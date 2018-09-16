Совет Европы обвинил полицию Венгрии в жестоком обращении с мигрантами

Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) резко раскритиковал полицию Венгрии за жестокое обращение с нелегальными мигрантами. В докладе ЕКПП, обнародованном во вторник, 18 сентября, в Страсбурге, приводятся многочисленные свидетельства беженцев, подвергшихся, по их словам, жестокому насильственному выдворению из Венгрии в Сербию.

Опрошенные экспертами ЕКПП мигранты, в частности, рассказали, что венгерские полицейские травили их собаками, избивали ногами и дубинками и распыляли перечный газ прямо в лицо. Врач, сопровождавший делегацию комитета, зафиксировал травмы, подтверждающие эти обвинения.

В докладе ЕКПП отмечается, что в Венгрии отсутствует процедура, регулирующая подачу жалобы на насильственную высылку из страны без судебных слушаний. Кроме того эксперты ЕКПП выразили обеспокоенность тем, что венгерские власти помещают семьи с детьми, а также детей без сопровождения в возрасте от 14 до 18 лет в транзитные зоны на период рассмотрения их ходатайств об убежище. ЕКПП призвала венгерские власти в первую очередь позаботиться о размещении детей в более благоприятных условиях.

Правительство Венгрии отвергло доклад ЕКПП, назвав его политическим, а не профессиональным документом и заявив, что приведенные в докладе свидетельства "противоречат фактам".

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