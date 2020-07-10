Собор Святой Софии: как Эрдоган музей в мечеть превращал

По инициативе президента Турции собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Взгляд Сергея Елкина на то, как Эрдоган сделал объектом спора музей, служивший символом мира между религиями.
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Президент Турции Эрдоган превратил собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. 24 июля в нем состоится первый намаз, христианские фрески будут скрыты от глаз молящихся.
На площади Султанахмет перед Айя-Софией собрались тысячи верующих. Молитвенное служение имам начал после того, как Эрдоган зачитал отрывок из Корана, а с минаретов прозвучал призыв к намазу.