Сотни хабаровчан вновь вышли на протест в поддержку Фургала

В Хабаровске в среду, 22 июля, прошел очередной массовый митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По сообщениям СМИ, в нем приняли участие около 300-400 человек.

Протестующие собрались у здания парламента Хабаровского края. Многие из них держали в руках плакаты с надписями "Свободу Фургалу" "Я/Мы Сергей Фургал" и "Путина в отставку" и скандировали лозунг "Свободу!". Кроме того, они требовали отставки Михаила Дегтярева, которого президент России Владимир Путин 20 июля назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона.

Дегтярев заявил, что не уйдет из Хабаровска

Протест против назначения Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Сам Михаил Дегтярев, прибывший в Хабаровск 21 июля, заявил, что не уедет обратно в Москву, как того требуют митингующие.

"Те, кто кричат „Дегтярев, уходи“… не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит высотой метр. Ну уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет", - сказал Дегтярев во время стрима, опубликованного утром 22 июля на его странице в Instagram.

Пользователи отреагировали на видео Дегтярева комментариями, в которых называли его "политической простигосподи" и "мартышкой", а также припомнили, что Дегтярев, будучи главой комитета Госдумы по спорту и туризму, в январе 2020 года радовался победе молодежной сборной России по хоккею, посмотрев по телевизору финальный матч 2011 года.

Митинги за Фургала и против Дегтярева

9 июля Сергей Фургал, занимавший тогда должность губернатора Хабаровского края, был задержан и доставлен в Москву. По мнению следствия, политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

С 11 июля в Хабаровске идут ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой многочисленной акцией в его поддержку стал митинг 11 июля, когда, по подсчетам некоторых СМИ, на улицы Хабаровска вышли от 30 до 60 тысяч человек. Впоследствии к протестам присоединились также жители Владивостока и Комсомольска на Амуре. После назначения Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края протестующие стали также требовать его отставки с этой должности.

Смотрите также:

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Александра, Санкт-Петербург "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Дмитрий, 65 лет, Москва "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Дарья, 29 лет, Москва "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Екатерина, 23 года, Москва "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Валентин, Санкт-Петербург "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Виталий, 29 лет, Москва "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Галина, 57 лет, Москва "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Денис, 30 лет, Москва "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Более 1300 задержанных по всей России По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов. Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург

