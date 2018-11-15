 Смертница совершила взрыв на КПП в Грозном | Новости из Германии о России | DW | 17.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Смертница совершила взрыв на КПП в Грозном

Неизвестная подорвала себя у КПП в Старопромысловском районе Грозного, других пострадавших нет.

Грозный

Грозный

Неизвестная молодая женщина устроила взрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Чеченской республики Апти Алаудинов.

Контекст

По его словам, после приближения девушки к КПП заметившие ее "неадекватное поведение" оперативники попросили остановиться и предъявить документы. Это требование женщина не выполнила и продолжила идти к посту, сотрудники заметили на ней самодельное взрывное устройство. "В этот момент был произведен предупредительный выстрел. Девушка совершила самоподрыв", - указал далее Алаудинов.

Других пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время производится установление личности смертницы и поиск возможных сообщников.

Между тем "Интерфакс" со ссылкой на неназванные источники сообщил, что взорвавшая себя женщина является уроженкой Дагестана.

Смотрите также:

  • Участники акции протеста в Магасе

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Начало протестов

    Жители Ингушетии с 26 сентября проводят акцию протеста против соглашения о новой административной границе с Чечней. После разделения Чечено-Ингушской автономной республики в 1992 году граница между ними формально не была определена. Ингуши опасаются, что обмен территориями между Ингушетией и Чечней будет неравноценным.

  • Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Тайно подготовленный документ

    26 сентября руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами, предусматривающее обмен нежилыми территориями. Оно было подготовлено за закрытыми дверями без консультаций с жителями обеих республик. В Ингушетии известие о подписании документа вызвало массовые протесты.

  • Участники акции протеста в Магасе

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Ратификация соглашения на фоне протестов

    Ратификация соглашения парламентом Ингушетии и его подписание Евкуровым 4 октября прошли на фоне многотысячной акции протеста в Магасе. Ее участники обвинили депутатов в предательстве национальных интересов и потребовали от Евкурова уйти в отставку, а вопрос о границе с Чечней вынести на всенародный референдум.

  • Владимир Путин и Юнус-Бек Евкуров

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Плата за назначение Евкурова на третий срок?

    9 сентября 2018 года Юнус-Бек Евкуров был назначен президентом РФ Владимром Путиным на третий срок на пост главы Ингушетии. По словам руководителя местного отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, люди в республике считают, что согласие Евкурова подписать соглашение с Чечней стало платой за его очередное назначение на пост главы республики.

  • Инфографика - административная граница Чечни и Ингушетии

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Что изменится после соглашения

    Между Ингушетией и Чечней проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни, говорится в официальных сообщениях. Так, Чечне передана часть Надтеречного района Ингушетии - горная и лесистая местность, а Ингушетия получает от Чечни "равносильную территорию на границе с Малгобекским районом".

  • Башенные комплексы - памятники ингушской архитектуры 13-17 веков.

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Ингушетия потеряет памятники архитектуры

    Часть Сунженского района Ингушетии, которая также должна отойти Чечне, в настоящее время не заселена. Это заповедная зона, на территории которой находятся четыре башенных комплекса - памятники ингушской архитектуры 13-17 веков.

  • Плакат в Магасе с надписью Не позволим протв передачи земель Чечне

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    "Не позволим!"

    Правительство Ингушетии только 8 октября разрешило проведение начавшейся 26 сентября акции против соглашения о границе. Если до этого ингуши собирались без наглядной агитации, то теперь в Магасе можно увидеть плакаты, на которых они выражают свое несогласие с решением властей.

  • Магас

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    К вопросу ратификации соглашения вернуться не удалось

    Голосование по поводу признания недействительной ратификации соглашения 10 октября не состоялось. На заседание парламента Ингушетии пришли только 12 депутатов, тогда как для кворума необходимо присутствие 17-ти. По другим данным, на заседание явились 18 депутатов, но после его начала пять из них встали и покинули зал.

  • Пожилые мужчины сидят на центральной площади Магаса

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Протесты в Магасе не прекращаются

    Бессрочная акция протеста стихийно началась в день подписания соглашения 26 сентября. Власти разрешили ее проведение только 8 октября на период до 15 октября. Однако организаторы планируют добиться нового согласования до начала ноября. На фото: участники акции на центральной площади Магаса вечером 11 октября.

  • Празднование 20-летия образования республики в Магасе в 2012 году

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Самый маленький субъект РФ

    Ингушетия как отдельная республика появилась на карте России только в июне 1992 года. Это самый маленький субъект РФ. По этим причинам ингуши очень болезненно реагируют на возможную потерю части территории региона, опасаясь за сохранение недавно обретенной субъектности. На фото: празднование 20-летия образования республики в Магасе в 2012 году.

  • Карта Ингушетии, Чечни и Северной Осетии

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Ингушско-осетинский конфликт

    После сталинской депортации 1944 года ингуши потеряли большую часть территории традиционного проживания - Пригородный район, переданный Северной Осетии. Закон о реабилитации репрессированных народов 1991 года предполагает возвращение этой территории ингушам, но они ее так и не получили. В 1992 году между осетинами и ингушами вспыхнул вооруженный конфликт за эти земли, не изменивший статус-кво.

    Автор: Сергей Гуща


Смотреть видео 02:16
Now live
02:16 мин

Права человека: В Чечне проходит процесс над Оюбом Титиевым

Контекст

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

Жители Ингушетии в Магасе проводят акцию против соглашения с Чечней о новой границе. Ингуши опасаются, что в результате обмена территориями республика потеряет часть своих земель. (12.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Права человека: В Чечне проходит процесс над Оюбом Титиевым  

Автономия Кадырова: теперь еще и нефтяная  

Где проходит "новая" граница между Чечней и Ингушетией  

Также по теме

Tschetschenen in Polen

Что мешает интеграции чеченцев в Европе? 09.11.2018

В странах Европейского Союза к беженцам из Чечни отношение неоднозначное. Но и традиции самих чеченцев порой затрудняют их адаптацию к жизни в новых условиях.

Bildergalerie Inguschetien

Комментарий: Кремль готовит распад страны? 09.10.2018

Кремль не учел, что для ингушей нет вопроса болезненнее, чем пограничный. Для них Чечня и Ингушетия - это разные государства, комментирует протесты в Магасе Иван Преображенский.

Tschetschenien, Ramsan Achmatowitsch Kadyrow

Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном 20.05.2018

На прихожан православного храма в Грозном не могли напасть члены "Исламского государства", поскольку их в Чечне нет, заявил Рамзан Кадыров.

Реклама

Самые читаемые

Сборная ФРГ по футболу вылетела из элитного дивизиона Лиги наций  

ЦРУ считает кронпринца Сальмана заказчиком убийства Хашогги  

В Таджикистане запустили Рогунскую ГЭС. Что дальше?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно