 ″Следующий!″, или Кто уже вылетел из Белого дома (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.09.2019

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Мир

"Следующий!", или Кто уже вылетел из Белого дома (фотогалерея)

Трамп избавляется от сотрудников Белого дома и других высокопоставленных чиновников, с которыми не сработался. Последний случай - отставка Джона Болтона. В галерее DW о тех, кто при Трампе остался без работы.

  • Джон Болтон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джон Болтон

    Джон Болтон пробыл на посту советника по национальной безопасности 17 месяцев. 10 сентября Трамп снял его с должности. По версии Болтона, он сам подал в отставку. У президента и советника по нацбезопасности были разногласия по внешнеполитическим вопросам. "Ястреб" Болтон настаивал на более жестком курсе в отношении Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы, был против контактов с афганскими талибами.

  • Дэн Коутс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Дэниел Коутс

    До конца июля 2019 года директор Национальной разведки Дэниел "Дэн" Коутс был последним в команде, отвечающей за вопросы безопасности и внешней политики, который оставался с на своем посту с самого начала. Но и его время вышло. Коутс регулярно позволял себе оценки, сильно отличающиеся от точки зрения самого Трампа. Это касалось, в частности, отношений США с Россией, Ираном и Северной Кореей.

  • [No title] (picture-alliance/newscom/UPI/A. Edelman)

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Александр Акоста

    Министр труда США Александр Акоста подал в отставку 12 июля. Причиной стала сделка с предпринимателем и миллиардером Джеффри Эпштейном, заключенная более десяти лет назад, и одобренная Акостой, на тот момент генпрокурором штата Флорида. Эпштейн был обвинен в торговле людьми и совращении малолетних, благодаря сделке получил только полтора года, а отсидел в тюрьме только 13 месяцев.

  • Frankreich Patrick Shanahan in Paris (picture-alliance/dpa/EPA/E. Laurent)

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Патрик Шанахан

    Патрик Шанахан, назначенный и.о. министра обороны 1 января 2019 года не пробыл на этом посту и полугода. "Он хочет больше времени посвящать семье", объяснил Дональд Трамп отставку Шанахана. Бывший менеджер концерна Boeing Шанахан, писала американская печать, стал жертвой некой семейной драмы, связанной с его прежней женой. Сам он был ни при чем, но оказываться замешанным в скандал не захотел.

  • Sarah Sanders Trump PK Sprecherin (picture-alliance/dpa/M. Brochstein)

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сара Сандерс

    13 июня Дональд Трамп объявил об уходе из Белого дома главы его пресс-службы Сары Сандерс. Президент назвал ее "замечательной" и добавил, что она вернется в свой родной штат Арканзас. Отношения с прессой у нее были натянутыми. Журналисты обвиняли Сандерс в том, что она неоднократно говорила неправду, и были недовольны отменой ежедневных брифингов в Белом доме.

  • USA Kevin Hassett nominiert zum Vorsitzenden des Wirtschaftsrates (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Кевин Хассет

    Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет подал в отставку 3 июня 2019 года - в разгар торгового конфликта между США, с одной стороны, Китаем и Мексикой, - с другой. Трамп через Twitter поблагодарил Хассета за работу, но причин его ухода не назвал. Хассет, в свою очередь, заявил в интервью Washington Post, что его отставка никак не связана с этими конфликтами.

  • Рэндольф Аллес

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рэндольф Аллес

    Об увольнении Трампом главы Секретной службы США Рэндольфа Аллеса и назначении на этот пост Джеймса Мюррея стало известно 8 апреля. Секретная служба, входящая в состав министерства внутренней безопасности США, отвечает за охрану первых лиц государства, в том числе президента. Она также расследует финансовые махинации, кражи личных данных граждан и занимается предотвращением подделки денег.

  • Кирстьен Нильсен

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Кирстьен Нильсен

    Об отставке министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен президент США Дональд Трамп сообщил 7 апреля в Twitter. Это министерство играет в США ключевую роль в вопросах миграционной политики. В последнее время Трамп не раз выражал недовольство деятельностью Нильсен. Новым главой ведомства станет бывший глава пограничной службы и ведомства по делам таможни Кевин Макалинан.

  • Джеймс Мэттис

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Мэттис

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис подал в отставку 20 декабря 2018 года - на следующий день после того, как президент США заявил о выводе войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - говорится в письме Мэттиса к Трампу. В тот же день Трамп написал в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля 2019 года.

  • Трамп и Рикардель

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Мира Рикардель

    14 ноября Дональд Трамп снял с должности заместителя своего советника по нацбезопасности Миру Рикардель. Это произошло на следующий день после того, как первая леди публично потребовала ее отставки. По сообщениям американских СМИ, между Меланией Трамп и Мирой Рикардель произошел конфликт. У Рикардель были разногласия и сотрудниками администрации США, но решающим фактором стал именно этот конфликт.

