Сотни человек задержаны в ходе акций протеста против пенсионной реформы в РФ

В городах России в единый день голосования - воскресенье, 9 сентября - проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным организаторов - команды оппозиционного политика Алексея Навального - в протестах участвуют в общей сложности 83 города. Во многих из них, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не согласованы с властями.

В Петербурге задержаны сотни демонстрантов

В городе на Неве, как передает с места событий корреспондент DW, на тротуаре перед входом в Финляндский вокзал собралось около 2000 человек. Место митинга было огорожено спецтехникой.

Плакат участника акции в Санкт-Петербурге

Сразу же после начала акции сотрудники полиции стали задерживать ее участников, в частности тех, кто держал плакаты с критикой президента РФ Владимира Путина. В ходе акции задержаны 400-500 человек, в числе которых - несовершеннолетние, утверждает издание "Фонтанка" со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. В свою очередь, начальник ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка Юрий Валяев заявил о 100 задержанных.

Движение по Литейному мосту в центр города перекрыто, отмечает интернет-портал "Бумага". По его данным, с Пироговской набережной увезли четыре автобуса с задержанными.

В московской акции участвуют не менее 2 тысяч человек

В Москве полицейские начали прибывать к Пушкинской площади за несколько часов до начала акции. По информации корреспондента DW, в районе Пушкинской площади собралось около 4 тысяч протестующих. В свою очередь, столичная полиция сообщила о двух тысячах участников. В числе задержанных в Москве - Дмитрий Низовцев, который вел прямой эфир для "Навальный.LIVE".

По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо" на 16.30 мск, всего в 19 городах задержан 291 человек, в том числе в Екатеринбурге - 58, 43 - в Омске, в Краснодаре - 28. Появилась информация, что задержан и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Но замредактора Znak.com Дмитрий Колезев опроверг это, заявив, что Ройзман сам сел в автозак вместе с другими задержанными и уехал с ними в отдел.

В ходе акций координаторов штабов Навального задержали в ряде городов, среди которых - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Красноярск и Магнитогорск.

Задержания журналистов

В ряде городов сотрудники правоохранительных органов задержали журналистов, освещавших акции протеста. Так, в Омске ведущего онлайн-трансляцию корреспондента "НГС.Омск" Александра Зубова попросили показать удостоверение, а затем сообщили, что он участвует в несанкционированном митинге и увели журналиста в полицейский автомобиль. По информации портала, позднее Зубов был отпущен.

В Екатеринбурге задержаны журналист и фотограф издания "Екатеринбург онлайн". По словам журналиста Сергея Панина, сотрудники правоохранительных органов не спрашивали у них документы. "Мы не делаем разницы между участниками митинга и журналистами", - заявил агентству "Европейско-азиатские новости" официальный представитель ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых. В Москве сотрудники Росгвардии били дубинками корреспондента телеканала "Дождь" Марию Борзунову и фотокорреспондента RTVI.

Акции начались на Дальнем Востоке

Самая первая акция прошла в Южно-Сахалинске. Митинги также прошли либо еще проходят в таких городах, как Владивосток, Иркутск, Улан-Удэ, Бийск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Новокузнецк, Уфе, Тюмени, Пермь, Екатеринбург, Казань, Калуга, Калининград. Их участники выкрикивают лозунги о пенсиях, а также "Путина в отставку!", "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"

В Новосибирске на шествии, которое началось в Первомайском сквере, собрались, по оценкам организаторов, несколько тысяч человек. Cотрудники ОМОНа в касках и с резиновыми дубинками преградили дорогу шествию протестующих. Новостной портал "Тайга.инфо" сообщил, что "людей бьют дубинками", ударили его корреспондента. Спустя примерно час портал сообщил, что акция завершилась, задержаны десять человек.

Акция протеста сторонников Навального в Иркутске

Координатора штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко задержали, когда тот еще до начала акции общался по видеосвязи с ведущими YouTube-канала "Навальный LIVE". По утверждению Бойко, акция была согласована с властями. Задержания зафиксированы также в Омске, Томске, Кемерово.

В Якутске в полицию отвезли около 75 человек, которых вскоре отпустили.



Сторонников Навального во многих городах РФ начали задерживать за несколько дней до начала протестов. Так, в Ставрополе и Краснодаре координаторы штабов Навального получили 5-10 суток ареста, были арестованы еще двое активистов. В Челябинске домой к активисту "Открытой России" пришли сотрудники полиции, которые доставили его в прокуратуру. В Комсомольске-на-Амуре задержали двоих человек, которые пришли к отделу полиции и требовали освободить задержанных ранее заявителя акции протеста и волонтера штаба Навального.

Сам Алексей Навальный был задержан 27 августа и приговорен судом к административному аресту на 30 суток, поэтому не сможет участвовать в шествии-митинге в Москве.

9 сентября в рамках единого дня голосования по всей России проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов разных уровней.

Новость дополняется.

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Дарья, 29 лет, Москва "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Валентин, Санкт-Петербург "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Галина, 57 лет, Москва "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Более 1300 задержанных по всей России По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов. Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург

