 Совет Европы обвинил полицию Венгрии в жестоком обращении с мигрантами | Новости из Германии о Европе | DW | 18.09.2018

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Европа

Совет Европы обвинил полицию Венгрии в жестоком обращении с мигрантами

Критика в адрес венгерских полицейских содержится в докладе Комитета СЕ по предупреждению пыток. В документе упоминаются случаи, когда мигрантов травили собаками и избивали ногами.

Беженцы на венгерско-сербской границе

Беженцы на венгерско-сербской границе

Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) резко раскритиковал полицию Венгрии за жестокое обращение с нелегальными мигрантами. В докладе ЕКПП, обнародованном во вторник, 18 сентября, в Страсбурге, приводятся многочисленные свидетельства беженцев, подвергшихся, по их словам, жестокому насильственному выдворению из Венгрии в Сербию.

Опрошенные экспертами ЕКПП мигранты, в частности, рассказали, что венгерские полицейские травили их собаками, избивали ногами и дубинками и распыляли перечный газ прямо в лицо. Врач, сопровождавший делегацию комитета, зафиксировал травмы, подтверждающие эти обвинения.

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В докладе ЕКПП отмечается, что в Венгрии отсутствует процедура, регулирующая подачу жалобы на насильственную высылку из страны без судебных слушаний. Кроме того эксперты ЕКПП выразили обеспокоенность тем, что венгерские власти помещают семьи с детьми, а также детей без сопровождения в возрасте от 14 до 18 лет в транзитные зоны на период рассмотрения их ходатайств об убежище. ЕКПП призвала венгерские власти в первую очередь позаботиться о размещении детей в более благоприятных условиях.

Правительство Венгрии отвергло доклад ЕКПП, назвав его политическим, а не профессиональным документом и заявив, что приведенные в докладе свидетельства "противоречат фактам".

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