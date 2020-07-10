 Собор Святой Софии: как Эрдоган музей в мечеть превращал | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.07.2020

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Европа

Собор Святой Софии: как Эрдоган музей в мечеть превращал

По инициативе президента Турции собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Взгляд Сергея Елкина на то, как Эрдоган сделал объектом спора музей, служивший символом мира между религиями.

Эрдоган колдует над собором Святой Софии, превращая его из музея в мечеть - карикатура Сергея Елкина

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    Собор Святой Софии станет мечетью

    Государственный совет Турции разрешил использовать собор Святой Софии в Стамбуле (Айя-София) в качестве мечети. 10 июля суд отменил постановление турецкого правительства от 1934 года о присвоении собору статуса музея. 24 июля здесь состоялся первый за 86 лет пятничный намаз. В нем принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и тысячи верующих.

  • Собор Святой Софии в Стамбуле

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Собор Святой Софии - это не только символ Стамбула, но и самая популярная туристическая достопримечательность Турции. Храм с огромным куполом высотой 55 метров, 4 минаретами и интерьером, украшенным древними фресками и мозаикой, ежегодно привлекает миллионы туристов. С 1985 года собор Святой Софии является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Собор святой Софии

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Памятник византийского зодчества

    В 532 году император Юстиниан велел построить в Константинополе собор Святой Софии. К его возведению было привлечено 10 000 рабочих. 15 лет спустя недостроенное окончательно здание собора было освящено. Он более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире.

  • Собор Святой Софии изнутри

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Собор, в котором короновали императоров Византии

    Почти 150 тонн золота отдал император Юстиниан для строительства собора Святой Софии. Но несовершенная конструкция здания нуждалась в доработке. Купол вначале был спроектирован с ошибками и рухнул во время землетрясения. С середины VII века в соборе Cвятой Софии короновали византийских императоров.

  • Султан Мехмед II

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Как собор стал мечетью

    Византийское правление в Константинополе окончилось в 1453 году. Город завоевал османский султан Мехмед II. Он распорядился, чтобы собор Святой Софии стал мечетью. К зданию пристроили 4 минарета. Крест заменили на полумесяц, колокола и алтарь были демонтированы или разрушены, мозаика и фрески замазаны штукатуркой.

  • Мустафа Кемаль Ататюрк

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Мечеть превратили в музей

    После падения Османской империи основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк в 1934 году превратил собор Святой Софии в музей, получивший название Музей Айя-София. В здании начались реставрационные работы. Были вновь открыты фрески и мозаика, ранее замазанные штукатуркой. Много внимания было уделено тому, чтобы не повредить мусульманские символы в здании.

  • Византийская икона

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Византийские иконы

    В ходе реставрационных работ на стенах внутри собора открылась роскошная византийская мозаика 14 века, замазанная штукатуркой, когда собор превратили в мечеть. Полностью мозаика не сохранилась, но лица все же хорошо видны. В середине изображен Христос как владыка мира. По левую сторону - Дева Мария, по правую - Иоанн Креститель.

  • Мусульманские и христианские символы в соборе Святой Софии

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Символы ислама и христианства

    То, что в этом здании речь идет о двух крупных мировых религиях - исламе и христианстве, сразу понятно любому посетителю. Рядом с изображением Девы Марии с Иисусом Христом расположены священные для мусульман цитаты из Корана.

  • Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Диалог культур и религий

    Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей решительно выступил против превращения Святой Софии в мечеть. С 1934 года собор был музеем и служил местом и символом диалога и мирного сосуществования народов и культур.

    Автор: Хайке Мунд, Наталья Позднякова


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Собор Святой Софии в Стамбуле: музей закрывается, мечеть открывается

Президент Турции Эрдоган превратил собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. 24 июля в нем состоится первый намаз, христианские фрески будут скрыты от глаз молящихся.  

В соборе Святой Софии прошел первый с 1934 года пятничный намаз

На площади Султанахмет перед Айя-Софией собрались тысячи верующих. Молитвенное служение имам начал после того, как Эрдоган зачитал отрывок из Корана, а с минаретов прозвучал призыв к намазу.  

ЕС сожалеет о превращении собора Святой Софии в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле обладает "высокой символической, исторической и универсальной ценностью", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.  

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