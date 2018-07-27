Смартфонный палец: чем поможет Меркель

Смартфон - изобретение, которое вывело комфорт на новый уровень. Но он может и вредить нашему здоровью. При этом страдают глаза, психика, а теперь вот и пальцы...
То, что у любого новшества есть свои как положительные, так и отрицательные стороны, оспаривать, пожалуй, не стоит. Вопрос лишь в том, какие качества перевесят? Исключением из этого правила не стал и всемирно популярный смартфон. Его пагубное воздействие на глаза, психическое и физическое состояние человека в целом сомнений уже не вызывает.
Смартфон и здоровье: настораживающий тренд
Число пользователей смартфонов в мире растет с космической скоростью. По данным гамбургского института Statista, в Германии их сегодня - уже около 57 миллионов. Еще два года назад Федеральное ведомство по охране труда и производственной медицине (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) посвятило исследованиепоследствиям физической нагрузки, которой подвержены активные пользователи гаджетами. Проанализировав результаты более 40 научных исследований, проведенных в период с 2007 по 2015 годы, эксперты пришли к выводу, что при длительной работе с планшетом или смартфоном (в личных целях или рамках профессиональной деятельности) особенно страдают позвоночник (из-за неправильного наклона головы) и большой палец доминантной руки.
С недавнего времени врачи-ортопеды обращают внимание на растущее число не только пожилых, но и молодых пациентов с признаками воспаления мышц и сухожилий рук. Тянущие боли в кисти врачи все чаще регистрируют у тех, кто подолгу держит мобильное устройство в одной руке, набирая текст большим пальцем или играя в компьютерную игру.
Болезнь новой эры
Относительно новое ортопедическое заболевание в Германии уже прозвали "смартфонным пальцем" (Handy-Daumen), англоязычных странах - синдромом WhatsApp. По-научному воспаление сухожилия, координирующего подвижность большого пальца, называют тендовагинитом де Кервена. Более подробно, говоря медицинским языком, - тендовагинит длинной отводящей и короткой разгибательной мышц большого пальца кисти в месте их прохождения через костно-фиброзный канал на уровне шиловидного отростка.
Если ничего не предпринимать, заболевание принимает хроническую форму, а боли распространяются вверх по руке, вплоть до плеча и позвоночника, предупреждает врач-эрготерапевт университетской клиники в Лейпциге Норина Вайзенбильдер (Norina Weisenbilder).
В актуальном пресс-релизе клиники специалисты обращают внимание на то, что естественное предназначение большого пальца, выполняющего в ходе эволюции вспомогательную функцию, - помочь кисти руки собрать пальцы в кулак, чтобы что-то хватать, удерживать. Движение, требующее растяжки, оттопыривания большого пальца для набора текста на клавиатуре или сенсорном экране гаджета, анатомией человека не предусмотрено.
До сих пор это заболевание касалось музыкантов, спортсменов, парикмахеров и представителей других профессий, которые на протяжении длительного времени вынуждены выполнять однотипные движения рукой. И, чаще всего, людей пожилых. Сегодня, отмечает хирург-ортопед из Лейпцига Штефан Лангер (Stefan Langer), с такими характерными проблемами в университетскую клинику обращаются в основном пациенты в возрасте 15-25 лет. Но не все так безнадежно, считают медики.
Как лечить смартфонный палец
Методы лечения молодых пациентов радикально отличаются от тех, которые обычно применяют в случаях с пожилыми. Штефан Лангер советует не торопиться с назначением сильных медикаментов (например, инъекции кортизона). И тем более он против поспешного оперативного вмешательства. Обладателям смартфона опытный хирург рекомендует отложить электронное устройство в сторону хотя бы на неделю. Ровно столько нужно, чтобы стихли боли.
Кроме того желательно пройти курс физиотерапии, помогающий добиться эластичности фасций и сухожилий и тем самым облегчить боль. Хорошо зарекомендовали себя кинезиотейп и специальные бандажи, фиксирующие большой палец в правильном положении. Текст на планшете или телефоне немецкие ортопеды советует набирать пальцами обеих рук одновременно, чтобы избежать односторонней нагрузки большого пальца доминантной руки. "Так пальцу не нужно растягиваться на всю клавиатуру сенсорного экрана", - поясняет Норина Вайзенбильдер. Помогает и фирменный "ромб Меркель" (на главном снимке), жест, при котором канцлер ФРГ соединяет перед животом руки, вытягивая большие и указательные пальцы. Но главное - следует пересмотреть свое отношение к смартфону и в целом ограничить время пользования мобильными устройствами, найдя собственную золотую середину.
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