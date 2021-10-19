Власти нацистской Германии построили лагерь смерти Собибор на территории оккупированной Польши. Он действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года.
За время существования лагеря в нем были убиты по меньшей мере 250 тысяч евреев.
Историческая сенсация: в Берлине представили сотни фотографий из семейного архива заместителя коменданта концлагеря "Собибор" Йоханна Нимана. Станут ли они доказательствами участия в преступлениях нацистского пособника Ивана (Джона) Демьянюка?
Пока в Китае продолжают искать лекарство от нового опасного коронавирус, первые случаи заболевания им фиксируют в европейских странах. Также в программе: историческая сенсация - фото из концлагеря "Собибор".
Решение суда по делу Алексея Навального перенесено на 15 мая. Оппозиционного политика обвиняют в организации несанкционированной в Москве акции, которая проходила под лозунгом "он нам не царь" и была приурочена к инаугурации Владимира Путина. Примечательно, что именно сейчас Госдума рассматривает законопроект о наказании за вовлечение в несогласованные акции несовершеннолетних.