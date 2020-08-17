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Федеративная Республика Сомали, государство в Восточной Африке
Ответственность за вооруженное нападение на отель в Могадишо, жертвами которого стали как минимум 16 человек, взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
В Могадишо на КПП подорвали заминированный автомобиль, среди раненых много студентов.
Более 25 человек погибли и 80 пострадали в результате взрыва в Могадишо, сообщила местная полиция. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".
Вооруженные люди захватили сотрудницу гуманитарной организации в здании Красного Креста в Могадишо. О похитителях пока ничего не известно.
В результате двух взрывов в Могадишо погибли как минимум 38 человек. Ответственность за атаку на себя взяли исламисты из "Аш-Шабаб". Пять боевиков удалось ликвидировать.
Боевики "Аш-Шабаб" подорвали автомобиль у входа в гостиницу в Могадишо и удерживают заложников на территории отеля. Кроме того, на оживленном перекрестке был взорван микроавтобус.
В центре Могадишо террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Власти Сомали полагают, что за нападением стоят исламисты из "Аш-Шабаб".
В Могадишо исламисты "Аш-Шабаб" совершили двойное нападение: подорвали автомобиль у входа в отель и захватили расположенный неподалеку ресторан. Атаки привели к большому числу жертв.
В ходе нападения на отель в Могадишо погибли не менее 15 человек, еще как минимум 20 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
В ходе теракта в отеле Ambassador в центре столицы Сомали погибли не менее 20 человек, около 60 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
США нанесли удар совместно с Сомали, результаты операции "еще оцениваются", сообщает Пентагон. По информации ведомства, лидер "Аш-Шабаб" планировал совершение атак в Могадишо.
Три взрывных устройства сработали в Сомали перед отелем близ столичного аэропорта.
Еще шесть миллионов евро выделит Германия в помощь бедствующему населению Сомали. Об этом объявил глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле на международной конференции в Лондоне по сомалийскому урегулированию.
Около 70 человек погибли, еще пятьдесят получили ранения в результате взрыва в центре столицы Сомали Могадишо. По предварительным данным, на воздух взлетел заминированный автомобиль, за рулем которого находился смертник.
ООН направила в Сомали в помощь голодающим первый самолет с продовольствием, решив проблемы с кенийской таможней. В Восточной Африке от голода, вызванного засухой, страдают до 12 миллионов человек.
Главарь "Аль-Каиды" в восточной Африке Фазул Абдулла Мохаммед застрелен в Сомали. Его считали организатором нападений на посольства США в Кении и Танзании в 1998 году, жертвами которых стали 220 человек.
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