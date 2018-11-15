СМИ назвали новую дату объединительного собора в Киеве

Объединительный архиерейский собор, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении в составе одной церкви и избрать ее предстоятеля, снова перенесен. Новой вероятной датой его проведения станет 9-10 декабря, пишет издание Lb.ua, ссылаясь на собственные источники в церковных кругах.

Между тем эту дату уже опроверг пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря. "Новые даты "кругами" взяты с потолка - "слышали звон, да не знают, где он". Как и ранее озвученная на 11 сентября дата принятия Томоса. Так что заранее предупреждаю - как и в случае с "Томосом 11 сентября", "Собор 9 декабря" придётся "переносить", - написал он в соцсети Facebook. По словам Зори, "пока нет твердого решения всех ключевых сторон" насчет даты собора.

Ранее издание "ГолосUA" сообщило, что собор будет проведен 22 ноября. Сообщалось также, что в Киев для подготовки собора прибывает Местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил и что к 22 ноября должен быть подготовлен устав Православной церкви в Украине и текст Томоса (указа) об автокефалии. УПЦ КП позже опровергла информацию об этой дате.

Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (УПЦ МП) уже отказалась участвовать в объединительном соборе. Решение Синода Вселенского патриархата в Стамбуле приступить к процедуре предоставления автокефалии Украинской православной церкви недействительно и "не имеет никакой канонической силы", говорится в сообщении собора епископов УПЦ МП, опубликованном 13 ноября.

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