  • Джефф Сешнс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джефф Сешнс

    Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, 7 ноября подал в отставку. Сешнс заявил, что он направил прошение об отставке по просьбе президента Трампа. Сешнс более года подвергался резким и личным нападкам со стороны Трампа за самоотвод в деле, касавшемся расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию Трампа в 2016 году.

  • Дональд Трамп и Дэвид Шулкин

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Дэвид Шулкин

    Дональд Трамп заявил, что главу министерства по делам ветеранов Дэвида Шулкина сменит на этом посту главный врач Белого дома Ронни Джексон. Джексон в начале года выдал медицинское заключение о том, что 71-летний Трамп здоров и способен исполнять обязанности президента. А Шулкина критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с женой за казенный счет.

  • Герберт Рэймонд Макмастер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Герберт Рэймонд Макмастер

    22 марта Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность в феврале 2017 года. Макмастер сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника менее месяца. Новым главой совета по нацбезопасности стал Джон Болтон, известный своей жесткой позицией по ряду вопросов.

  • Рекс Тиллерсон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рекс Тиллерсон

    Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.

  • Энтони Скарамуччи с журналистами

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Энтони Скарамуччи

    Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.

  • Райнс Прибус

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Райнс Прибус

    Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

  • Уолтер Шауб

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Уолтер Шауб

    Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

  • Шон Спайсер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Шон Спайсер

    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

  • Майкл Дабки

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Дабки

    Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

  • Джеймс Коми

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Коми

    Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Флинн

    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сэлли Йейтс

    Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

    Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

    Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


  • Джон Болтон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джон Болтон

    Джон Болтон пробыл на посту советника по национальной безопасности 17 месяцев. 10 сентября Трамп снял его с должности. По версии Болтона, он сам подал в отставку. У президента и советника по нацбезопасности были разногласия по внешнеполитическим вопросам. "Ястреб" Болтон настаивал на более жестком курсе в отношении Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы, был против контактов с афганскими талибами.

  • Дэн Коутс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Дэниел Коутс

    До конца июля 2019 года директор Национальной разведки Дэниел "Дэн" Коутс был последним в команде, отвечающей за вопросы безопасности и внешней политики, который оставался с на своем посту с самого начала. Но и его время вышло. Коутс регулярно позволял себе оценки, сильно отличающиеся от точки зрения самого Трампа. Это касалось, в частности, отношений США с Россией, Ираном и Северной Кореей.

  • [No title] (picture-alliance/newscom/UPI/A. Edelman)

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Александр Акоста

    Министр труда США Александр Акоста подал в отставку 12 июля. Причиной стала сделка с предпринимателем и миллиардером Джеффри Эпштейном, заключенная более десяти лет назад, и одобренная Акостой, на тот момент генпрокурором штата Флорида. Эпштейн был обвинен в торговле людьми и совращении малолетних, благодаря сделке получил только полтора года, а отсидел в тюрьме только 13 месяцев.

  • Frankreich Patrick Shanahan in Paris (picture-alliance/dpa/EPA/E. Laurent)

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Патрик Шанахан

    Патрик Шанахан, назначенный и.о. министра обороны 1 января 2019 года не пробыл на этом посту и полугода. "Он хочет больше времени посвящать семье", объяснил Дональд Трамп отставку Шанахана. Бывший менеджер концерна Boeing Шанахан, писала американская печать, стал жертвой некой семейной драмы, связанной с его прежней женой. Сам он был ни при чем, но оказываться замешанным в скандал не захотел.

  • Sarah Sanders Trump PK Sprecherin (picture-alliance/dpa/M. Brochstein)

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сара Сандерс

    13 июня Дональд Трамп объявил об уходе из Белого дома главы его пресс-службы Сары Сандерс. Президент назвал ее "замечательной" и добавил, что она вернется в свой родной штат Арканзас. Отношения с прессой у нее были натянутыми. Журналисты обвиняли Сандерс в том, что она неоднократно говорила неправду, и были недовольны отменой ежедневных брифингов в Белом доме.

  • USA Kevin Hassett nominiert zum Vorsitzenden des Wirtschaftsrates (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Кевин Хассет

    Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет подал в отставку 3 июня 2019 года - в разгар торгового конфликта между США, с одной стороны, Китаем и Мексикой, - с другой. Трамп через Twitter поблагодарил Хассета за работу, но причин его ухода не назвал. Хассет, в свою очередь, заявил в интервью Washington Post, что его отставка никак не связана с этими конфликтами.

  • Рэндольф Аллес

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рэндольф Аллес

    Об увольнении Трампом главы Секретной службы США Рэндольфа Аллеса и назначении на этот пост Джеймса Мюррея стало известно 8 апреля. Секретная служба, входящая в состав министерства внутренней безопасности США, отвечает за охрану первых лиц государства, в том числе президента. Она также расследует финансовые махинации, кражи личных данных граждан и занимается предотвращением подделки денег.

  • Кирстьен Нильсен

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Кирстьен Нильсен

    Об отставке министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен президент США Дональд Трамп сообщил 7 апреля в Twitter. Это министерство играет в США ключевую роль в вопросах миграционной политики. В последнее время Трамп не раз выражал недовольство деятельностью Нильсен. Новым главой ведомства станет бывший глава пограничной службы и ведомства по делам таможни Кевин Макалинан.

