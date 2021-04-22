 НАТО встала на сторону Чехии в конфликте с Россией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.04.2021

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Мир

НАТО встала на сторону Чехии в конфликте с Россией

Чехия выслала 18 российских дипломатов в связи с обвинениями в причастности спецслужб РФ ко взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. НАТО "полностью солидарна" с Прагой.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

НАТО встала на сторону Чехии в дипломатическом конфликте с Россией. Союзники Праги по Североатлантическому альянсу выражают "глубокую озабоченность дестабилизирующими действиями России, которые продолжаются в евроатлантическом пространстве", в том числе на территории стран НАТО, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в четверг, 22 апреля.

Альянс заверяет Чехию в "полной солидарности" с ее позицией. Заявление последовало после того, как глава чешского МИДа Якуб Кулганек проинформировал НАТО о возникшем недавно конфликте с Россией, отмечается в документе.

Прага и Москва обменялись высылкой дипломатов

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Чешские ведомства идентифицировали двух сотрудников спецслужб России, подозреваемых в причастности к взрывам, - речь идет о тех же лицах, которых до сих пор разыскивает Великобритания в связи с использованием запрещенного вещества типа "Новичок" в Солсбери в 2018 году, отмечается в заявлении НАТО.

Представитель Кремля назвал выдвинутые Прагой обвинения беспочвенными. Чехия выслала из страны 18 россиян, в ответ Москва выслала 20 чехов. Якуб Кулганек вручил послу РФ в Праге Александру Змеевскому ноту протеста. Наблюдатели расценили происходящее как самый глубокий кризис в отношениях между Чехией и Россией за многие десятилетия. Этот конфликт разрастается менее чем за полгода до парламентских выборов в Чехии.

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  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 04:01

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