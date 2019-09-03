 Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за мирного марша 31 августа | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2019

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Россия

Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за мирного марша 31 августа

Юриста ФБК Любовь Соболь признали виновной в организации несогласованного протеста в Москве. Летом 2019 года ее оштрафовали в общей сложности более чем на 1 млн рублей.

Любовь Соболь на протесте 31 августа в Москве

Любовь Соболь на протесте 31 августа в Москве

Троицкий районный суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за повторное нарушение законодательства о митингах. Об этом сообщает во вторник, 3 сентября, Telegram-канал "Апология протеста", адвокат которого Татьяна Сустина ведет защиту по делу.

Соболь признали виновной в организации несогласованного публичного мероприятия 31 августа путем размещения видеоролика на портале Youtube, говорится в сообщении. Суд отказал в удовлетворении всех ходатайств защиты - о вызове прокурора и полицейских, а также о ведении протокола судебного заседания.

Контекст

Борющаяся за избрание в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь в интервью Жанне Немцовой рассказала, как ей мешают столичные власти, используя для этого самые разные способы. (19.06.2019)

Участники протестов в Москве считают выборы в Мосгордуму имитацией. Тем не менее сторонники Навального призывают в них участвовать. Директор Фонда борьбы с коррупцией объяснил в интервью Жанне Немцовой почему. (28.08.2019)

Это уже четвертый или пятый по счету штраф, назначенный Соболь, отмечает "Апология протеста". По ее подсчетам, только за лето 2019 года Соболь была оштрафована в общей сложности на 1 млн 230 тысяч рублей.

Задержания активистов 2 сентября

Соболь задержали накануне, 2 сентября,  вместе сжурналистом "Новой газеты" Ильей Азаром и сотрудником ФБК Николаем Ляскиным, также связанными с организацией мирного шествия 31 августа, которое не было согласовано с городскими властями. Позднее все они были отпущены.

В ходе акции против политических репрессий и за честные выборы 31 августа задержаний не было. По информации московской полиции, всего в мероприятии приняли участие 750 человек. По данным оппозиции, к шествию на его пике присоединились тысячи митингующих.

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    Автор: Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

Telegram-канал "Апология протеста" сообщает о назначении Любови Соболь штрафа за акцию 31 августа в Москве

Детский омбудсмен обратился в прокуратуру после задержания журналиста Азара  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самые известные задержания на протестах в Москве  

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

Что говорят в Германии о жестком подавлении протеста в Москве?  

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