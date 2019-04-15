Социологи изучили отношение немцев к трудовым мигрантам и беженцам

Культура гостеприимства в Германии имеет под собой "прочную основу", считает Эркан Кёземен, один из авторов исследования Фонда Бертельсманна, результаты которого были опубликованы в четверг, 29 августа.

Так, 79 процентов опрошенных считают, что немецкие власти всех уровней положительно относятся к иностранцам, которые легально приезжают в Германию на работу, а 71 процент респондентов придерживаются мнения, что власти положительно относятся к беженцам.

Позитивное отношение к трудовым мигрантам

При этом 71 процент участников опроса уверены, что местные жители, среди которых селятся трудовые мигранты, позитивно к ним относятся. Что касается беженцев, то о положительном отношении к ним местных жителей заявили 56 процентов опрошенных.

В целом две трети опрошенных (65 процентов) считают, что трудовая миграция идет на пользу немецкой экономике. Однако лишь 41 процент респондентов придерживается мнения, что проблему недостатка квалифицированных кадров нужно решать путем привлечения их из-за рубежа. Более открыта к прибывающим иностранцам молодежь. При этом скептицизм чаще встречается на востоке страны.

Снижение скепсиса

По мнению Кёземена, немцы не "воспринимают проблему миграции в черно-белых тонах, а видят в ней смесь шансов и рисков". Поэтому наряду с шансами для развития немецкой экономики имеется достаточно скептических оценок, касающихся других сфер жизни. В частности, 52 процента респондентов считают, что в Германии слишком высокий приток иностранцев. Около половины опрошенных (49 процентов) уверены, что Германия больше не в состоянии принимать беженцев (в 2017 году - 54 процента). В то же время 37 процентов считают, что страна может и должна принимать больше беженцев, поскольку это ее гуманитарный долг.

В целом скепсис немцев по отношению к миграции за последние два года несколько уменьшился, утверждают авторы исследования. Однако негативные аспекты массовой миграции в Германию по-прежнему воспринимаются жителями страны. Так, 71 процент считают, что массовая миграция приводит к высокой нагрузке на социальные системы (среди жителей востока ФРГ этот показатель составил 83%, на западе - 68%), 69 процентов опасаются конфликтов между коренными жителями и иностранцами, проблемы в школе упоминают 64 процента. Около 90 процентов видят серьезным препятствием для интеграции отсутствие или плохие знания немецкого языка у мигрантов. И около 90 процентов опрошенных хотели бы, чтобы государство больше делало для скорейшего привлечения на рынок труда мигрантов, получивших статус беженца в Германии.

При этом 67 процентов опрошенных считают, что миграция в целом делает жизнь в стране интересней. А 64 процента видят в ней средство против старения общества.

"Германия справилась"

Глава Фонда Бертельсманна Йорг Дрегер (Jörg Dräger) назвал результаты опроса признаком того, что Германия "хорошо справилась со стресс-тестом миграционного наплыва" 2015 года и утвердилась как "прагматичная страна иммиграции". "Население четко осознает проблемы иммиграции, но также видит в ней возможности для стареющего общества", - полагает Дрегер. В опросе принимали участие 2024 человека в возрасте от 14 лет и старше. В ходе исследования под названием "Культура гостеприимства между скепсисом и прагматизмом" социологи института Kantar Emnid задали вопросы о различных аспектах миграции. При этом респонденты должны были рассказать не о личном восприятии иммигрантов, а описать, каким они видят отношение немцев к проблеме миграции в целом и к беженцам в частности.

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