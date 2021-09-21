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Солсбери

Город в Великобритании, административный центр района Солсбери в графстве Уилтшир в Англии. В Солсбери были отравлены газом "Новичок" бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Солсбери - город в Великобритании, расположенный на юго-востоке графства Уилтшир в Англии, на краю Солсберской равнины на реке Эйвон. Административный центр района Солсбери. Печальную известность город приобрел весной 2018 года из-за отравления здесь двойного агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ходе расследования власти Великобритании обвинили Москву в применении боевого химического вещества "Новичок" на территории Соединенного Королевства. Из страны были высланы 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению, несмотря на то, что британские следователи идентифицировали подозреваемых в совершении покушения - Александра Петрова и Руслана Боширова.

ARCHIV - 08.03.2018, Großbritannien, Salisbury: Die Polizei ermittelt in der Nähe des Hauses des Doppelagenten Sergei Skripa, der mit seiner Tochter Opfer eines Nervengift Angriffs wurde. In der südenglischen Stadt Salisbury wurde am Wochenende ein Mann mit Vergiftungserscheinungen aufgefunden, bei dem es sich um den früheren Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Skripal, handeln soll. Er war in Russland als britischer Spion verurteilt und bei einem Austausch 2010 freigelassen worden. (zu dpa Fall Skripal: EU sanktioniert russische Geheimdienst-Führung vom 21.01.2019) Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипалей 21.09.2021

У Великобритании есть доказательства о причастности к химической атаке в Солсбери еще одного агента РФ. В отравлении Скрипалей, помимо Петрова и Боширова, участвовал Денис Сергеев под псевдонимом "Сергей Федотов".
Nord-Mazedonien Ein Jahr NATO-Mitglied - mazedonische Flagge vor dem NATO-Sitz in Brüssel

НАТО встала на сторону Чехии в конфликте с Россией 22.04.2021

Чехия выслала 18 российских дипломатов в связи с обвинениями в причастности спецслужб РФ ко взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. НАТО "полностью солидарна" с Прагой.
6421494 17.12.2020 Russian President Vladimir Putin speaks during his annual end-of-year news conference in Moscow, Russia. Grigory Sysoev / Sputnik

Комментарий: Как жить со стыдом за путинскую власть 20.01.2021

Поступки российской власти нередко вызывают у граждан жгучий стыд за нее. Это чувство, возникающее от осознания своего бессилия, может стать и гражданской позицией, и силой, считает Полина Аронсон.
A picture shows the Houses of Parliament in Westminster, central London, on April 16, 2013, a day before the ceremonial funeral for former British prime minister Margaret Thatcher. The Iron Lady will be given a send-off full of pomp and ceremony involving 700 members of the armed forces, gunfire salutes and 2,000 guests at St Paul's Cathedral in London on April 17. AFP PHOTO/CARL COURT (Photo credit should read CARL COURT/AFP/Getty Images)

Экс-советник Джонсона рассказал о негласных санкциях Лондона против Москвы 24.10.2020

Помимо высылки российских дипломатов, Лондон предпринял ряд непубличных мер, в том числе касающиеся незаконных денежных потоков из России, заявил Марк Седвилл.
Dominic Raab - Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, First Secretary of State departs Downing Street, London, England, UK on Thursday 2 July, 2020. Picture by Justin Ng/UPPA/Avalon |

Лондон назвал правдоподобной версию причастности Кремля к отравлению Навального 06.09.2020

Доминик Рааб добавил при этом, что у РФ есть международное обязательство никогда не применять подобные вещества, а использование химического оружия он назвал "чистой воды гангстеризмом".

Убийство чеченца под Веной: новый Солсбери и Тиргартен? (06.07.2020) 06.07.2020

В Австрии застрелен чеченский беженец из России, известный в интернете как блогер, критиковавший и оскорблявший Рамзана Кадырова и его окружение.
15.03.2018 ++ Sergey Skripal with his daughter Yulia pictured at restaurant they visited before being found poisoned. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Британские СМИ сообщают о переезде Скрипалей в Новую Зеландию 07.06.2020

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в британском Солсбери весной 2018 года, живут в Новой Зеландии под новыми именами, пишет The Sunday Times.
ARCHIV - ARCHIV - 06.03.2018, Großbritannien, Salisbury: Einsatzkräfte der Polizei stehen vor dem Haus des früheren russische Geheimdienstoffiziers Skripal. Der vergiftete russische Ex-Doppelagent Skripal und seine Tochter sind wohl zuhause in Kontakt mit dem Kampfstoff gekommen. Foto: Frank Augstein/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Вышел трейлер сериала об отравлении "Новичком" в Солсбери 01.06.2020

