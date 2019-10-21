 СМИ узнали еще об одном сбое на войсковых учениях с Путиным | Новости из Германии о России | DW | 21.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

СМИ узнали еще об одном сбое на войсковых учениях с Путиным

На учениях "Гром-2019" ракеты "Калибр" были запущены со второй-третьей попытки, пишет агентство РБК. Между тем Минобороны РФ прокомментировало сообщения о первой "нештатной ситуации".

Запуск ракеты калибр в 2017 году (фото из архива)

Запуск ракеты калибр в 2017 году (фото из архива)

На учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019", заключительным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла еще одна нештатная ситуация, о которой ранее не сообщалось. Для запуска крылатых ракет "Калибр" понадобилось несколько попыток, в итоге была задействована резервная система запуска, передает агентство РБК в понедельник, 21 октября, со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

Контекст

Над чем работали военные в Северодвинске 8 августа во время взрыва на полигоне? Если они испытывают ракету "Буревестник", то зря тратят время и жизни, уверен немецкий профессор. (29.08.2019)

Договор о РСМД имел существенные слабости. Но вместо того, чтобы его похоронить, ядерным державам следовало его модернизировать. Однако на это не хватило воли, считает Бернд Ригерт. (02.08.2019)

Запуски "Калибров" проводили на учениях с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск", рассказал собеседник РБК, пояснив, что при этом тестировались системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску "Калибра" с "около трех часов до 15 минут". "Но с первой команды "Калибры" не ушли", - продолжил он. Другой источник подтвердил РБК, что ракеты "Калибр" были запущены со второй-третьей попытки.

Минобороны РФ: "нештатной ситуации" не было

Учения "Гром-2019" проходили с 15 по 17 октября. Ранее стало известно, что в их рамках атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р из двух. Нештатную ситуацию мог вызвать отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, сообщили "Ведомости" со ссылкой на неназванных собеседников, близких к министерству обороны РФ.

Позднее в Минобороны подтвердили, что одна из ракет подлодки "Рязань" не была задействована в учебном ударе. Это решение было принято после получения информации о ее техническом состоянии, пояснили в ведомстве, отметив, что отмена пуска не повлияла на результат учений. "Информация о якобы нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения "Гром" не соответствует действительности", - заявили в министерстве.

________________________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотритетакже:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 13:31

Спектакль Путина. Игра в ракеты. 4 рабочих дня для роста экономики – "Заповедник", выпуск 87

Контекст

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Спектакль Путина. Игра в ракеты. 4 рабочих дня для роста экономики – "Заповедник", выпуск 87  

Роботы-убийцы, биотехнологии и ДРСМД: конференция по разоружению в Берлине  

Российские ракеты - за Урал: что на самом деле предлагают немецкие политики  

Также по теме

Russland Vostok 2018 War Games | Russland Wladimir Putin, Präsident

СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина 21.10.2019

Атомный подводный крейсер запустил лишь одну межконтинентальную ракету из двух. Это могло быть вызвано отказом ряда систем субмарины, пишут "Ведомости". Ракеты Р-29Р находятся на вооружении более 40 лет.

Moskau Russische Interkontinental Rakete Atomwaffen Russland

Немецкий эксперт назвал заявления Путина о новых ракетах "химерой" 01.03.2018

Президент РФ сообщил о создании в России ядерно-энергетической крылатой ракеты и гиперзвуковой установки. Немецкий эксперт в области ракетной техники считает заявления Путина неправдоподобными.

Russland Arkhangelsk Region | Militärbasis nahe dem Dorf Nyonoksa

Эксперты США предполагают взрыв двигателя на ядерной тяге под Архангельском 10.08.2019

При взрыве ракеты с жидкостным двигателем, о котором утверждают власти РФ, не могло бы произойти выброса радиации, указали опрошенные Reuters эксперты.

Реклама

Самые читаемые

ЕС призвал расследовать применение силы и задержания на митинге в Баку  

Как немецкие пенсионеры искали в Украине могилу отца  

Правительство РФ поддержало ограничения значимых интернет-ресурсов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно