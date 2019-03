Сотни тысяч активистов требуют повторного референдума по "Брекзиту"

Сотни тысяч противников "Брекзита" съехались в субботу, 23 марта, со всей страны в Лондон, чтобы принять участие в демонстрации с требованием повторного референдума.

Марш протеста начался в Гайд-парке в центре столицы. Отсюда многотысячная толпа, несущая желтые транспаранты с лозунгом "Put it to the People" ("Предоставьте это народу"), двинулась в сторону правительственного квартала в Вестминстере.

Эта демонстрация стала одной из самых крупных в Лондоне за последние годы. По словам организаторов, в ней приняли участие порядка 1 млн протестующих. В октябре 2018 года в митингах с аналогичными требованиями участвовали около 700000 человек.

Активисты выступают за "право народа сказать последнее слово"

Сторонники кампании под названием "People`s Vote" ("Народное голосование") хотят добиться проведения повторного референдума по вопросу "Брекзита" и, таким образом, предотвратить выход Соединенного Королевства из состава ЕС.

Сегодняшнюю акцию поддержали представители самых разных политических партий, в том числе глава правительства Шотландии Никола Стерджен и лидер либеральных демократов Винс Кейбл. А заместитель председателя Лейбористской партии Том Уотсон заявил, что считает повторный референдум "единственным выходом из тупика "Брекзита".

При этом ни глава британских лейбористов Джереми Корбин, ни лидер левого крыла Лейбористской партии Джон Макдоннел на демонстрацию не пришли.

Накануне митинга мэр Лондона Садик Хан, также представляющий оппозиционную партию лейбористов, назвал "Брекзит" "полным и безбожным хаосом" и заявил, что "пройдет маршем в рядах людей изо всех уголков страны с требованием, чтобы последнее слово о "Брекзите" мог сказать британский народ".

Варианты отсрочки "Брекзита"

На следующей неделе должно состояться третье голосование Палаты общин британского парламента по вопросу "Брекзита". При этом ЕС готов предоставить Лондону два варианта возможной отсрочки этого события.

Если парламент поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС в том виде, в каком оно будет вынесено на голосование, "Брекзит" может быть отложен до 22 мая.

Если же британские депутаты соглашение не поддержат, "Брекзит" будет перенесен на 12 апреля, и до этой даты Брюссель будет ждать от Лондона новых предложений.

Маг хочет предотвратить "Брекзит" с помощью телепатии

В то же время известный британский маг Ури Геллер опубликовал на своей странице в Facebook открытое письмо к Терезе Мэй с призывом добровольно отказаться от "Брекзита".

"Я физически и очень сильно ощущаю, что большинство британцев не хотят "Брекзита". Я Вас очень люблю, но я не позволю Вам вести Британию в сторону "Брекзита". Как бы я ни восхищался Вами, я телепатически не дам Вам этого сделать, - и поверьте мне, я на это способен", - написал он.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Мэй пережила второй вотум недоверия После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС 25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Мэй за мягкий вариант "Брекзит" Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Несогласные ушли в отставку Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело МИД возглавил противник Brexit На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Что такое мягкий "Брекзит" Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело В Брюсселе приветствуют решение Лондона Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Историческое решение Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит" Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Столичный взгляд Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Молодые британцы против "Брекзит" 75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит". Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская