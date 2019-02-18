СМИ ФРГ о Мюнхенской конференции: услышит ли мир призыв Меркель?

Комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, немецкие СМИ пишут, прежде всего, о серьезных противоречиях в отношениях между Америкой и Евросоюзом, а также разбирают историческую, как многие считают, речь канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). Активно затрагивают они и российскую тему.

Отчуждение между Европой и США

"С тех пор, как Дональд Трамп вселился в Белый дом, разлад между США и Европой становится все более глубоким. Улучшения не предвидится, вместо этого нарастает отчуждение, что впечатляюще продемонстрировала состоявшаяся в выходные Мюнхенская конференция по безопасности", - пишет интернет-портал еженедельника Der Spiegel.

Издание приходит к выводу: "Что касается Трампа, то в Берлине давно уже не питают никаких иллюзий. По сути дела, правительство Германии пытается понять только одно: как долго этот кошмар будет продолжаться".

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Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung поясняет, в чем именно состоят коренные различия в подходах президента США и канцлера Германии.

"Трамп следует своему девизу "Америка прежде всего", Меркель пытается добиться ситуации, когда выигрывают все стороны, в том числе во взаимоотношениях с главным конкурентом Америки - Китаем. Это, считает она, лучше, чем пытаться решать проблемы в одиночку. И это вовсе не спор о методике, тут дело в принципиальных подходах", - констатирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мультилатерализм как "политическое завещание" Ангелы Меркель

Речь канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Мюнхене немецкая бульварная газета Bild расценивает как ее возможное "политическое завещание". "Это был ее час, ее речь. Некоторые даже говорят, что это была речь ее жизни", - пишет издание.

Большинство немецких СМИ отметило обычно не присущую Меркель эмоциональность. "Не называя поименно виновных в Москве, Пекине, Вашингтоне и других столицах, Меркель раскритиковала исходящую от них агрессию и непривычно страстно выступила за укрепление сотрудничества и международную сплоченность, за то, чтобы сторонники мультилатерализма вновь решительно взяли инициативу в свои руки", - пишет онлайн-издание еженедельника Die Zeit.

Тема России: ДРСМД и "Северный поток - 2"

В своей речи канцлер Германии немало внимания уделила взаимоотношениям с Россией. "Меркель говорила не только о нарушении Россией международного права в Украине, но и о подпольной войне Москвы против западных демократий. Она подчеркнула, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) затрагивает базовые европейские интересы в сфере безопасности, однако европейцы не могут всерьез повлиять на это", - отмечает Süddeutsche Zeitung.

На этот аспект обращает внимание и выходящая в Швейцарии на немецком языке газета Neue Zürcher Zeitung. "Канцлер Ангела Меркель убедительно продемонстрировала, в какой мере Старый Свет превратился в игрушку для внешних сил. С налетом горечи она отметила в Мюнхене, что ДРСМД посвящен европейской безопасности, однако его судьбу решают в Вашингтоне и Москве".

В то же время Ангела Меркель в своей речи в Мюнхене вновь поддержала сооружение российского газопровода "Северный поток-2". Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung относится к этому с пониманием: "Германия не хочет зависеть от России в области энергетической политики, но и не хочет из политических соображений отрезать Россию от европейского рынка".

Газета Die Welt, наоборот, считает, что Меркель тем самым нарушает принципы мультилатерализма и отходит от тех принципов, которые сама же проповедует: "Германия железной хваткой держится за проект прокладки газопровода в Балтийском море, хотя против него выступают американцы, восточные европейцы и Франция".

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