Снова Made in Germany: промпроизводство возвращается в Германию

Эпоха массового переноса производства в Китай закончилась, теперь благодаря "Индустрии 4.0" идет обратная тенденция, получившая название решоринг.
Правительство Германии еще только приступает к реализации обнародованной в феврале "Национальной индустриальной стратегии - 2030", а немецкие предприниматели уже вовсю работают над расширением промышленного производства в своей стране. И делают они это не по указанию из Берлина, а просто потому, что Made in Germany вновь становится выгодным.
Утюги Rowenta: показательный пример нового тренда
Было время, когда промпроизводство в массовом порядке переносилось из Германии в Азию, главным образом в Китай. Эта эпоха закончилась. Говорить о массовом возвращении пока рано, однако эксперты утверждают, что сотни немецких фирм в той или иной мере на этот путь уже ступили. Среди них есть компании с громкими брендами: Adidas, BSH, Gigaset, Märklin, Rowenta, Steiff.
Весьма показателен пример расположенного в городке Эрбахе завода по выпуску утюгов фирмы Rowenta, принадлежащей французской Groupe SEB (среди других ее брендов - Tefal, Moulinex, Krups).
В 2005 году руководство предприятия, оказавшегося в кризисе, объявило, что не видит альтернативы переводу части производства (а именно: наиболее простых и дешевых моделей) в Китай, и сократило почти 40 процентов сотрудников - 215 рабочих мест. В 2018 году фирма вернула значительную часть производства - и наняла 15 новых работников. Больше не потребовалось: многое из того, что раньше делалось вручную, за полтора десятилетия "научились" выполнять промышленные роботы.
Märklin: вместо китайских рабочих - промышленные роботы
Схожая ситуация - в компании Märklin, хорошо известной в Германии и за ее пределами всем тем, кто увлекается железнодорожными моделями: она - лидер рынка. Из-за финансовых трудностей фирме пришлось закрыть в 2007 году один из двух своих немецких заводов, а производство перевести частично в Венгрию, частично в Китай.
Это не спасло Märklin от банкротства в 2009 году, случившегося как назло в год 150-летия фирмы. Однако новым собственникам удалось спасти производство. И вот что примечательно: их план оздоровления предприятия предполагал не дальнейший перенос мощностей в Китай, а, наоборот, их полное возвращение в Европу, в частности, на головной немецкий завод в Гёппингене. Правда, на нем пришлось уволить около 400 сотрудников (приблизительно треть персонала всей компании).
Функции многих из них, например, токарей и шлифовальщиков, взяли на себя машины. "Мы используем здесь современных роботов и станки с числовым программным управлением, которые мы очень ловко соединили друг с другом", - рассказывает Вольфрад Бехле (Wolfrad Bächle), технический директор Märklin. В результате, по его словам, сегодня один и тот же объем работы на немецком заводе выполняют в десять раз меньше людей, чем раньше - на китайском.
Три важнейшие причины решоринга
"Из-за автоматизации и цифровизации все меньше имеет смысла выпускать в Азии продукцию для европейского рынка", - убежден Йохен Хель (Jochen Heel), отвечающий в компании BSH Hausgeräte (совместное предприятие Bosch и Siemens по выпуску бытовой техники) за глобальное производство холодильников.
Так что главная причина возвращения производства - технологическое развитие, успехи "Индустрии 4.0". Они обеспечивают столь высокий уровень взаимодействия автоматизированных производственных систем, что фактор дешевой рабочей силы теряет свое былое значение.
Тем более, что в Китае из-за значительного роста зарплат фабричный труд перестал быть дешевым. И это - вторая важная причина возврата на родину выведенных за рубеж производств. Этот процесс получил название решоринг (reshoring).
Еще одна причина: дешевый китайский труд далеко не всегда обеспечивал то качество, которого требуют немецкие компании с известными брендами. Для Märklin это был один из ключевых мотивов вернуть в Европу выпуск своих железнодорожных моделей, предназначенных для знатоков и ценителей.
Steiff не устроили в КНР качество и текучесть кадров
Из тех же соображений от услуг китайских подрядчиков еще в 2010 году отказался производитель мягких игрушек Steiff, который в какой-то момент доверил им пятую часть всего своего производства. Контролерам качества этой основанной в 1880 году фирмы приходилось слишком часто отбраковывать поступавшую из Китая продукцию.
Немцы взялись было за обучение персонала в КНР, на что нередко уходили 8-12 месяцев, однако из-за высокой текучести кадров вложенные деньги и труд зачастую просто пропадали.
Наученная горьким опытом фирма в 2009 году приобрела ткацкую фабрику в немецком городе Дуйсбурге, так что теперь плюшевых мишек Steiff с характерной фирменной пуговицей в ухе вновь шьют из материалов только собственного производства. Правда, сам пошив компания осуществляет по сделанным в ее штаб-квартире в городке Гинген-ан-дер-Бренц эскизам не в Германии, а на своих фабриках в Португалии и Тунисе.
Начало эпохи"индивидуализированного массового производства"
Так что в данном случае речь идет не столько о решоринге, сколько о ниаршоринге (nearshoring) - этим термином обозначают (схожий) процесс переноса производства в страны, расположенные в географической близости от заказчика. DW уже подробно описывала его осенью 2018 года в статье "Made in China выходит из моды: одежду вновь шьют в Европе" на примере текстильной промышленности. Но происходит он и в других отраслях.
Причина все та же - необходимость оперативно реагировать на спрос. В случае с одеждой это связано с быстро меняющейся модой. Немецкие магазины не могут в условиях жесткой конкуренции месяцами ждать, пока сшитые в Китае вещи по морю прибудут в Германию: модницы и модники требуют немедленного удовлетворения своих капризов - и готовы за это хорошо платить.
В свою очередь в области, скажем, бытовой техники значение решоринга или ниаршоринга стремительно растет из-за порожденного "Индустрией 4.0" явления, получившего название "индивидуализированное массовое производство". Клиент, заказывая по интернету, к примеру, холодильник, выбирает определенную модель, но с какими-то изменениями или дополнениями по своему вкусу (в автомобилестроении это давно уже принято).
В условиях "Индустрии 4.0" удовлетворять всевозможные спецпожелания не составит большого труда для производителя (и его роботов). Однако клиент опять-таки не захочет ждать несколько месяцев, пока товар прибудет из Китая. Его необходимо выпускать где-то поблизости. Поэтому в Германии и в целом в Евросоюзе у решоринга и ниаршоринга - большое будущее, убежден профессор Штеффен Кинкель (Steffen Kinkel), более 20 лет изучающий в Высшей школе техники и экономики в Карсруэ (HsKA) глобальные процессы переноса производственных мощностей.
"Производство и доставка все больше перемещаются поближе к клиенту. Если говорить о немецких клиентах, то это Европа", - отмечает профессор Кинкель. В то же время он предупреждает: из-за автоматизации и роботизации вернется лишь небольшая часть тех рабочих мест, которые когда-то "ушли" в Китай. И эти рабочие места потребуют от персонала куда более высокой квалификации.
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