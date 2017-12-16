"Следующий!", или Кто уже вылетел из Белого дома (фотогалерея)

Трамп избавляется от сотрудников Белого дома и других высокопоставленных чиновников, с которыми не сработался. Последний случай - отставка Джона Болтона. В галерее DW о тех, кто при Трампе остался без работы.
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