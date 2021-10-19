Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Собибор

Власти нацистской Германии построили лагерь смерти Собибор на территории оккупированной Польши. Он действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года.

За время существования лагеря в нем были убиты по меньшей мере 250 тысяч евреев.

Ehemaliges Konzentrationslager in Sztutowo (ehemals Stutthof /Ostpreussen) an der polnischen Ostseeküste an der Frischen Nehrung. Polen, Europa.

В Германии начался суд над бывшей секретаршей концлагеря Штутгоф 19.10.2021

Со второй попытки начался процесс по делу экс-сотрудницы канцелярии нацистского концлагеря. Первый раз 96-летняя женщина не явилась в суд, попытавшись сбежать. На этот раз ее привезли в суд в сопровождении санитаров.
LUBLIN, POLAND: A pile of human bones and skulls is seen in 1944 at the Nazi concentration camp of Majdanek in the outskirts of Lublin, the second largest death camp in Poland after Auschwitz, following its liberation in 1944 by Russian troops. (Photo credit should read AFP/Getty Images)

Процесс над надзирателями Майданека: мягкие приговоры, но значимая роль 30.06.2021

Почти шесть лет продолжался процесс над нацистскими преступниками, массово уничтожавшими людей в лагере смерти Майданек. Приговор зачитывали более 10 часов.
Sobibor: Gruppenfoto auf der Terrasse des neuen Kasinos (im Buch S. 175) Arthur Dachsel, Franz Reichleitner, Johann Niemann, wahrscheinlich Erich Schulze, Erich Bauer, die beiden Küchenangestellten und der Zollgrenzschutzbeamte (v. l. n. r.). Auf dem Tisch sind teilweise hochwertige Kristallgläser erkennbar, die wahrscheinlich aus dem Besitz der Ermordeten stammten. Alkohol spielte im Alltag der deutschen Täter eine wichtige Rolle.

В Берлине представлены неизвестные фотографии концлагеря Собибор 28.01.2020

Наследники замкоменданта лагеря смерти Собибор передали историкам уникальные снимки, где показаны будни работавших там нацистов. На них, вероятно, есть и охранник Иван Демьянюк.

Впервые опубликованы фотографии из концлагеря Собибор (28.01.2020) 28.01.2020

Историческая сенсация: в Берлине представили сотни фотографий из семейного архива заместителя коменданта концлагеря "Собибор" Йоханна Нимана. Станут ли они доказательствами участия в преступлениях нацистского пособника Ивана (Джона) Демьянюка?

Вирус из Китая: насколько опасна эпидемия и велика ли угроза для России и ФРГ? DW Новости (28.01.2020) 28.01.2020

Пока в Китае продолжают искать лекарство от нового опасного коронавирус, первые случаи заболевания им фиксируют в европейских странах. Также в программе: историческая сенсация - фото из концлагеря "Собибор".

ARCHIV - Ein Mahnmal für das deutsche Vernichtungslager Sobibor, aufgenommen am 29.11.2005 in Sobibor, Polen. EPA/PRZEMEK WIERZCHOWSKI POLAND OUT (zu dpa «In Sobibor finden Forscher weiter Spuren der Nazi-Verbrechen» vom 14.10.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Найдены фото нацистского надсмотрщика Демьянюка в лагере 19.01.2020

Иван (Джон) Демьянюк был осужден за соучастие в уничтожении 28060 евреев, хотя до самой смерти отрицал вину. Теперь обнаружены фотографии, запечатлевшие Демьянюка в лагере смерти Собибор.
epa03148645 (FILE) A file picture dated 29 November 2005 shows a memorial at the site of a Nazi death camp in Sobibor, Poland. Convicted Nazi death camp guard John Demjanjuk, 91, has died in a retirement home in southern Germany, police said 17 March 2012. The 91-year-old was convicted last year of being an accessory to 27,900 murders at Sobibor, a Nazi extermination camp in occupied Poland, over several months of 1943. EPA/PRZEMEK WIERZCHOWSKI POLAND OUT *** Local Caption *** 00000401949891 +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Скончался последний участник восстания в концлагере Собибор 03.06.2019

Семен Розенфельд умер в Израиле на 97-м году жизни. В ходе восстания осенью 1943 года ему удалось сбежать из концлагеря Собибор, где были казнены не менее 250 тысяч человек.
ARCHIV - Der frühere KZ-Wachmann John Demjanjuk wird am 12.05.2011 nach der Urteilsverkündung aus dem Verhandlungssaal im Landgericht in München (Oberbayern) gebracht. Gegen Demjanjuk läuft nach einem Zeitungsbericht jetzt ein neues Ermittlungsverfahren. Foto: Tobias Hase dpa/lby (zu dpa 0087 «Zeitung: Neues Ermittlungsverfahren gegen Demjanjuk» vom 16.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

