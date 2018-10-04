Совет Европы: В России много прокуроров и мало адвокатов

В российской системе правосудия - сравнительно много прокуроров и мало адвокатов. К такому выводу пришла входящая в Совет Европы (СЕ) Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) в докладе, представленном в четверг, 4 октября, в Страсбурге. Доклад охватывает системы правосудия 45 из 47 стран - членов организации за исключением Лихтенштейна и Сан-Марино.

В среднем в 45 странах СЕ на 100 тысяч жителей приходится 21 судья. В России этот показатель составляет 18 судей на 100 тысяч жителей, показатель Украины - 14,1. При этом в России выявлено наибольшее число прокуроров среди стран, указанных в докладе - 25 на 100 тысяч жителей. Чуть меньше - 24 прокурора на 100 тысяч жителей - в Украине и Литве, 23 - в Латвии. Число прокуроров на 100 тысяч жителей в среднем в странах Совета Европы составляет 12.

Между тем Россия находится на одном из последних мест среди стран Совета Европы по числу адвокатов - 49,4 на 100 тысяч населения. Соответствующий показатель Украины - 82,5, Германии - 200,1. В среднем в 45 странах Совета Европы приходится 162 адвоката на 100 тысяч жителей. Наименьшее число адвокатов - 9 на 100 тысяч жителей - в Азербайджане, наибольшее - на Кипре (425 на 100 тысяч).

Особенности российской правовой системы

Как сообщила в интервью РБК глава исследовательских программ фонда "Общественный вердикт" Асмик Новикова, большое число прокуроров в РФ в сравнении со средним показателем европейских стран связан с различием функций данных ведомств. По ее словам, главная функция прокуратуры в России - надзорная, а в уголовных процессах прокуроры лишь утверждают обвинительные заключения и представляют сторону обвинения на судебных процессах. Во многих иностранных правовых системах прокуроры занимаются расследованием уголовных дел, отметила далее Новикова.

При этом надзорной деятельностью занимаются около половины всех служащих органов прокуратуры, указал РБК директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете Кирилл Титаев.

При этом малое количество адвокатов в РФ Новикова связывает с недостаточным развитием данного института и отсутствием состязательности правосудия. "У нас основную работу по расследованию уголовных дел ведет следствие. Адвокат де-факто более или менее может работать только на судебной стадии", - пояснила она.

24 евро в год на одного россиянина

Как отмечается далее в докладе, в целом в области бюджетов систем юстиции наблюдается легкий рост. В среднем в 45 странах ЕС тратится 64,5 евро в год на одного жителя на работу органов правосудия, медианное значение - 52,7 евро. В России данный показатель составил 24,2 евро на одного жителя, в Украине - 8,1 евро, в Германии - 121,9 евро. В восточноевропейских странах большую долю средств (около 30 процентов) получают органы прокуратуры, в Северной Европе более 30 процентов бюджета системы юстиции уходит на субсидируемую государством правовую помощь, указывается в докладе, базирующемся на данных 2016 года.

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