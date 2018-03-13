 СМИ сообщили о словах Трампа про вмешательство РФ в выборы 2016 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.09.2019

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Мир

СМИ сообщили о словах Трампа про вмешательство РФ в выборы 2016 года

На встрече с Лавровым в 2017 году Трамп якобы сказал, что его "не беспокоит" вмешательство РФ в выборы в США, сообщает The Washington Post. Трамп добавил, что США делали то же самое в других странах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп, посол РФ в США Сергей Кисляк (май 2017 г.)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп, посол РФ в США Сергей Кисляк (май 2017 г.)

Президент США Дональд Трамп заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и тогдашнему послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку, что он не обеспокоен вмешательством Москвы в американские президентские выборы 2016 года, потому что США делали то же самое в других странах. Как пишет в субботу, 28 сентября, американская газета The Washintgon Post, это произошло на встрече Трампа с Лавровым и Кисляком в Белом доме в 2017 году.

Контекст

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Ранее об этих высказываниях Трампа не сообщалось. Издание со ссылкой на анонимные источники пишет, что это утверждение Трампа вызвало обеспокоенность в американской администрации, и в результате Белый дом ограничил доступ к записям по результатам встречи до "необычно ограниченного" круга лиц. Некоторые чиновники, работающие в Белом доме, были особенно встревожены высказываниями Трампа, потому что им казалось, что президент США "простил" Россию за вмешательство в выборы, поскольку оно было нацелено на то, чтобы содействовать его избранию. По мнению чиновников, чьи имена не приводятся, Трамп таким образом мог "пригласить" Россию вмешаться в выборы и в других странах.

Засекречивание записей Белого дома об общении нынешнего президента США с иностранными политиками и чиновниками в настоящее время является центральной частью дела по импичменту Трампу, открытого на этой неделе представителями Демократической партии. Неназванный информатор заявил, что 25 июля в Белом доме была сделана запись телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором главы двух стран якобы обсуждали возможное расследование в Украине в отношении Джо Байдена, вероятного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года.

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    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


Смотреть видео 01:44

Что пишут об импичменте Трампу немецкие СМИ

 

Контекст

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

Около 40 россиян обвиняются или подозреваются во вмешательстве в выборы президента США или в попытке повлиять на Дональда Трампа и его команду. Подробности в фотогалерее DW.  

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Сообщение The Washington Post

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Доведет ли Трампа разговор с Зеленским до импичмента?  

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