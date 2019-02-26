Снова Made in Germany: промпроизводство возвращается в Германию

Правительство Германии еще только приступает к реализации обнародованной в феврале "Национальной индустриальной стратегии - 2030", а немецкие предприниматели уже вовсю работают над расширением промышленного производства в своей стране. И делают они это не по указанию из Берлина, а просто потому, что Made in Germany вновь становится выгодным.

Утюги Rowenta: показательный пример нового тренда

Было время, когда промпроизводство в массовом порядке переносилось из Германии в Азию, главным образом в Китай. Эта эпоха закончилась. Говорить о массовом возвращении пока рано, однако эксперты утверждают, что сотни немецких фирм в той или иной мере на этот путь уже ступили. Среди них есть компании с громкими брендами: Adidas, BSH, Gigaset, Märklin, Rowenta, Steiff.

Из Китая обратно в Германию: выпуск утюгов на заводе фирмы Rowenta в городке Эрбахе

Весьма показателен пример расположенного в городке Эрбахе завода по выпуску утюгов фирмы Rowenta, принадлежащей французской Groupe SEB (среди других ее брендов - Tefal, Moulinex, Krups).

В 2005 году руководство предприятия, оказавшегося в кризисе, объявило, что не видит альтернативы переводу части производства (а именно: наиболее простых и дешевых моделей) в Китай, и сократило почти 40 процентов сотрудников - 215 рабочих мест. В 2018 году фирма вернула значительную часть производства - и наняла 15 новых работников. Больше не потребовалось: многое из того, что раньше делалось вручную, за полтора десятилетия "научились" выполнять промышленные роботы.

Märklin: вместо китайских рабочих - промышленные роботы

Схожая ситуация - в компании Märklin, хорошо известной в Германии и за ее пределами всем тем, кто увлекается железнодорожными моделями: она - лидер рынка. Из-за финансовых трудностей фирме пришлось закрыть в 2007 году один из двух своих немецких заводов, а производство перевести частично в Венгрию, частично в Китай.

На головном заводе фирмы Märklin в Гёппингене идет конечная сборка моделей паровозов

Это не спасло Märklin от банкротства в 2009 году, случившегося как назло в год 150-летия фирмы. Однако новым собственникам удалось спасти производство. И вот что примечательно: их план оздоровления предприятия предполагал не дальнейший перенос мощностей в Китай, а, наоборот, их полное возвращение в Европу, в частности, на головной немецкий завод в Гёппингене. Правда, на нем пришлось уволить около 400 сотрудников (приблизительно треть персонала всей компании).

Функции многих из них, например, токарей и шлифовальщиков, взяли на себя машины. "Мы используем здесь современных роботов и станки с числовым программным управлением, которые мы очень ловко соединили друг с другом", - рассказывает Вольфрад Бехле (Wolfrad Bächle), технический директор Märklin. В результате, по его словам, сегодня один и тот же объем работы на немецком заводе выполняют в десять раз меньше людей, чем раньше - на китайском.

Три важнейшие причины решоринга

"Из-за автоматизации и цифровизации все меньше имеет смысла выпускать в Азии продукцию для европейского рынка", - убежден Йохен Хель (Jochen Heel), отвечающий в компании BSH Hausgeräte (совместное предприятие Bosch и Siemens по выпуску бытовой техники) за глобальное производство холодильников.

"Индустрия 4.0": рабочий и промышленный робот

Так что главная причина возвращения производства - технологическое развитие, успехи "Индустрии 4.0". Они обеспечивают столь высокий уровень взаимодействия автоматизированных производственных систем, что фактор дешевой рабочей силы теряет свое былое значение.

Тем более, что в Китае из-за значительного роста зарплат фабричный труд перестал быть дешевым. И это - вторая важная причина возврата на родину выведенных за рубеж производств. Этот процесс получил название решоринг (reshoring).

Еще одна причина: дешевый китайский труд далеко не всегда обеспечивал то качество, которого требуют немецкие компании с известными брендами. Для Märklin это был один из ключевых мотивов вернуть в Европу выпуск своих железнодорожных моделей, предназначенных для знатоков и ценителей.

Steiff не устроили в КНР качество и текучесть кадров

Из тех же соображений от услуг китайских подрядчиков еще в 2010 году отказался производитель мягких игрушек Steiff, который в какой-то момент доверил им пятую часть всего своего производства. Контролерам качества этой основанной в 1880 году фирмы приходилось слишком часто отбраковывать поступавшую из Китая продукцию.

Плюшевый мишка компании Steiff с характерной фирменной пуговицей в ухе

Немцы взялись было за обучение персонала в КНР, на что нередко уходили 8-12 месяцев, однако из-за высокой текучести кадров вложенные деньги и труд зачастую просто пропадали.

Наученная горьким опытом фирма в 2009 году приобрела ткацкую фабрику в немецком городе Дуйсбурге, так что теперь плюшевых мишек Steiff с характерной фирменной пуговицей в ухе вновь шьют из материалов только собственного производства. Правда, сам пошив компания осуществляет по сделанным в ее штаб-квартире в городке Гинген-ан-дер-Бренц эскизам не в Германии, а на своих фабриках в Португалии и Тунисе.

Начало эпохи"индивидуализированного массового производства"

Так что в данном случае речь идет не столько о решоринге, сколько о ниаршоринге (nearshoring) - этим термином обозначают (схожий) процесс переноса производства в страны, расположенные в географической близости от заказчика. DW уже подробно описывала его осенью 2018 года в статье "Made in China выходит из моды: одежду вновь шьют в Европе" на примере текстильной промышленности. Но происходит он и в других отраслях.