ФРГ не обязана возмещать судебные издержки родственникам Демьянюка 24.01.2019

Вдова и сын бывшего нацистского надсмотрщика Ивана Демьянюка не вправе требовать от Германии возмещения их расходов на ведение судебного процесса, постановил Европейский суд по правам человека.
Ik kom met verlof, Niederländische Eisenbahn, Windmühle, Soldat | Verwendung weltweit

Голландская железная дорога выплатит компенсации семьям жертв Холокоста 28.11.2018

Железнодорожная компания Нидерландов во время Второй мировой войны перевозила евреев в концлагеря. В 2005 году она официально извинилась за это, теперь выплатит компенсации жертвам и их семьям.
3215444 10/17/2017 Actor Konstantin Khabensky at a screening of the Trotsky television show at the MIPCOM global market for entertainment content in Cannes. Ekaterina Chesnokova/Sputnik Foto: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/dpa |

Константин Хабенский: "Наше кино - человеческое" 11.09.2018

В интервью DW российский актер и режиссер рассказал о съемках фильма "Собибор" и о своем отношении к политике.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 25, 2018: Actor and film director Konstantin Khabensky at the premiere of his Sobibor war dram film at the Moskva cinema. The film tells the story of Alexander Pechersky, a Red Army officer, the leader of the 14 October 1943 successful uprising and mass-escape of Jews from the Sobibor Nazi extermination camp during World War II. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

От России на премию "Оскар" выдвинут фильм Хабенского "Собибор" 10.09.2018

Российский оскаровский комитет выдвинул дебютную режиссерскую работу Константина Хабенского "Собибор" на "Оскар" за лучший иностранный фильм.

О чем говорили Навальный в Москве, Хабенский в Берлине и Танкян в Ереване? - DW Новости (11.05.2018) 11.05.2018

Решение суда по делу Алексея Навального перенесено на 15 мая. Оппозиционного политика обвиняют в организации несанкционированной в Москве акции, которая проходила под лозунгом "он нам не царь" и была приурочена к инаугурации Владимира Путина. Примечательно, что именно сейчас Госдума рассматривает законопроект о наказании за вовлечение в несогласованные акции несовершеннолетних.

"Собибор" Константина Хабенского: берлинская премьера фильма (11.05.2018) 11.05.2018

В воскресенье в широкий прокат в Германии выходит фильм Константина Хабенского "Собибор". Его премьерный показ состоялся 9 мая в Берлине.
This undated photograph released by the Israel Antiquities Authority shows a pendant that appears identical to one belonging to Anne Frank, Israel's Yad Vashem Holocaust memorial said Sunday. Yad Vashem says it has ascertained the pendant belonged to Karoline Cohn _ a Jewish girl who perished at Sobibor and may have been connected to the famous diarist. Both were born in Frankfurt in 1929 and historians have found no other pendants like theirs. The triangular piece found has the words Mazal Tov written in Hebrew on one side along with Cohn's date of birth and the Hebrew letter heh, an initial for God, as well as three Stars of David on the other. (Yoram Haimi, Israel Antiquities Authority via AP) |

Археологическая находка: такой кулон был еще только у Анны Франк 17.01.2017

Спустя 70 лет ученые нашли эту подвеску на месте бывшего концлагеря Собибор. Кому мог принадлежать "двойник"?
This photo taken Wednesday, Sept. 17, 2014, and released by Yad Vashem International Institute for Holocaust Research shows the remains of a building that housed gas chambers at Sobibor, a death camp operated by Nazi Germany in occupied Poland in Sobibor, Poland. Polish and Israeli Holocaust researchers announced Wednesday that they have discovered the exact location of the building that housed gas chambers at the camp. (AP Photo/Yoram Haimi, Yad Vashem International Institute for Holocaust Research)

Обнаружены газовые камеры Собибора 18.09.2014

Уничтожив в этом концлагере сотни тысяч человек, нацисты сравняли его с землей, заметая следы преступления. Но их нашли, хотя и много лет спустя.
5PO-L15-N1-B1990-1 (635498) Konzentrationslager Majdanek / Foto Lublin (Polen), Konzentrationslager und Vernichtungslager Majdanek (Okt. 1941 - Juli 1944, heute Gedenkstätte). / - Krematorium. - Foto, 1990. Aus dem Projekt: Memorials Archive. E: Majdanek Conc.Camp / Photo / 1990 Lublin (Poland), Madjanek concentration and extermi- nation camp (Oct.1941 - July 1944, now memorial place). - Crematorium. - Photo, 1990. From the project: Memorials Archive.

Немецкие органы правосудия разыскивают бывших надзирателей концлагерей 14.04.2013

Центр по расследованию преступлений национал-социализма расширяет поиски бывших надзирателей концлагерей. Уголовное преследование грозит 50 нацистским преступникам.
Показать еще