  • Джеймс Мэттис

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Мэттис

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис подал в отставку 20 декабря 2018 года - на следующий день после того, как президент США заявил о выводе войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - говорится в письме Мэттиса к Трампу. В тот же день Трамп написал в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля 2019 года.

  • Трамп и Рикардель

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Мира Рикардель

    14 ноября Дональд Трамп снял с должности заместителя своего советника по нацбезопасности Миру Рикардель. Это произошло на следующий день после того, как первая леди публично потребовала ее отставки. По сообщениям американских СМИ, между Меланией Трамп и Мирой Рикардель произошел конфликт. У Рикардель были разногласия и сотрудниками администрации США, но решающим фактором стал именно этот конфликт.

  • Джефф Сешнс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джефф Сешнс

    Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, 7 ноября подал в отставку. Сешнс заявил, что он направил прошение об отставке по просьбе президента Трампа. Сешнс более года подвергался резким и личным нападкам со стороны Трампа за самоотвод в деле, касавшемся расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию Трампа в 2016 году.

  • Дональд Трамп и Дэвид Шулкин

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Дэвид Шулкин

    Дональд Трамп заявил, что главу министерства по делам ветеранов Дэвида Шулкина сменит на этом посту главный врач Белого дома Ронни Джексон. Джексон в начале года выдал медицинское заключение о том, что 71-летний Трамп здоров и способен исполнять обязанности президента. А Шулкина критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с женой за казенный счет.

  • Герберт Рэймонд Макмастер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Герберт Рэймонд Макмастер

    22 марта Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность в феврале 2017 года. Макмастер сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника менее месяца. Новым главой совета по нацбезопасности стал Джон Болтон, известный своей жесткой позицией по ряду вопросов.

  • Рекс Тиллерсон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рекс Тиллерсон

    Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.

  • Энтони Скарамуччи с журналистами

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Энтони Скарамуччи

    Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.

  • Райнс Прибус

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Райнс Прибус

    Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

  • Уолтер Шауб

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Уолтер Шауб

    Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

  • Шон Спайсер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Шон Спайсер

    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

  • Майкл Дабки

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Дабки

    Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

  • Джеймс Коми

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Коми

    Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Флинн

    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сэлли Йейтс

    Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

    Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

    Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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    Политика Трампа в карикатурах

    Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

    Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

  • Две утки смотрят на третью - с костылем - и говорят, что она похожа на политика на закате карьеры

    Политика Трампа в карикатурах

    "Хромая утка" в политике: чего боится Дональд Трамп

    Глава Белого дома объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году. Трамп не хочет быть "хромой уткой", которую никто не воспринимает всерьез, уверен Сергей Елкин.

  • Трамп кричит, что надо сносить забор в Екатеринбурге, так как это не граница с Мексикой

    Политика Трампа в карикатурах

    Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение

    В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина о том, в чем Трамп заподозрил Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина

    Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп Путину отмену санкций посулил

    Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Американцы готовят санкционный удар против России

    В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергей Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Что стало с НАТО после саммита с Трампом

    Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию

    Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Статуя Свободы с русским самоваром

    Политика Трампа в карикатурах

    Российский след в американской политике

    В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    А был ли компромат?

    Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

    Автор: Илья Коваль


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Как и почему Трамп препятствует работе спецслужб США

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Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

Новым главой Госдепартамента станет директор ЦРУ Майк Помпео. А ЦРУ впервые в истории возглавит женщина. (13.03.2018)  

Комментарий: Протекционизм Трампа для России хуже санкций

Если Америка введет заградительные пошлины на металлы и начнется глобальная торговая война, в РФ пострадает не только металлургия, но и вся экономика, предупреждает Андрей Гурков. (08.03.2018)  

Комментарий: Трамп не выполнил свое домашнее задание

Кандидат от демократов Хиллари Клинтон одержала убедительную победу в первом раунде президентских теледебатов. Ее соперник Дональд Трамп потерпел сокрушительное поражение, считает Инес Поль. (27.09.2016)  

Пенс анонсировал скорое подписание Трампом закона о санкциях против РФ

Дональд Трамп "очень скоро" утвердит расширение санкций против Москвы, заявил американский вице-президент Майк Пенс. По его словам, это станет четким сигналом "для всех союзников" США. (01.08.2017)  

Санкции нового масштаба: чем США грозят России

Соединенные Штаты готовятся ввести новые масштабные санкции в отношении России. Какие именно санкции, кто проиграет от них, а кто - выиграет, объясняет DW. (26.07.2017)  

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

Президент США Трамп быстро и без сантиментов расстается с сотрудниками Белого дома и другими высокопоставленными госслужащими. Те, кто уже потерял работу, - в галерее DW. (01.08.2017)  

Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

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По информации The Wall Street Journal, повестка, полученная Deutsche Bank от спецпрокурора Мюллера, имеет отношение к расследованию возможных связей экс-советника президента США Майкла Флинна с банком.

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