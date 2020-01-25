 Совещание на тренажерах: средний бизнес в Германии качает мышцы | Учеба и работа в Германии | DW | 28.01.2020

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Учеба и карьера

Совещание на тренажерах: средний бизнес в Германии качает мышцы

В чем сила? Малый и средний бизнес Германии пошел по стопам крупных концернов. В здоровой компании - здоровой дух.

На тренажерах в будущем могут проходить совещания во многих компаниях

Менеджер по коммуникациям Хеннинг Шульц (Henning Schulz) любит поболтать со своими коллегами перед работой. На парковке для электровелосипедов перед входом в здание фирмы Stiebel Eltron, которая производит отопительное оборудование, сотрудники заводят смол-ток. Хеннинг Шульц любит поговорить о маршрутах для велосипедистов, зарядке электробайков. "На эти темы можно классно общаться с коллегами и начать разговор даже с людьми из другого отдела", - подчеркивает менеджер. Он отлично знает цену неформальным беседам на легкие темы для поддержания хорошей атмосферы в команде. У велосипедистов всегда отличное настроение, говорит 48-летний начальник. Вот уже год он пользуется электровелосипедом, который его работодатель приобрел по договору о лизинге. Путь длиною в десять километров - от дома до работы - на обычном велосипеде для него был слишком напряженным. Совсем другое дело - электровелосипед. Он проезжает десять километров, не успев и вспотеть.

Тренажеры заменят рабочие столы

"Мы даже не могли предположить, что будет такой большой интерес", - вспоминает Кристиане Шеферс (Christiane Schäfers), глава отдела персонала. За год фирма заключила 300 договоров о лизинге. "Для нас это подтверждение правильности выбранного пути: мы стараемся предоставить нашим сотрудникам как можно больше возможностей для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни", - отмечает HR-менеджер. Помимо аренды велосипеда фирма предлагает курсы йоги, пилатеса, занятия по теннису, футболу. И это нижнесаксонское предприятие - не исключение. Средний бизнес все активнее проявляет заботу о здоровье своих работников. Большие концерны уже давно интегрировали спортивные и оздоровительные мероприятия в рабочие будни. Малый и средний бизнес озаботился этим относительно недавно.

Хеннинг Шульц

Хеннинг Шульц любит поговорить с коллегами о ценности здорового образа жизни

Беговые дорожки, эллиптические тренажеры могут стать профилактикой развития сахарного диабета и гипертонии, уверены эксперты. 15 процентов от общей выручки одного из крупнейших поставщиков спортивного оборудования Sport-Tiedje приходится на корпоративных клиентов. "Руководители предприятий часто спрашивают нас, какое базовое комплектование должно быть у них в офисе", - рассказывает Кристиан Грау (Christian Grau), руководитель компании в Шлезвиге. На оборудование помещения площадью 40 квадратных метров тремя-четырьмя тренажерами начальство должно быть готово инвестировать около десяти тысяч евро. Но прежде чем закупать фитнесс-тренажеры, эксперт рекомендуют провести анализ ситуации и опросить мнение сотрудников.

Другой современный тренд - подвижные совещания. Сотрудники обсуждают важные темы на велотренажерах или беговых дорожках. Они оборудованы специальными столиками. Кристиан Грау убеждает, что участники такого совещания - более сконцентрированы, а сама встреча не затягивается. Отлично вписываются в современный офис рабочие столы с беговой дорожкой. Сотрудник без отрыва от производства может заниматься своей работой, делая при этом 10 тысяч шагов в день.

Контекст

Что думают офисные сотрудники в Германии о гибком графике, работе на дому, плоских иерархиях и корпоративных ценностях? Опрос выявил представления о мире труда в цифровую эпоху.

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"Все стали говорить о том, что спортивные сотрудники работают продуктивнее. Они ведут себя активнее не только в тренажерном зале, но и на работе", - говорит Мориц Фибиг (Moritz Fiebig), глава Sankt Pauli Athletik. Оба филиала молодой компании, которая специализируется на фитнесе и здоровом питании, расположены в оживленном районе Гамбурга, где одно бюро соседствует с другим. Консультанты фирмы подбирают индивидуальный план для укрепления здоровья. Среди клиентов - все больше корпоративных. Большинство обращаются за помощью из-за проблем с позвоночником и суставами. С негативными последствиями сидячего образа жизни консультанты борются с помощью специальных физических упражнений.   

Средний бизнес качает мышцы

Согласно данным Объединения страховых компаний AOK, в среднем сотрудники компаний болеют 12 дней в году. Те, кто отсутствует по причине заболеваний, носящих психологический характер, болеют даже 26 дней в году.  "Для среднего предприятия это слишком большие потери", - говорит Эрдвиг Хольсте (Erdwig Holste), руководитель компании Management Angels. Нужно найти замену заболевшему сотруднику, а в худшем случае - работа останется лежать. Эрдвиг Хольсте знает, к чему это приводит: "И то, и другое для предприятий среднего бизнеса - серьезная проблема. Падает оборот, страдают коллеги". Совместно с Университетом  вооруженных сил имени Гельмута Шмидта в Гамбурге он опросил около 900 человек, занимающих руководящие должности. Основной вывод исследования "Interim Leadership - gesund erfolgreich": на здоровье сильно влияют мотивация и психологическая устойчивость. "Удивительно, что менеджеры, которые уверены в том, что их работа имеет смысл, болеют только девять дней в году", - говорит Хольсте. Если человек не видит смысла, не развивается дальше, то он отсутствует по причине болезни 19 дней в году.

А как быть с теми, кто потерял смысл, как вернуть их в команду? По мнению немецкого специалиста, полезно привлекать на полгода или год менеджера со стороны - интерим-менеджера. Чтобы чего-то добиться, новый начальник должен мотивировать своих сотрудников. И ему нужен здоровый коллектив. Интерим-менеджер, как правило, работает на уровне совета директоров или правления компании. Он заменяет кого-то из руководства. Этот новый человек в коллективе может внести ценный вклад. А для руководителей отдела персонала компании Stiebel Eltron следующий шаг заключается в том, чтобы перестать мерить среднюю температуру в коллективе - кто и сколько болеет, а сделать акцент на позитив - здоровье.

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    Автор: Наталия Королева


Контекст

10 рецептов утренней бодрости

От чашечки японского зеленого чая маття до любовных игр: немецкие эксперты подсказывают, с помощью каких средств заставить себя осенним утром выбраться из теплой, уютной постели. (16.09.2016)  

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