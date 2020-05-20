Собаки могут определять COVID-19 по запаху: поможет ли это людям?

Авторами нового исследования стали специалисты из Университета Хельсинки: они первыми начали тренировать медицинских собак, которые используются при постановке некоторых диагнозов, и на определение пневмонии COVID-19. Уже спустя несколько недель тренинга собаки по запаху отличали мочу пациентов с коронавирусом и без него - причем процент ошибок был минимальным.

"Мы уже давно тренируем собак, используя их для выявления ряда заболеваний", - говорит Анна Хельм-Брёкман, специализирующаяся на исследованиях этой темы на ветеринарном факультете Университета Хельсинки. - Но в этот раз было особенно радостно видеть, насколько быстро собаки научились распознавать типичный для COVID-19 запах". По информации финских ученых, точность определения заболевания с помощью медицинских собак почти такая же, как и при обычных использующихся сейчас тестах на коронавирус.

Опасен ли COVID-19 для самих собак?

Опыт исследователей в Хельсинки крайне важен для других специалистов, которые работают с животными - прежде всего, в Великобритании и Франции, где сейчас также пытаются использовать собак для массового выявления инфицированных коронавирусом.

Лука Барет

Коллеги в Германии тоже наблюдают за экспериментом - с интересом, но и с некоторой опаской. "Никто пока не может сказать, представляет ли сама процедура тренинга с анализами инфицированных пациентов опасность для человека и животных, - отмечает Лука Барет (Luca Barrett) из немецкого профильного центра, занимающегося тренировкой собак (Deutsches Assistenzhunde-Zentrum). - До сих пор немецкие вирусологи предостерегали нас от этого. Поэтому прежде чем начинать тренинг у нас, мы хотим собрать больше информации".

Тем временем финские ученые уже переходят в следующую фазу исследования, когда выявление коронавируса будет проводиться на большом числе случаев. И только после успешного прохождения этой фазы будет обсуждаться использование собак в работе с пациентами с COVID-19.

У COVID-19 есть характерный запах

При этом ученые до сих пор точно не знают, какие же именно вещества в моче пациентов "сигнализируют" собакам о наличии коронавирусной инфекции. Выяснить это довольно непросто - особенно с учетом того, что SARS-CoV-2 поражает не только легкие, но и стенки сосудов, почки и прочие внутренние органы инфицированных.

Тренинг служебных собак во Франции

Немецкие специалисты тоже признают, что некоторые болезни имеет свой специфический маркер - особый запах, который тренированные собаки распознают довольно точно. "Рак груди собаки определяют с точностью 93%, - рассказывает Барет, - а рак легких - 97%!" С высокой точностью собаки могут также улавливать запах при раке кожи, желудка и предстательной железы.

Служебные собаки в больницах и аэропортах

По сравнению с человеком собаки обладают намного более тонким обонянием. Так, у человека имеется 5 млн клеток, улавливающих запахи. У таксы их - 125 млн, у овчарки - 220 млн! Для тренингов отбирают обычно лабрадоров, ретриверов, кокер-спаниелей или овчарок и натаскивают животных на какой-либо один запах. Это может быть наркотик, взрывчатка или маркер одного из заболеваний. После того, как животное на тренинге распознало этот запах, раздается характерный щелчок, и собака получает награду в виде любимого ею лакомства.

Служебные собаки в аэропортах пока ищут только наркотики и взрывчатку

Медицинские собаки уже и сегодня "работают" в больницах и клиниках, но в целом достаточно редко. Как правило, их владельцы просто помогают медицинским учреждениям на общественных началах. В научных кругах есть как сторонники, так и решительные противники использования собак для диагностики пациентов. В любом случае сегодня даже после обнаружения собакой подозрительного запаха требуется проведение дополнительных исследований - и только после этого пациенту выносится окончательный диагноз.

Впрочем, собак, натренированных определять COVID-19, пока планируют использовать не столько в клиниках, сколько в аэропортах. Это позволит за короткое время проводить первичный "осмотр" прибывающих пассажиров, а уже тех из них, кого выделят служебные собаки, и будут отправлять на тесты на коронавирус.

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