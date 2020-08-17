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Сомали

Федеративная Республика Сомали, государство в Восточной Африке

16.08.2020, Somalia, Mogadischu: Medizinisches Personal und andere Somalier helfen einer Zivilistin, die Opfer eines Terrorangriffs auf ein Hotel wurde, bei der Ankunft an einem Krankenhaus. Bei einem großangelegten Terrorangriff auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehrere Menschen getötet worden. Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В результате теракта в Сомали погибли более 15 человек 17.08.2020

Ответственность за вооруженное нападение на отель в Могадишо, жертвами которого стали как минимум 16 человек, взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Somali security assess the scene of a car bomb explosion at a checkpoint in Mogadishu, Somalia December 28, 2019. REUTERS/Feisal Omar.

В Сомали почти 100 человек погибли в результате подрыва автомобиля 28.12.2019

В Могадишо на КПП подорвали заминированный автомобиль, среди раненых много студентов.

28.02.2019, Somalia, Mogadishu: Somalis halten sich in der Nähe eines zerstörten Gebäudes auf. Bei einem Anschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Angaben eines Polizeioffiziers mindestens 25 Menschen getötet worden. Nahe einem Hotel, das von Regierungsvertretern genutzt wird, gab es eine schwere Explosion - ein Selbstmordattentäter sei an dem Angriff beteiligt gewesen, sagte der Polizist Ali Hassan Kulmiye am Donnerstag den 28.02.2019 der Deutschen Presse-Agentur. Es soll sich um eine in einem Lastwagen deponierte Bombe gehandelt haben. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte die Tat für sich, wie die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group berichtete. Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

При самоподрыве смертника в Сомали погибли десятки людей 01.03.2019

Более 25 человек погибли и 80 пострадали в результате взрыва в Могадишо, сообщила местная полиция. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".
neu gebaute Straße durch Mogadischu mit neuer Moschee am Straßenrand DW-Schwerpunktwoche Wurzeln des Hungers DW, Sandra Petersmann

В Сомали похищена немецкая медсестра 03.05.2018

Вооруженные люди захватили сотрудницу гуманитарной организации в здании Красного Креста в Могадишо. О похитителях пока ничего не известно.
Aamin ambulance drives from the scene of an explosion near the Presidential palace in Mogadishu, Somalia February 23, 2018. REUTERS/Feisal Omar

Два теракта в столице Сомали унесли жизни не менее 38 человек 24.02.2018

В результате двух взрывов в Могадишо погибли как минимум 38 человек. Ответственность за атаку на себя взяли исламисты из "Аш-Шабаб". Пять боевиков удалось ликвидировать.
28.10.2017*** Somali soldier walk near wreckage of vehicles after a car bomb was detonated in Mogadishu, Somalia Saturday, Oct 28, 2017. A suicide car bomb exploded outside a popular hotel in Somalia's capital on Saturday, killing at least 10 people and wounding more than 11, while gunfire could be heard inside, police said. A second blast was heard in the area minutes later. (AP Photo/Farah Abdi Warsameh) |

Десятки людей погибли в результате двойного теракта в столице Сомали 28.10.2017

Боевики "Аш-Шабаб" подорвали автомобиль у входа в гостиницу в Могадишо и удерживают заложников на территории отеля. Кроме того, на оживленном перекрестке был взорван микроавтобус.

ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH Somalian government forces evacuate their injured colleague, from the scene of an explosion in KM4 street in the Hodan district of Mogadishu, Somalia October 14, 2017. REUTERS/Feisal Omar TEMPLATE OUT

Свыше 270 человек стали жертвами теракта в столице Сомали 16.10.2017

В центре Могадишо террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Власти Сомали полагают, что за нападением стоят исламисты из "Аш-Шабаб".

