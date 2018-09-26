Сможет ли Венгрия помешать евроинтеграции Украины?

Конфликт между Венгрией и Украиной, начавшийся год назад с принятием Украиной закона об образовании, выходит на новый уровень. Поводом стала публикация видео о том, как украинским гражданам выдают венгерские паспорта в консульстве Венгрии в Берегово, что в Закарпатье. После этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что венгерский консул в Берегово уедет из страны. Законодательство Украины запрещает двойное гражданство.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил, что в ответ на высылку консула Будапешт может прибегнуть к "препятствованию прогресса Украины в интеграции в ЕС и НАТО". При этом в сообщении на сайте МИД Венгрии запись нашумевшего видео названо "операцией спецслужб", проведенной на "венгерской территории". На запрос DW с просьбой пояснить, какие шаги имел в виду Сийярто, в МИД Венгрии ответили, что не могут сейчас комментировать ситуацию, поскольку с Украиной идут переговоры.

Позиция Киева в отношении выдачи венгерских паспортов украинцам

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в интервью DW назвал конфликт "надуманным венгерской стороной". Ничего общего с защитой прав и интересов венгероязычных граждан Украины такие шаги не имеют, уверен посол. Он видит две причины действий правительства Венгрии. Первая предназначена для внутреннего потребления - убедить своих граждан, что власти защищают интересы венгров и за границей.

В Киеве негативно отреагировали на выдачу украинцам венгерских паспортов

Вторая - для Евросоюза. "Так они пытаются перевести в плоскость украинско-венгерских отношений свои проблемы внутри ЕС", - поясняет Точицкий. По его словам, свежий пример таких проблем - резолюция Европарламента, в которой содержится предложение ввести санкции в отношении Венгрии из-за угрозы нарушения ею основных ценностей ЕС.

Помимо прочего, министр Сийярто обвинил украинские власти в использовании инцидента в Берегово применительно к выборам президента и парламента, которые пройдут в Украине в 2019 году. В свою очередь, Точицкий напомнил о конфликтах Будапешта не только с Киевом, но и с другими соседями, на территории которые живут представители венгерского меньшинства.

Петер Сийярто на саммите НАТО, апрель 2018 года

"Поскольку Украина не является - пока что - членом ЕС, то в ее адрес критика (из Будапешта. - Ред.) звучит острее всего", - констатирует украинский дипломат. И напоминает, что принятие закона об образовании Киевом вызвало обеспокоенность и других стран, но с ними вопрос решается на двусторонней основе.

С Болгарией и Польшей, продолжает Точицкий, идет конструктивный диалог и сотрудничество, договоренности реализуются. А с Румынией протокол о сотрудничестве хотя пока и не подписан, но в мае согласован. "Если человек хочет решать проблемы, он находит пути, если не хочет - создает проблемы", - подчеркнул украинский дипломат.

Какие рычаги давления на Киев есть у Будапешта

Венгрия в рамках НАТО уже продемонстрировала, как может препятствовать сближению Киева и Запада, заблокировав на политическом уровне проведение заседания комиссии НАТО-Украина. С ЕС ситуация иная, ведь в нем далеко не все решения принимаются консенсусом государств-членов.

Зал заседаний Европейского совета в Брюсселе

Как известно, Еврокомиссия способствует движению Киева по пути евроинтеграции. "ЕС продолжает поддерживать Украину в ее усилиях по реформированию страны, целью чего является удовлетворение потребностей украинских граждан", - заявил официальный представитель ЕС в ответ на просьбу DW прокомментировать заявление министра Сийярто.

Основные возможности Будапешта помешать евроинтеграции Украины связаны с Советом ЕС по иностранным делам, поскольку там решения в основном принимаются единогласно. Что Венгрия может тут сделать уже в нынешнем году?

Заседание министров из стран "Восточного партнерства"

9 и 15 октября в Люксембурге должны пройти заседания министров из стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство". В них планируется участие членов правительств 28 стран ЕС и шести государств-партнеров: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины.

Йоханнес Хан

Точицкий называет эти заседания важными для Украины, потому что на них Киев хотел бы обсудить, например, развитие транспортного сообщения с ЕС и создание лучших условий для малого и среднего бизнеса.

Венгрии не удастся заблокировать участие в заседаниях представителей Кабмина Украины, поскольку их формат не предусматривает принятия повестки дня Советом ЕС. А приглашение рассылают верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан.

Совет ассоциации Украина-ЕС

А вот проведение заседания Совета ассоциации Украина-ЕС может быть заблокировано правительством одной страны Евросоюза. Ведь как повестку дня, так и позицию ЕС на эту встречу единогласно утверждает Совет ЕС. В то же время коммюнике Совета ассоциации не является документом, принимаемым Советом ЕС, потому тут рычагов влияния у Будапешта нет. Заседание Совета ассоциации с участием Могерини и премьер-министра Украины должно пройти в декабре.

Санкции ЕС против России

В ответ на действия России в отношении Украины Евросоюз принял три пакета санкций. Один их них (касающийся аннексированного Крыма) ЕС продлевает раз в год, другие два (персональные и секторальные санкции) - каждые полгода. Для продления необходимо согласие всех 28 государств-членов ЕС. Хотя то одна, то другая страна регулярно поднимают вопрос о целесообразности введенных санкций, за более чем четыре года их действия единство ЕС здесь ни разу не нарушалось.

Санкции против России евроинтеграции Украины не касаются. Но Петер Сийярто в интервью телеканалу RT 21 сентября заявил, что хотел бы провести дискуссию на тему, были ли санкции успешными. В то же время единство ЕС в этом вопросе Сийярто назвал "ценностью".

Потребовать проведения такой дискуссии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сможет уже в середине декабря на саммите ЕС, на котором лидеры стран-членов должны рассмотреть вопрос продления секторальных санкций. Николай Точицкий в этой связи указывает, что дискуссия о целесообразности санкций остается "пока на уровне разговоров".

Макрофинансовая помощь и безвиз для украинцев

Украина ожидает от ЕС макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро. Решение, предоставлять ли ею, находится в компетенции Еврокомиссии. Более того, Будапешт дал согласие на подписание в сентябре меморандума о взаимопонимании, касающегося этой помощи.

Правда, по словам Точицкого, во время принятия минувшим летом самой программы помощи Будапешт проголосовал против нее. Однако то решение принималось квалифицированным большинством, поэтому позиция Венгрии на него не повлияло.

До конца года Еврокомиссия должна опубликовать второй доклад в рамках механизма приостановки безвизового режима ЕС и ряда стран. Одна из них - Украина. Согласно этому механизму, любое государство Евросоюза может известить о наличии оснований для временного возобновления визового режима. Но решение об этом опять-таки принимает Еврокомиссия.

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