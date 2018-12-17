Совет ассоциации ЕС-Украина: за что хвалили Киев и на что дадут деньги

Вслед за главой МИД Павлом Климкиным и президентом Петром Порошенко Евросоюз посетила третья за неделю высокопоставленная украинская делегация: 17 декабря для участия в Совете ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе ее возглавил премьер-министр Владимир Гройсман.

В работе совета, собирающегося один раз в год, ЕС представляет Верховный представитель по внешней политике Федерика Могерини. Цель совета - подвести итоги реформ в Украине на пути евроинтеграции и поставить задачи на следующий год.

Керченский кризис

Впрочем, в этот раз как в итоговом заявлении совета, так и на пресс-конференции первой темой была эскалация в Керченском проливе и Азовском море, в первую очередь - совершенная Россией 25 ноября атака на три украинские судна и захват их экипажей. С самого начала ЕС призывал все стороны к деэскалации, а Россию - освободить моряков и вернуть суда, а также не препятствовать свободному судоходству. В заявлении совета ассоциации, согласованном обеими сторонами, повторяются лишь призывы к РФ.

На саммите 13 декабря лидеры ЕС договорились утвердить меры для усиления поддержки Украины, "в особенности" в пользу затронутых регионов. Такая формулировка оставляет возможность и для других мер вплоть до новых санкций, хотя в ЕС пока воздерживаются от их упоминания. А в заявлении совета ассоциации появился и новый пассаж: "ЕС продолжит внимательно следить за ситуацией и исполнен решимости действовать соответствующим образом в тесной координации с международными партнерами".

Гройсман и Могерини в Брюсселе

С весны Россия проводит усиленные проверки коммерческих судов, идущих в и из украинских портов в Азовском море. Гройсман не привел цифр, какие потери принесли эти действия, лишь назвав их "достаточно серьезными". Он сообщил, что только 10 процентов судов, которые РФ усиленно контролирует, ходят под флагом Украины.

ЕС готов помочь украинскому Приазовью. Для этого в начале 2019 года планируется снарядить миссию, которая оценит ситуацию там. Как уточнил Гройсман, речь идет в первую очередь о развитии инфраструктуры региона, и для этого его правительство может объединить финансовые и экспертные усилия с ЕС.

Могерини хвалит Гройсмана

На Совете подчеркнули и положительные эффекты, которые принесло соглашение об ассоциации за более чем год действия. Это, в частности, рост торговли - по словам Гройсмана, 42 процента украинского экспорта идет в ЕС. Также это и безвизовый режим, которым воспользовались уже более полумиллиона украинцев.

После Совета глава украинского правительства встретился еще с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Туск назвал дискуссию о реформах в Украине "хорошей".

На пресс-конференции Федерика Могерини четыре раза похвалила Гройсмана, его "лидерство", решительность в борьбе с коррупцией, благодарила за "дружбу".

Так, она указала на "важный прогресс" в приведении Украиной своего законодательства в соответствие с нормами ЕС. "Позвольте мне сказать, что мы признаем совершенную работу и достигнутые результаты (реформ. - Ред.)", - отметила Могерини и добавила, что "очевидно, нужна дальнейшая работа", в первую очередь над улучшением инвестиционного и бизнес-климата. И даже в борьбе с коррупцией, где ЕС чуть ли не больше всего критикует Киев, Могерини сперва заявила, что Украина предприняла важные шаги, а лишь потом уточнила, что это остается одним из ключевых вызовов.

Когда появится антикоррупционный суд?

В заявлении совета ассоциации ожидают скорого запуска Высшего антикоррупционного суда. Гройсман пообещал, что в первом квартале 2019 года "Украина получит независимый антикоррупционный суд".

Критика в заявлении совета есть: например, призыв устранить "раздражители" в торговле между Украиной и ЕС, такие как мораторий на экспорт необработанного леса. Но в целом критики там куда меньше, чем в ноябрьском отчете Еврокомиссии или резолюции Европарламента. Когда Гройсмана спросили об этом, он отметил, что в заявлении Совета говорится о "конкретном прогрессе и тех задачах, которые мы поставили на будущее". "Вы слышали это от верховного представителя, что они высоко оценивают усилия моего правительства по реализации соглашения об ассоциации", - указал украинский премьер.

Украинская делегация домой поедет не с пустыми руками. В Брюсселе подписали восемь договоров на более чем 200 миллионов евро. В частности, ЕС предоставит Украине 54 миллиона евро на энергосбережение в домах, еще 58 миллионов евро - на модернизацию системы профессионально-технического образования, 18 миллионов - на профессиональную стажировку и научные обмены. С Европейским инвестиционным банком договорились о кредите в 50 миллионов на развитие дорог.

Секторальная интеграция

После начала действия соглашения об ассоциации и безвизового режима Порошенко в конце 2017 года провозгласил новую цель - секторальную интеграцию в ЕС. Речь шла о желании присоединиться к цифровому и энергетическому рынкам, таможенному союзу и Шенгенской зоне.

В заявлении совета ассоциации говорится не об интеграции, а об "углублении сотрудничества" в ряде секторов. В частности, признается стремление Украины интегрироваться в энергетический союз ЕС, но только "когда будут завершены реформы". Среди задач - создание независимых операторов газотранспортной системы и электросетей. Совет подтвердил роль Украины как стратегического транзитера газа, но "Северный поток-2" не упомянул.

Не обошли стороной в заявлении и тему выборов в следующем году. ЕС хочет, чтобы Украина полноценно профинансировала общественное вещание в стране до начала предвыборной кампании и реформировала избирательное законодательство. Могерини выказала уверенность, что Гройсман продолжит реформы и в следующем году. "Кто-то говорит: невзирая на выборы. Но те из нас, кто верит в демократию, уверены, что выборы - благоприятная возможность для продвижения реформ, а не препятствие", - подытожила Могерини.

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