Причина все та же - необходимость оперативно реагировать на спрос. В случае с одеждой это связано с быстро меняющейся модой. Немецкие магазины не могут в условиях жесткой конкуренции месяцами ждать, пока сшитые в Китае вещи по морю прибудут в Германию: модницы и модники требуют немедленного удовлетворения своих капризов - и готовы за это хорошо платить.

В свою очередь в области, скажем, бытовой техники значение решоринга или ниаршоринга стремительно растет из-за порожденного "Индустрией 4.0" явления, получившего название "индивидуализированное массовое производство". Клиент, заказывая по интернету, к примеру, холодильник, выбирает определенную модель, но с какими-то изменениями или дополнениями по своему вкусу (в автомобилестроении это давно уже принято).

В условиях "Индустрии 4.0" удовлетворять всевозможные спецпожелания не составит большого труда для производителя (и его роботов). Однако клиент опять-таки не захочет ждать несколько месяцев, пока товар прибудет из Китая. Его необходимо выпускать где-то поблизости. Поэтому в Германии и в целом в Евросоюзе у решоринга и ниаршоринга - большое будущее, убежден профессор Штеффен Кинкель (Steffen Kinkel), более 20 лет изучающий в Высшей школе техники и экономики в Карсруэ (HsKA) глобальные процессы переноса производственных мощностей.

"Производство и доставка все больше перемещаются поближе к клиенту. Если говорить о немецких клиентах, то это Европа", - отмечает профессор Кинкель. В то же время он предупреждает: из-за автоматизации и роботизации вернется лишь небольшая часть тех рабочих мест, которые когда-то "ушли" в Китай. И эти рабочие места потребуют от персонала куда более высокой квалификации.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube

Смотрите также:

Как менялось отношение европейцев к работе В античной Греции к физическому труду и всякой деятельности ради заработка относились презрительно. По крайней мере, мыслители и аристократия. Аристотель противопоставлял работу свободе. Гомер воспевал праздность древнегреческой элиты как идеальный образ жизни, к которому следует стремиться. Физический труд был уделом женщин и рабов. Простые граждане, напротив, отрицательно относились к безделью.

Как менялось отношение европейцев к работе У древних римлян работа за плату также считалась занятием низменным. Исключением был труд юриста - для оплаты его услуг даже ввели более почетное понятие "гонорар". В общем же, интеллектуальный труд был престижным, но вознаграждение за него не причиталось. Физический труд постепенно стали воспринимать как благо лишь после кризиса рабовладения.

Как менялось отношение европейцев к работе В Средневековье трудовая мораль оставляла желать лучшего. Труд, прежде всего земледельческий, воспринимался как наказание. В отличие от крестьян, которые несли барщинную повинность, те, у кого был выбор, предпочитали бездельничать и сводить концы с концами. Стремление к обогащению считалось грехом. Более 100 праздничных дней, труд в которые запрещался, не давали работе выйти на первый план.

Как менялось отношение европейцев к работе В XVI веке Мартин Лютер объявил тунеядство одним из тягчайших грехов. Человек рожден для труда, как птица для полета, писал отец Реформации. Своим трудом, считал богослов, человек совершает служение Всевышнему, поэтому должен выполнять его добросовестно. Такая трудовая мораль сыграла важную роль в становлении капитализма.

Как менялось отношение европейцев к работе С началом индустриализации в необходимости труда больше сомнений не было. Стоял вопрос повышения производительности. Физический труд был востребован прежде всего на городских фабриках и заводах. Технические изобретения, к примеру, паровая машина, способствовали росту экономики, но положение трудящихся не улучшили. Рабочий день длился 14-18 часов. Зарплаты едва хватало, чтобы выжить.

Как менялось отношение европейцев к работе В начале XX века американец Генри Форд впервые в мире стал использовать конвейер для производства автомобилей, задав стандарты для всей промышленности. С помощью конвейерных технологий на его заводе было выпущено в восемь раз больше машин модели Ford T, что повлекло за собой снижение стоимости "Форда" и повышение зарплаты рабочим.

Как менялось отношение европейцев к работе Промышленный переворот привел к возникновению нового социального класса: пролетариата. Для Карла Маркса, который сформулировал это понятие, труд определял сущность человека. Его зять, экономист Поль Лафарг указывал на важный аспект, упущенный из виду: он сравнивал любовь рабочего класса к труду с бешеной страстью и считал, что получить право на досуг также должно быть целью для пролетариата.

Как менялось отношение европейцев к работе До 1860 года немцы работали до 80 часов в неделю. Лишь в 1918 году профсоюзы и работодатели сошлись на восьмичасовом рабочем дне. Сегодня среднестатистический житель Германии, занятый на полную ставку, трудится от 37,5 до 40 часов в неделю. В Законе о рабочем времени строго прописано, сколько времени должно отводиться на труд и отдых. Каждому сотруднику полагается пауза как минимум 30 минут.

Как менялось отношение европейцев к работе Как показывают опросы, для молодого поколения немцев работа по значимости уступает таким личным ценностям, как здоровье, семья, спутник жизни, образование и друзья. Причем 94 процента жителей Германии, которых еще называют нацией ворчунов, условия работы устраивают. Деньги - не единственная мотивация. Польза для общества и разнообразие в жизни - другие факторы, которые их удерживают на работе.

Как менялось отношение европейцев к работе Они не бастуют, не требуют зарплаты и работают с большой точностью - в четвертой промышленной революции и интернете вещей ведущая роль отводится роботам. Отнимут ли они рабочие места у людей? Существенных изменений в трудовой сфере не избежать - в первую очередь там, где процессы могут быть полностью автоматизированными. Но вместе с инновациями появятся и новые ниши на рынке труда. Автор: Татьяна Вайнман, Хильке Фишер

