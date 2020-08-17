Жертвами нападения на отель в столице Сомали стали 15 человек

В ходе нападения на отель в Могадишо погибли не менее 15 человек, еще как минимум 20 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".