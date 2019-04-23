Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с сексуальным насилием

Совет Безопасности ООН во вторник, 23 апреля, принял предложенную Германией резолюцию по борьбе с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах. За резолюцию проголосовали 13 государств, Россия и Китай воздержались. США в последний момент под угрозой заблокировать резолюцию добились изменения формулировки про репродуктивное и сексуальное здоровье жертв изнасилований. По мнению представителей Вашингтона, эта формулировка предполагает поддержку абортов, что недопустимо для администрации Дональда Трампа.

Постпред России при ООН Василий Небензя, поясняя позицию РФ при голосовании, отметил, что к голосованию был выдвинут неконсенсусный текст, предполагающий увеличение "бюрократических структур". "Но даже не пытайтесь выставить нас противниками борьбы с секс-насилием в конфликтах, - заявил он. - Наша позиция по данному вопросу остается жесткой и непримиримой. Это зло должно быть искоренено".

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas), который в поддержку резолюции написал колонку в газете The Washington Post совместно с актрисой Анджелиной Джоли, назвал резолюцию "вехой на пути к искоренению сексуального насилия в конфликтах", поскольку она ставит во главу угла защиту жертв. Нарушители будут наказаны - в том числе и посредством санкций. Другой аспект, учитываемый в резолюции, - возвращение жертв сексуального насилия в общество, их реабилитация. По словам Маса, жертвам должны быть предоставлены условия для сохранения достоинства после перенесенных ими травм.

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