъездов здания, в котором были прописаны более 100 человек, обрушился. По информации МЧС, 35 квартир разрушены полностью, еще 10 - частично.

Этот дом планируется сохранить, разделив его на два отдельно стоящих здания, сообщил "Интерфаксу" начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха. Получены выводы экспертов о том, что дом пригоден для дальнейшего проживания, добавил он.

Некоторые жильцы дома, приходящие на прием к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, жалуются, что боятся жить в этом здании, и просят их переселить, пишет "Интерфакс".

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