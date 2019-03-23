 Сотни тысяч активистов требуют повторного референдума по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2019

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Европа

Сотни тысяч активистов требуют повторного референдума по "Брекзиту"

Демонстрация против выхода Британии из ЕС стала одной из самых массовых за прошедшие годы. По словам организаторов, в ней приняли участие порядка 1 миллиона противников "Брекзита".

Демонстрация с требованиями повтороного референдума по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС 23 марта 2019 года

Демонстрация с требованиями повтороного референдума по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС 23 марта 2019 года

Сотни тысяч противников "Брекзита" съехались в субботу, 23 марта, со всей страны в Лондон, чтобы принять участие в демонстрации с требованием повторного референдума.

Марш протеста начался в Гайд-парке в центре столицы. Отсюда многотысячная толпа, несущая желтые транспаранты с лозунгом  "Put it to the People" ("Предоставьте это народу"), двинулась в сторону правительственного квартала в Вестминстере.

Эта демонстрация стала одной из самых крупных в Лондоне за последние годы. По словам организаторов, в ней приняли участие порядка 1 млн протестующих. В октябре 2018 года в митингах с аналогичными требованиями участвовали около 700000 человек.

Активисты выступают за "право народа сказать последнее слово"

Сторонники кампании под названием "People`s Vote" ("Народное голосование") хотят добиться проведения повторного референдума по вопросу "Брекзита" и, таким образом, предотвратить выход Соединенного Королевства из состава ЕС.

Контекст

Евросоюз согласился на просьбу Великобритании отложить "Брекзит". На саммите ЕС Лондону предложили два сценария отсрочки. DW объясняет, что они означают. (22.03.2019)

Финансовая отрасль Великобритании сильнее пострадает от "Брекзита", чем считалось до сих пор, считают эксперты мозгового центра New Financial. Более 275 финансовых фирм выводят из страны активы на 1,2 трлн долларов. (11.03.2019)

Сегодняшнюю акцию поддержали представители самых разных политических партий, в том числе глава правительства Шотландии Никола Стерджен и лидер либеральных демократов Винс Кейбл. А заместитель председателя Лейбористской партии Том Уотсон заявил, что считает повторный референдум "единственным выходом из тупика "Брекзита".

При этом ни глава британских лейбористов Джереми Корбин, ни лидер левого крыла Лейбористской партии Джон Макдоннел на демонстрацию не пришли.

Накануне митинга мэр Лондона Садик Хан, также представляющий оппозиционную партию лейбористов, назвал "Брекзит" "полным и безбожным хаосом" и заявил, что "пройдет маршем в рядах людей изо всех уголков страны с требованием, чтобы последнее слово о "Брекзите" мог сказать британский народ".

Варианты отсрочки "Брекзита"

На следующей неделе должно состояться третье голосование Палаты общин британского парламента по вопросу "Брекзита". При этом ЕС готов предоставить Лондону два варианта возможной отсрочки этого события.

Если парламент поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС в том виде, в каком оно будет вынесено на голосование, "Брекзит" может быть отложен до 22 мая.

Если же британские депутаты соглашение не поддержат, "Брекзит" будет перенесен на 12 апреля, и до этой даты Брюссель будет ждать от Лондона новых предложений.

Маг хочет предотвратить "Брекзит" с помощью телепатии

В то же время известный британский маг Ури Геллер опубликовал на своей странице в Facebook открытое письмо к Терезе Мэй с призывом добровольно отказаться от "Брекзита".

"Я физически и очень сильно ощущаю, что большинство британцев не хотят "Брекзита". Я Вас очень люблю, но я не позволю Вам вести Британию в сторону "Брекзита". Как бы я ни восхищался Вами, я телепатически не дам Вам этого сделать, - и поверьте мне, я на это способен", - написал он.

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  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 13:26

Чем закончится "Брекзит" для британцев, ЕС и Мэй? DW Новости

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом.  

Ссылки в интернете

Открытое письмо Ури Геллера к Терезе Мэй об отмене "Брекзита"

Открытое письмо Ури Геллера к Терезе Мэй об отмене "Брекзита"

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем закончится "Брекзит" для британцев, ЕС и Мэй? DW Новости  

Быть или не быть "Брекзиту" через неделю?  

Уважение по регламенту. Брексит по требованию. Отключаем сеть и мозг – "Заповедник", выпуск 67  

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