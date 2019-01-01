Спасатели в Магнитогорске извлекли тело одиннадцатой жертвы взрыва

Спасатели в среду, 2 января, обнаружили и извлекли из-под завалов тело одиннадцатой жертвы взрыва в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске. Ранее в сообщении МЧС России по Челябинской области говорилось, что "судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна"



Поисковая операция и разбор завалов приостановлены

На месте взрыва приостановлен разбор завалов, заявил глава МЧС Евгений Зиничев. Причиной является возникшая "реальная угроза обрушения части здания", добавил министр. "Стена 7-го подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", - объяснил он.

Специалисты Минстроя предложили демонтировать верхние этажи дома. Срезание нависающих конструкций может занять почти сутки, сообщили в пресс-службе МЧС. Разбор завалов и поисковая операция продолжатся лишь после устранения угрозы обрушения, подчеркнули в ведомстве.

Под завалами в Магнитогорске нашли живого младенца

Спустя более чем сутки после происшествия спасатели нашли под завалами живого младенца. По предварительной информации, ему 11 месяцев. "Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", - сообщили в пресс-службе губернатора. Малыша передали медикам, отметили в пресс-службе МЧС.

Ребенок был срочно доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москву.

2 января – день траура в Челябинской области

Утром 31 декабря в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв. В результате обрушился один из подъездов здания, в котором было прописано более 100 человек. По информации МЧС, 35 квартир разрушены полностью, еще 10 - частично. 2 января объявлено в Челябинской области днем траура.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, "приоритетной версией является взрыв бытового газа".

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