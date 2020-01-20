Совет Европы хочет знать больше о намеченных поправках в Конституцию РФ

К предложению президента России Владимира Путина внести ряд поправок к Конституции, текст которых, как ожидается, будет вынесен на референдум осенью 2020 года, в Совете Европы (СЕ) отнеслись с повышенным вниманием.

"Это значительное заявление, не в последнюю очередь потому, что Россия является крупнейшим государством - членом Совета Европы", - заявил DW пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Даниэль Хельтген (Daniel Hoeltgen).

В Страсбурге ждут более подробной информации

На вопрос о том, что думают в СЕ по поводу того, что одна из поправок в российскую Конституцию должна установить верховенство национального законодательства над международным, Хельтген ответил: "Пока рано что-либо комментировать по этому поводу. Мы с нетерпением ожидаем получения более подробной информации по этому поводу".

В июне прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за безусловное возвращение делегации РФ, которая с 2015 года не принимала участие в работе ассамблеи в знак протеста против санкций, наложенных ПАСЕ из-за аннексии Крыма.

Одним из аргументов сторонников возвращения России было то, что продолжение конфронтации СЕ с Москвой приведет к прекращению членства РФ в этой организации и, как следствие, к лишению возможности российских граждан обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. 30 марта 1998 года Москва ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. На данный момент Россия занимает первое место среди стран-членов СЕ по количеству жалоб, поданных в ЕСПЧ.

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