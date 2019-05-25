 Сотни демонстрантов выступили в Дортмунде против правых экстремистов | Новости из Германии о Германии | DW | 25.05.2019

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Германия

Сотни демонстрантов выступили в Дортмунде против правых экстремистов

Демонстрация противников Правой партии собрала 600 человек, акция правых экстремистов - втрое меньше. Ранее суд запретил правым размещать предвыборные плакаты с антисемитским содержанием.

Демонстрация в Дортмунде против правых экстремистов

Демонстрация в Дортмунде против правых экстремистов

В Дортмунде в субботу, 25 мая, состоялась демонстрация противников правых экстремистов. По оценке полиции, в ней приняли участие около 600 человек, в том числе представители церквей, профсоюзов, политических партий и образовательных учреждений.

В свою очередь, правые экстремисты из так называемой Правой партии в субботу также устроили демонстрацию. По данным полиции, в ней приняли участие около 180 человек. Полицейские наряды следили за тем, чтобы между участниками двух акций не произошли столкновения. Кроме того, сотрудники Федеральной полиции присутствовали на вокзалах Дортмунда, а также на железнодорожных станциях в Рурской области, через которые демонстранты проезжали на пути в город.

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За день до мероприятияполиция Дортмунда в своем заявлении выдвинула условие не выкрикивать антисемитские лозунги и не размещать их на транспарантах.

Судебный запрет на предвыборные плакаты с антисемитским содержанием

Ранее высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия в Мюнстере запретил экстремистам размещение предвыборных плакатов с антисемитским содержанием. Суд счел, что лозунги на агитационных постерах Правой партии к выборам в Европарламент "производят впечатление угрозы в адрес евреев, в частности, проживающих в Германии".

В свою очередь, власти Дортмунда потребовали от правых убрать все агитационные плакаты в городе, не ограничиваясь районом, где была запланирована демонстрация. Поскольку Правая партия отказалась пойти навстречу, 19 постеров в двух городских районах были сняты сотрудниками городских служб. Партии будет направлен счет с расходами на их демонтаж.

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