A man walks past an ambulance and armed security forces at the scene of an attack outside an hotel in Mogadishu, Somalia June 14, 2017. REUTERS/Stringer

Боевики взяли в заложники посетителей ресторана в Сомали 15.06.2017

В Могадишо исламисты "Аш-Шабаб" совершили двойное нападение: подорвали автомобиль у входа в отель и захватили расположенный неподалеку ресторан. Атаки привели к большому числу жертв.
25.06.2016 *** Somali government soldiers hold their positions during gunfire after a suicide bomb attack outside Nasahablood hotel in Somalia's capital Mogadishu, June 25, 2016. REUTERS/Feisal Omar TPX IMAGES OF THE DAY © Reuters/F. Omar

Жертвами нападения на отель в столице Сомали стали 15 человек 25.06.2016

В ходе нападения на отель в Могадишо погибли не менее 15 человек, еще как минимум 20 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
02.06.2016+++ Somali forces take positions at Hotel Ambassador on Maka Al Mukaram Road in Somalia's capital Mogadishu, June 2, 2016. +++ (C) Reuters/F. Omar

Теракт в отеле Сомали: не менее 20 погибших 02.06.2016

В ходе теракта в отеле Ambassador в центре столицы Сомали погибли не менее 20 человек, около 60 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Blick auf das fünfeckige Gebäude des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums am Pontomac-Fluß in Arlington (US-Bundesstaat Virginia). Im Hintergrund der weiße Obelisk des Washington Monuments in Washington (Luftaufnahme vom 22.4.1986). In den USA hat sich am 11.9.2001 eine Serie von verheerenden Terrorangriffen ereignet. Zunächst rasten innerhalb von 18 Minuten zwei Flugzeuge ins World Trade Center in New York. Die USA gehen davon aus, dass Terroristen dafür verantwortlich sind. Tausende Menschen sollen verletzt worden sein. Wenig später stürzte nach CNN-Angaben auch ein Flugzeug oder Hubschrauber auf das US-Verteidigungsministerium in Washington.

СМИ сообщили о гибели лидера "Аш-Шабаб" в результате авиаудара США 02.04.2016

США нанесли удар совместно с Сомали, результаты операции "еще оцениваются", сообщает Пентагон. По информации ведомства, лидер "Аш-Шабаб" планировал совершение атак в Могадишо.
Milizionäre im Dienst der somalischen Armee Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Bettina Rühl Wann wurde das Bild gemacht?: 18.06.2011 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Mogadischu/ Somalia Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Milizionäre im Dienst der somalischen Armee

В Могадишо в результате серии взрывов есть убитые и раненые 01.01.2014

Три взрывных устройства сработали в Сомали перед отелем близ столичного аэропорта.
Somalia's President Sheikh Sharif Ahmed (L) and Prime Minister Abdiweli Mohamed Ali attend the Somalia Conference at Lancaster House in London February 23, 2012. Clinton on Thursday threatened sanctions against anyone blocking reforms intended to end Somalia's hopeless, bloody conflict and eradicate militant and pirate groups seen as a growing menace to world security. REUTERS/Matt Dunham/POOL (BRITAIN - Tags: POLITICS)

Германия выделит на гуманитарную помощь Сомали 6 миллионов евро 23.02.2012

Еще шесть миллионов евро выделит Германия в помощь бедствующему населению Сомали. Об этом объявил глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле на международной конференции в Лондоне по сомалийскому урегулированию.
Das alte Zentrum von Mogadischu Bild: Bettina Rühl

В Сомали в результате теракта есть погибшие и раненые 04.10.2011

Около 70 человек погибли, еще пятьдесят получили ранения в результате взрыва в центре столицы Сомали Могадишо. По предварительным данным, на воздух взлетел заминированный автомобиль, за рулем которого находился смертник.
epa02833580 Newly arrived Somali internally displaced women wait in line to receive food at a new settlement in Somalia's capital Mogadishu, 20 July 2011. United Nations on 20 July officially declared famine in two southern regions in Somalia as the Horn of Africa region continues to suffer from the worst drought in 60 years. Tens of thousands of Somalis are feared dead in a famine caused by consecutive droughts over the last few years in the country. The United Nations World Food Programme (WFP) says 11.3 million people are in need of food assistance. EPA/ABUKAR ALBADRI

ООН отправила в страдающий от голода Сомали самолет с продовольствием 27.07.2011

ООН направила в Сомали в помощь голодающим первый самолет с продовольствием, решив проблемы с кенийской таможней. В Восточной Африке от голода, вызванного засухой, страдают до 12 миллионов человек.
В Сомали убит главарь Аль-Каиды в восточной Африке

В Сомали убит главарь "Аль-Каиды" в восточной Африке 12.06.2011

Главарь "Аль-Каиды" в восточной Африке Фазул Абдулла Мохаммед застрелен в Сомали. Его считали организатором нападений на посольства США в Кении и Танзании в 1998 году, жертвами которых стали 220 человек.
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