Британский режиссер Сол Дибб снял для BBC One сериал "Отравления в Солсбери". Сюжет построен вокруг покушения на экс-агента Сергея Скрипаля с использованием яда "Новичок".
A man is seen in silhouette leaving the World Trade Organization (WTO) headquaters on September 21, 2018 in Geneva. - China plans to ask the World Trade Organization for permission to slap the US with annual sanctions of more than $7 billion in dispute over anti-dumping measures taken by Washington against some Chinese products. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Участник спецопераций в Европе оказался членом миссии РФ в ВТО 25.02.2020

The Insider утверждает, что Егор Гордиенко стал первым российским дипломатом, разыскиваемым Интерполом по обвинению в покушении на убийство.

HANDOUT - 19.01.2020, Berlin: Der britische Premierminister Boris Johnson (l) hält am Rande der Libyen-Konferenz ein bilaterales Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ab. Foto: Pippa Fowles/10 Downing Street/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений 19.01.2020

Потепление в отношениях между Лондоном и Москвой наступит только после того, как Россия прекратит свои дестабилизирующие действия, заявил Джонсон Путину в Берлине.
Die russische Flagge weht am 20.03.2014 auf dem Gebäude der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa |

Немецкие СМИ: от выдворения из ФРГ российских дипломатов пострадает Украина 05.12.2019

Решение выслать из ФРГ российских дипломатов в связи с убийством чеченца в Берлине может привести к серьезным последствиям не только для РФ и Германии, но и для Украины, пишут немецкие СМИ.

23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort. In Berlin-Moabit soll ein Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Операция спецслужб РФ в Берлине - тест: эксперт об убийстве чеченца 04.12.2019

Германия высылает двух дипломатов после убийства чеченца в Берлине. Может ли этот шаг отпугнуть Москву от убийств за рубежом, задается вопросом британский эксперт по спецслужбам Марк Галеотти.
Salisbury incident. Members of the military wear protective clothing as work continues on the home of former Russian spy Sergei Skripal in Salisbury, Wiltshire. The property is to be dismantled, with the roof completely removed by military teams in the wake of the Novichok attack as decontamination work continues. Picture date: Saturday January 12, 2019. Photo credit should read: Andrew Matthews/PA Wire URN:40579104 |

Евросоюз продлил санкции из-за отравления Скрипалей 14.10.2019

Санкции за применение химоружия продлены до октября 2020 года. Меры затрагивают четырех россиян, причастных к отравлению в Солсбери, и предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.
Amesbury incident. File photo dated 05/07/18 of police at the home of Charlie Rowley in Muggleton Road in Amesbury, Wiltshire, who, along with his partner Dawn Sturgess was exposed to the deadly nerve agent Novichok last month. Matthew Rowley told the BBC that his brother Charlie, who is seriously ill in hospital, said he had picked up a perfume bottle containing the chemical weapon. Issue date: Monday July 16, 2018. The Metropolitan Police, who are leading the investigation, declined to comment on the allegation. See PA story POLICE Amesbury. Photo credit should read: Steve Parsons/PA Wire URN:37603670 |

Жертва нервно-паралитического вещества "Новичок" подаст в суд на РФ 22.09.2019

Чарли Роули, 10 дней находившийся в коме после отравления "Новичком", собирается потребовать от РФ миллион фунтов. Его адвокат заявил, что главная цель иска - "раскрытие правды" отравления в Солсбери.
German Chancellor Angela Merkel and Britain's Prime Minister Boris Johnson shake hands ahead of their meeting at the Chancellery in Berlin, Germany August 21, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Великобритания и ФРГ выступили против присоединения России к G7 21.08.2019

Ситуация в Украине и инцидент в Солсбери делают невозможным немедленное присоединение России к G7, заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и британский премьер Борис Джонсон.

Salisbury incident. Members of the military wear protective clothing as work continues on the home of former Russian spy Sergei Skripal in Salisbury, Wiltshire. The property is to be dismantled, with the roof completely removed by military teams in the wake of the Novichok attack as decontamination work continues. Picture date: Saturday January 12, 2019. Photo credit should read: Andrew Matthews/PA Wire URN:40579104 |

Полиция Лондона сообщила об еще одном пострадавшем от "Новичка" 15.08.2019

Четвертым пострадавшим от "Новичка", по данным Лондона, стал сотрудник полиции графства Уилтшир.

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