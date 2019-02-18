 СМИ ФРГ о Мюнхенской конференции: услышит ли мир призыв Меркель? | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 18.02.2019

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Пресса

СМИ ФРГ о Мюнхенской конференции: услышит ли мир призыв Меркель?

В центре внимания комментаторов: мультилатерализм как "политическое завещание" канцлера Германии, отчуждение между ЕС и США, а также взаимоотношения с Россией.

Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, 16 февраля 2019 года

Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, 16 февраля 2019 года

Комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, немецкие СМИ  пишут, прежде всего, о серьезных противоречиях в отношениях между Америкой и Евросоюзом, а также разбирают историческую, как многие считают, речь канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). Активно затрагивают они и российскую тему. 

Отчуждение между Европой и США

"С тех пор, как Дональд Трамп вселился в Белый дом, разлад между США и Европой становится все более глубоким. Улучшения не предвидится, вместо этого нарастает отчуждение, что впечатляюще продемонстрировала состоявшаяся в выходные Мюнхенская конференция по безопасности", - пишет интернет-портал еженедельника Der Spiegel.

Издание приходит к выводу: "Что касается Трампа, то в Берлине давно уже не питают никаких иллюзий. По сути дела, правительство Германии пытается понять только одно: как долго этот кошмар будет продолжаться".

Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности

Речь вице-президента США Майка Пенса показала, насколько высок уровень отчуждения между ЕС и США

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung поясняет, в чем именно состоят коренные различия в подходах президента США и канцлера Германии.

"Трамп следует своему девизу "Америка прежде всего", Меркель пытается добиться ситуации, когда выигрывают все стороны, в том числе во взаимоотношениях с главным конкурентом Америки - Китаем. Это, считает она, лучше, чем пытаться решать проблемы в одиночку. И это вовсе не спор о методике, тут дело в принципиальных подходах", - констатирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мультилатерализм как "политическое завещание" Ангелы Меркель

Речь канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Мюнхене немецкая бульварная газета Bild расценивает как ее возможное "политическое завещание". "Это был ее час, ее речь. Некоторые даже говорят, что это была речь ее жизни", - пишет издание.

Большинство немецких СМИ отметило обычно не присущую Меркель эмоциональность. "Не называя поименно виновных в Москве, Пекине, Вашингтоне и других столицах, Меркель раскритиковала исходящую от них агрессию и непривычно страстно выступила за укрепление сотрудничества и международную сплоченность, за то, чтобы сторонники мультилатерализма вновь решительно взяли инициативу в свои руки", - пишет онлайн-издание еженедельника Die Zeit.

Тема России: ДРСМД и "Северный поток - 2"

В своей речи канцлер Германии немало внимания уделила взаимоотношениям с Россией. "Меркель говорила не только о нарушении Россией международного права в Украине, но и о подпольной войне Москвы против западных демократий. Она подчеркнула, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) затрагивает базовые европейские интересы в сфере безопасности, однако европейцы не могут всерьез повлиять на это", - отмечает Süddeutsche Zeitung.

Контекст

Второй день Мюнхенской конференции по безопасности прошел под знаком неожиданно эмоциональной речи канцлера ФРГ Меркель. А тема, считавшаяся одной из главных, ажиотажа не вызвала. Репортаж DW. (16.02.2019)

Мюнхенская конференция по безопасности открылась оптимистичными заявлениями о сплоченности НАТО перед лицом старых и новых вызовов. Но уверенности не прибавилось. Репортаж DW. (15.02.2019)

Официально Мюнхенская конференция по безопасности - это форум для высокопоставленных политиков со всего мира. Но в ее кулуарах для дипломатов открывается широкое поле возможностей. (15.02.2019)

На этот аспект обращает внимание и выходящая в Швейцарии на немецком языке газета Neue Zürcher Zeitung. "Канцлер Ангела Меркель убедительно продемонстрировала, в какой мере Старый Свет превратился в игрушку для внешних сил. С налетом горечи она отметила в Мюнхене, что ДРСМД посвящен европейской безопасности, однако его судьбу решают в Вашингтоне и Москве".

В то же время Ангела Меркель в своей речи в Мюнхене вновь поддержала сооружение российского газопровода "Северный поток-2". Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung относится к этому с пониманием: "Германия не хочет зависеть от России в области энергетической политики, но и не хочет из политических соображений отрезать Россию от европейского рынка".

Газета Die Welt, наоборот, считает, что Меркель тем самым нарушает принципы мультилатерализма и отходит от тех принципов, которые сама же проповедует: "Германия железной хваткой держится за проект прокладки газопровода в Балтийском море, хотя против него выступают американцы, восточные европейцы и Франция".

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    Автор: Александра Елкина


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