Город в Великобритании, административный центр района Солсбери в графстве Уилтшир в Англии. В Солсбери были отравлены газом "Новичок" бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Солсбери - город в Великобритании, расположенный на юго-востоке графства Уилтшир в Англии, на краю Солсберской равнины на реке Эйвон. Административный центр района Солсбери. Печальную известность город приобрел весной 2018 года из-за отравления здесь двойного агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



В ходе расследования власти Великобритании обвинили Москву в применении боевого химического вещества "Новичок" на территории Соединенного Королевства. Из страны были высланы 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению, несмотря на то, что британские следователи идентифицировали подозреваемых в совершении покушения - Александра Петрова и Руслана Боширова.