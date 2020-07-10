Собор Святой Софии: как Эрдоган музей в мечеть превращал

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

Византийские иконы

В ходе реставрационных работ на стенах внутри собора открылась роскошная византийская мозаика 14 века, замазанная штукатуркой, когда собор превратили в мечеть. Полностью мозаика не сохранилась, но лица все же хорошо видны. В середине изображен Христос как владыка мира. По левую сторону - Дева Мария, по правую - Иоанн Креститель.