Советник Байдена требует немедленно освободить Навального

Власти России должны немедленно освободить Алексея Навального, заявил в воскресенье, 17 января, соратник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Байден назначит Салливана советником по нацбезопасности после инаугурации.

"Навального следует немедленно освободить, а виновных в ужасающем покушении на его жизнь - привлечь к ответственности. Атаки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, это оскорбление жителей России, которые хотят, чтобы их голоса услышали",- написал Салливан в своем Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Салливана призвала зарубежных политиков "уважать международное право" и "заняться проблемами в собственной стране".

Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву 17 января, в Германии он несколько месяцев лечился от последствий отравления "Новичком". Самолет с оппозиционером на борту должен был приземлиться в аэропорту Внуково, но перед посадкой лайнер направили в Шереметьево. Там Навального задержали на паспортном контроле, ссылаясь на то, что он объявлен в розыск по делу "Ив Роше".

Оппозиционер называет все уголовные дела в его отношении сфабрикованными. Евросоюз и отдельные страны Европы призвали российские власти освободить Навального. ФСИН заявляет, что политик останется под стражей до решения суда 29 января.